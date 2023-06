Prezzo BNB in calo del 25% dopo le azioni della SEC contro Binance

Il mondo delle criptovalute è stato scosso recentemente da una serie di eventi negativi che hanno influenzato i prezzi di diverse criptovalute, tra cui Binance Coin (BNB), Cardano (ADA), Solana (SOL) e Polygon (MATIC).

Iniziamo con Binance Coin (BNB), la criptovaluta del popolare exchange Binance. Negli ultimi 7 giorni, BNB ha subito un significativo crollo del -25% del suo prezzo, passando da 300$ a 225$. Questa perdita è stata un duro colpo per Binance, il cui token rimane comunque al quarto posto per capitalizzazione di mercato con oltre 35 miliardi di dollari.

È importante notare che il prezzo attuale di BNB è inferiore rispetto a novembre 2022, quando il crollo del crypto-exchange FTX ha causato un effetto domino nel mercato delle criptovalute.

Una delle ragioni dietro questa diminuzione di valore è l’attenzione negativa che Binance ha ricevuto dalla US Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorità di regolamentazione finanziaria degli Stati Uniti.

La SEC ha presentato una denuncia contro Binance, affermando che il crypto-exchange ha commesso 13 illeciti diversi, tra cui l’uso improprio dei fondi dei clienti e la manipolazione del mercato dei token nativi.

Inoltre, la SEC ha sostenuto che Binance avrebbe attirato clienti statunitensi nonostante non fosse registrato negli Stati Uniti. Come conseguenza di queste accuse, la SEC ha richiesto un’audizione finanziaria, il congelamento dei beni e la nomina di un curatore fallimentare per i beni di Binance.

