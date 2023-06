Trend di prezzo e novità sulle altcoin Ripple (XRP), Terra (LUNA) e Dash (DASH)

Negli ultimi giorni, i prezzi delle criptovalute Ripple (XRP), Terra (LUNA) e Dash (DASH) hanno mostrato trend differenti, offrendo opportunità interessanti per gli investitori. Mentre Ripple mostra un’impennata dei prezzi, Terra registra fluttuazioni significative nel breve termine e Dash affronta un periodo di calo.

Questi movimenti potrebbero essere influenzati dalle ultime novità relative ai progetti di Ripple, Terra e Dash, che mostrano potenziale per attirare investimenti.

Ripple (XRP): espansione aziendale e una causa storica con la SEC

It’s time to build a more efficient, dynamic and transparent financial system.



Discover what Ripple’s crypto solutions can do for your business.#CryptoMeansBusiness https://t.co/gHa1ybzc3u pic.twitter.com/DHbbpZQB7D — Ripple (@Ripple) June 3, 2023

Ripple (XRP) continua a puntare sulla sua espansione, concentrandosi sulla fornitura di prodotti criptovalutari per le aziende. La società manifesta la visione di rivoluzionare l’intero sistema finanziario attraverso l’efficienza offerta dalle criptovalute, come dimostrato dai messaggi pubblicati sul proprio account Twitter.

È in corso una lunga causa tra Ripple e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, che potrebbe segnare la storia del settore. La SEC ha accusato Ripple nel 2020 di aver tratto profitto dall’offerta di titoli non registrati, suggerendo che XRP fosse una security.

Dopo tre anni di battaglie legali, la SEC ha recentemente scritto in una sua email interna che XRP non è una security, un fatto scoperto dall’avvocato di Ripple, John Deaton. Inoltre, la Federal Reserve Bank di Atlanta ha definito XRP come un mezzo di pagamento internazionale, non come una security.

Questi sviluppi potrebbero rappresentare una possibilità di successo per Ripple, e una vittoria nel caso potrebbe influenzare positivamente l’intero settore delle criptovalute, aprendo la strada per una maggiore accettazione delle criptovalute come asset finanziari legittimi.

Terra (LUNA): rimbalzi di prezzo e nuove opportunità

😯 more efficient trading and liquidity provision coming to Terra mainnet soon! https://t.co/4IPGjEiKjv — Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) June 1, 2023

Terra ha recentemente previsto un possibile rimbalzo di prezzo in vista del RSI (Relative Strength Index), e sebbene i guadagni non siano evidenti a lungo termine, potrebbero manifestarsi nell’arco di poche ore. Prima di questo risultato, Terra ha annunciato l’arrivo di nuova liquidità sulla sua piattaforma principale grazie al progetto Astroport.

Questa iniezione di liquidità potrebbe offrire opportunità di crescita e ulteriori sviluppi per il progetto Terra, rendendola un’opzione interessante per gli investitori attenti alle potenziali rivoluzioni nel settore delle criptovalute.

Dash (DASH): integrazione di Defy The Grid e sfide attuali

Heads-up that https://t.co/SKwxA1VQ3F, the world’s highest-volume #Goldbacks distributor, now accepts Dash for payment.



(They also offer bullion gold, silver, copper & platinum + @Valaurum notes.)



Welcome to and thanks for joining the Dash economy! pic.twitter.com/IgSvgB8KoP — Dash Incubator (@DashIncubator) June 2, 2023

Dash, una delle prime criptovalute storiche, ha annunciato di aver integrato Defy The Grid nel suo ecosistema. Questo sviluppo potrebbe portare a nuove possibilità di utilizzo e adozione della tecnologia Dash.

Tuttavia, negli ultimi sette giorni, il prezzo di Dash ha registrato un calo del 3,4%, passando da $43,5 a $42. Nonostante questa tendenza ribassista, le recenti integrazioni potrebbero indicare una prospettiva positiva per il futuro di Dash.

Per testare le prospettive di guadagno che il mercato delle criptovalute offre, ma senza correre rischi, puoi provare ad aprire un conto gratuitamente sul broker -> eToro oppure sull’exchange Crypto -> Binance:

eToro offre agli investitori, sia principianti che esperti, un’esperienza di trading di criptovalute completa, su una piattaforma potente ma facile da usare. Scopri anche il servizio di staking, guarda crescere le tue criptovalute mentre fai holding. Con eToro inoltre, puoi utilizzare le funzionalità di social trading per connetterti con oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo e trovare i migliori trader di criptovalute da copiare.

Clicca qui per creare il tuo account gratuito per provare eToro >>

Il crypto exchange di cui puoi fidarti, su Binance puoi Comprare e scambiare oltre 350 crypto. Scopri anche Binance Earn: l’hub unico di Binance dove puoi trovare riunite tutte le tue possibilità di guadagno disponibili per te e per le criptovalute che detieni. Grandi alternative se sei un HODLer.

Iscriviti subito per creare il tuo wallet gratuitamente! >>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!