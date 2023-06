Shiba Inu: una “whale” aggiunge oltre 10 milioni di dollari di SHIB

Ci sono buone notizie per la criptovaluta Shiba Inu (SHIB), infatti un importante investitore, uno delle cosiddette “whale” nel gergo del mondo delle criptovalute, ossia “balena”, ha aggiunto oltre 10 milioni di dollari in crypto SHIB al proprio portafoglio, aumentando così la sua partecipazione totale.

Questo evento ha reso tale investitore il principale detentore di Shiba Inu, escludendo gli exchange. Attualmente, detiene circa 5,3 trilioni di SHIB, il che corrisponde a un valore di 35 milioni di dollari secondo i prezzi di ieri.

The largest holder of $SHIB accumulated 1.5T $SHIB ($10M) from #Binance and #Coinbase again 4 hrs ago.



Address”0x40B3″ holds 5.3T $SHIB($35.5M), and transferred 20T $SHIB($134.4M) to address “0x73AF” on May 16.



The whale is the largest holder of $SHIB excluding exchanges. pic.twitter.com/irMR39mfwE