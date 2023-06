Robinhood corre ai ripari dopo le accuse della SEC a Binance.US e Coinbase

Robinhood, una società di servizi finanziari americana, sta attivamente riesaminando la sua offerta di criptovalute in seguito alle accuse mosse dalla Securities and Exchange Commission (SEC) contro Binance.US e Coinbase.

La SEC ha accusato Binance e il suo CEO, Changpeng CZ Zhao, di varie violazioni della legge sui titoli, inclusa la mancata registrazione come security e la gestione impropria dei fondi dei clienti. Inoltre, ha affermato che Binance.US non era effettivamente separato da Binance.com come dichiarato pubblicamente.

Allo stesso modo, Coinbase è stato accusato dalla SEC di non aver registrato il suo servizio di “staking-as-a-service” e di aver offerto titoli non autorizzati agli investitori.

In risposta a queste accuse, Robinhood sta rivalutando la sua posizione e sta esaminando attentamente le azioni da intraprendere in base all’analisi dell’autorità di regolamentazione. Dan Gallagher, Chief Legal Compliance and Corporate Affairs Officer di Robinhood, ha dichiarato che la società sta valutando attentamente la situazione.

Robinhood è una società americana che fornisce servizi finanziari e facilita il trading senza commissioni di azioni, fondi negoziati in borsa e criptovalute attraverso un’app mobile. Offre una selezione di 18 diverse criptovalute, sebbene l’accesso alle criptovalute sia limitato rispetto alle centinaia di valute digitali presenti sul mercato.

CoinMarketCap riporta che le ultime notizie riguardanti le accuse della SEC stanno avendo un impatto negativo sui volumi di trading dei crypto-exchange. Binance e Coinbase, i primi due crypto-exchange nella classifica sul mercato Spot, hanno registrato una diminuzione del volume di trading giornaliero del 17% e del 23% rispettivamente al momento della stesura.

Nonostante l’effetto negativo sul settore dei crypto-exchange, alcuni investitori come ARK Invest di Cathie Wood stanno approfittando delle accuse della SEC per aumentare la propria partecipazione in Coinbase. ARK Invest ha recentemente acquistato $21,6 milioni di azioni di COIN, sfruttando la diminuzione del prezzo delle azioni causata dalle accuse della SEC.

Questo sostegno da parte di importanti investitori potrebbe contribuire a sostenere Coinbase, l’unico crypto-exchange quotato in borsa, nonostante le difficoltà attuali.

Per testare le prospettive di guadagno che il mercato delle criptovalute offre, ma senza correre rischi, puoi provare ad aprire un conto gratuitamente sul broker -> eToro oppure sull’exchange Crypto -> Binance:

eToro offre agli investitori, sia principianti che esperti, un’esperienza di trading di criptovalute completa, su una piattaforma potente ma facile da usare. Scopri anche il servizio di staking, guarda crescere le tue criptovalute mentre fai holding. Con eToro inoltre, puoi utilizzare le funzionalità di social trading per connetterti con oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo e trovare i migliori trader di criptovalute da copiare.

Clicca qui per creare il tuo account gratuito per provare eToro >>

Il crypto exchange di cui puoi fidarti, su Binance puoi Comprare e scambiare oltre 350 crypto. Scopri anche Binance Earn: l’hub unico di Binance dove puoi trovare riunite tutte le tue possibilità di guadagno disponibili per te e per le criptovalute che detieni. Grandi alternative se sei un HODLer.

Iscriviti subito per creare il tuo wallet gratuitamente! >>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!