Terra Classic: LUNC ha il potenziale per raggiungere $1 entro il 2023 con il nuovo upgrade?

Nel mercato delle criptovalute in continua evoluzione, Terra Classic e il suo token nativo LUNC continuano a catturare l’attenzione della comunità crypto nel loro tentativo di risollevarsi dopo il crollo dell’intero ecosistema Terra Luna avvenuto nel maggio 2022.

Ma quali sono le reali possibilità che LUNC possa raggiungere l’ambizioso obiettivo di $1 entro il 2023, soprattutto considerando il recente aggiornamento rilasciato?

Analizzando il grafico dell’andamento di LUNC fornito da BTCSentinel, si nota un leggero calo di valore nelle ultime settimane. Nonostante ciò, una recente dichiarazione potrebbe ribaltare la situazione per questa criptovaluta, erede dell’ecosistema discusso di Terra (LUNA).

1. #LuncArmy Please find the Status Update for Q2 Sprint #7 at the following location:https://t.co/v7eVNqoQL8