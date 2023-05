Transazioni in Bitcoin: raggiunto un nuovo record giornaliero con oltre 3 milioni di iscrizioni ordinarie

Il numero di transazioni giornaliere in Bitcoin ha raggiunto un nuovo record storico, con oltre 3 milioni di iscrizioni ordinarie. Martedì scorso, il totale delle commissioni pagate per le iscrizioni ordinarie ha superato i 272 BTC, circa 7,6 milioni di dollari, come riportato da Dune Analytics.

Nella sola giornata di lunedì, sono state create oltre 372.000 iscrizioni sulla rete Bitcoin, contribuendo a un record giornaliero di 682.281 transazioni Bitcoin, con commissioni di rete giornaliere pari a 23 BTC, ovvero circa 656.000 dollari.

“Buona parte dell’incremento è dovuta a BRC-20“, ha detto Trevor Owens, Managing Partner di Bitcoin Frontier Fund, parlando con il noto portale dedicato al mondo delle criptovalute, Decrypt. Lo standard di token BRC-20 ha reso possibile la creazione di token e monete meme fungibili sulla rete Bitcoin, aprendo la strada per oltre 1 milione di iscrizioni in meno di una settimana, aggiungendosi alle oltre 2,5 milioni già presenti sulla rete Bitcoin.

Introdotto a marzo, BRC-20, o Bitcoin Request for Comment numero 20, ha permesso la creazione di token fungibili utilizzando il protocollo Ordinals, aprendo una nuova ondata di interesse per la creazione di asset NFT sulla blockchain di Bitcoin.

JPEG inondano la rete, ma la maggior parte delle iscrizioni sono ancora basate su testo.

“Le iscrizioni di testo hanno un costo inferiore poiché si paga in base alla dimensione dei dati”, ha detto Owens “quindi sono a basso costo e ad alto volume, mentre i JPEG e i media digitali hanno un costo elevato e un volume basso“.

I can’t believe my eyes



BRC-20 demand leading to a 700% increase in fees AFTER what we’ve seen with Ordinal Inscriptions



12,800% increase in fees from BEFORE Ordinal Inscriptions launched



300,000 unconfirmed transactions in the mempool pic.twitter.com/oyLceu6ODe — trevor.btc @ NYC (@TO) May 2, 2023

Attualmente, l’utilizzo della memoria sulla rete Bitcoin è di oltre 650 MB, il doppio della capacità iniziale di 300 MB, indicando una maggiore domanda di memoria informatica a causa dell’aumento delle transazioni e dei blocchi più pieni, secondo i dati di Mempool.

Questo aumento potrebbe rendere più difficile il funzionamento di un nodo, ma i sostenitori di Ordinals dicono che questo sistema rafforza e protegge la rete.

“Fino a quando il valore ottenuto dalla creazione di token BRC-20 sarà superiore al valore perso per le commissioni di iscrizione, vedremo le commissioni su Bitcoin continuare a salire”, ha detto l’utente Twitter pseudonimo @LeonidasNFT, aggiungendo che commissioni più elevate su Bitcoin sono una cosa molto positiva.

“Indicano una forte domanda per lo spazio del blocco di Bitcoin, che è critico per il successo a lungo termine del protocollo”, ha detto Leonidas. “I giorni in cui si utilizzava Bitcoin solo per trasferire BTC al proprio portafoglio hardware una volta ogni pochi anni sono finiti”.

Le commissioni elevate avvantaggiano la blockchain di Bitcoin incentivando i miners, privilegiando le transazioni di valore ed aumentando la sicurezza della rete. Tuttavia, caricare la blockchain di Bitcoin con JPEG e far esplodere le commissioni può portare a un prezzo più elevato sulle transazioni sulla rete.

“A febbraio, abbiamo iscritto la collezione Taproot Wizards, che ha occupato oltre 80 MB di spazio nel blocco di Bitcoin” ha twittato Taproot Wizards. “Ma ora le commissioni di transazione di Bitcoin sono così alte, che se provassimo a iscrivere oggi gli 80 MB di Wizards, le commissioni ci costerebbero 32 BTC. Quasi 1 milione di dollari”.

“Penso che questa sia la cosa migliore che potesse accadere a Bitcoin“, ha detto Owens, sottolineando che il lancio e lo sviluppo di Ordinals non hanno richiesto alcuna modifica al protocollo base di Bitcoin. “Abbiamo sbloccato nuovi casi d’uso per portare liquidità, nuovi utenti e molti sviluppatori a fare di Bitcoin un asset più prezioso attraverso una migliore esperienza utente e più casi d’uso, il che è ciò di cui abbiamo bisogno per raggiungere l’adozione di massa.”

