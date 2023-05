Shiba Inu, previsioni di prezzo tra effetto burn e altri fattori

La previsione del prezzo di Shiba Inu (SHIB) è influenzata da diversi fattori, tra cui il volume di scambi e i livelli di supporto e resistenza. Recentemente, Shiba Inu ha registrato un volume di scambi minimo, il che potrebbe avere un impatto negativo sull’andamento di prezzo della criptovaluta.

La situazione attuale del mercato vede Bitcoin (BTC) al di sopra della soglia di $26,5K, e questo potrebbe contribuire a una mancanza di movimenti di prezzo significativi nel breve termine per Shiba Inu. Tuttavia, è importante notare che il livello di supporto di $0,00000807 ha rappresentato un punto di svolta per i tori di Shiba Inu, con il prezzo raggiungendo il massimo di $0,0000160 all’inizio dell’anno.

Quando il prezzo di SHIB è sceso al livello di supporto chiave menzionato, ci si aspettava un rapido rimbalzo, in quanto era la prima volta che quel livello veniva testato. Tuttavia, la mancanza di volume degli scambi ha impedito a Shiba Inu di avviare un rimbalzo.

Il 23 maggio, i rialzisti hanno incontrato una forte resistenza e l’indice RSI è rimasto al di sotto della soglia di 50. Inoltre, l’indicatore OBV è stato costantemente in calo, suggerendo una diminuzione della volatilità, mentre il CMF ha oscillato sopra e sotto lo zero, evidenziando una mancanza di risolutezza negli afflussi di capitale.

La previsione del prezzo di Shiba Inu dipenderà dall’aumento o dalla diminuzione del volume degli scambi nei prossimi giorni. Si possono considerare due scenari possibili: nel primo, i venditori potrebbero estendere la loro leva finanziaria per chiudere al di sotto del livello di supporto di $0,00000807; nel secondo, gli acquirenti potrebbero ottenere un rimbalzo e puntare al massimo di metà aprile di $0,0000116.

Importanza del burn dei token SHIB e sviluppi futuri

Un aspetto rilevante nella valutazione di Shiba Inu è il burn process dei token SHIB. Nell’ultima settimana, oltre 2,9 miliardi di SHIB sono stati bruciati dalla comunità Shiba Inu, con un aumento del burn rate superiore al 1450% nelle ultime 24 ore.

Nonostante questo burn significativo, il prezzo di SHIB non ha mostrato cambiamenti sostanziali, probabilmente a causa del fatto che altre monete meme hanno registrato un volume di scambi più elevato rispetto a Shiba Inu.

Un portale chiamato Shibburn ha annunciato il lancio di un sito web a giugno per accelerare il burn dei token SHIB. L’obiettivo di questo sito sarà introdurre diversi strumenti per facilitare il burn process. Nel frattempo, sia lo sviluppatore principale Shytoshi Kusama che l’amministratore del gruppo Telegram di Shibarium hanno accennato al possibile lancio della mainnet di Shibarium, prevista per agosto.

Tuttavia, dal punto di vista del prezzo, Shiba Inu ha continuato a lateralizzare durante questa settimana, subendo una perdita del 15% a maggio a causa dell’arrivo di nuove meme coin come PEPE. Al momento, il prezzo di SHIB si aggira intorno a $0,0000087.

Possiamo quindi concludere che la previsione sul prezzo di Shiba Inu dipende da vari fattori, inclusi il volume degli scambi, i livelli di supporto e resistenza, nonché le dinamiche del burn process dei token SHIB. Gli sviluppi futuri, come il lancio del sito web Shibburn e la mainnet di Shibarium, potrebbero influenzare ulteriormente il prezzo di SHIB nel medio termine.

