Truffa criptovalute Gianluca Vacchi, di cosa si tratta e a cosa fare attenzione

Il rischio di cadere vittima di una truffa crypto che sfrutta il nome di personaggi famosi come Gianluca Vacchi è tornato purtroppo ad essere una cosa alquanto diffusa.

Questa volta, Gianluca Vacchi è stato inserito in un articolo fraudolento intitolato qualcosa del genere: “L’ultimo investimento di Gianluca Vacchi ha messo in soggezione gli esperti e terrorizzato le grandi banche”.

Questo articolo, apparentemente pubblicato sul sito del Sole 24 Ore o su una dubbia testata chiamata “BPN+ Attualità”, in realtà proviene da un sito sconosciuto come ruricons.com o siti simili. Si tratta di un articolo completamente inventato e pieno di falsità.

È importante sottolineare che Gianluca Vacchi non ha nulla a che fare con questa storia. I truffatori hanno semplicemente utilizzato il suo nome e la sua foto senza il suo consenso. Vacchi potrebbe intraprendere azioni legali contro coloro che hanno scritto e pubblicato l’articolo per violazione del diritto d’autore e diffamazione.

L’articolo fraudolento mostra una foto di Gianluca Vacchi accanto a Mara Venier o ad altri volti noti della televisione, sostenendo che nella scorsa settimana Vacchi è apparso a “Domenica In”, il programma condotto da Mara Venier, annunciando una nuova “scappatoia per la ricchezza”.

In realtà si tratta di una ricostruzione del tutto falsa e inventata. In realtà, è possibile trovare online la registrazione dell’intervista di Mara Venier a Gianluca Vacchi a “Domenica In”, ma è andata in onda l’anno scorso e non c’è alcun riferimento a una “scappatoia per la ricchezza”.

La prima evidente falsità dell’articolo riguarda l’affermazione secondo cui “pochi minuti dopo che l’intervista era finita, Banca d’Italia ha chiamato per impedire che l’intervista di Gianluca Vacchi fosse trasmessa“. In realtà, l’intervista è ancora disponibile per tutti su RaiPlay, pur risalendo in realtà a un anno fa, quindi l’articolo diffonde informazioni completamente false.

Viene riportato un virgolettato del tutto inventato, e affibbiato a Vacchi, mentre si tratta di affermazioni che egli non ha mai fatto. Il virgolettato in questione è il seguente:

“Ciò che mi ha fatto avere successo è saltare rapidamente in nuove opportunità – senza alcuna esitazione. E in questo momento, la mia macchina da soldi numero uno è un nuovo programma di auto-trading di criptovalute chiamato BitQT. È la più grande opportunità che ho visto in tutta la mia vita per costruire una piccola fortuna velocemente. Invito tutti a controllarlo prima che le banche lo chiudano”.

Inoltre, gli autori dell’articolo diffamano anche Mara Venier, sostenendo che ha depositato 250€ e in pochi minuti ha ottenuto un profitto di oltre 539,13€. Questa è un’altra menzogna infondata.

Ma qual è la truffa crypto legata al nome di Gianluca Vacchi? Innanzitutto, bisogna sottolineare che questa presunta “scappatoia per la ricchezza” è del tutto inesistente, è solo un’invenzione dei truffatori. Inoltre, non esiste un programma di auto-trading di criptovalute chiamato BitQT, nonostante ci sia un sito web con un nome simile che mostra guadagni improbabili.

La vera natura di questa truffa diventa evidente quando l’articolo afferma che se Vacchi avesse investito solo 100€ nel 2010, ora godrebbe di dividendi per 75 milioni di euro. Questa affermazione è chiaramente falsa, dal momento che nel 2010 le criptovalute semplicemente non esistevano come sono conosciute oggi. A quel tempo, esisteva solo Bitcoin e non era nemmeno scambiabile sugli exchange.

La truffa diventa più che evidente poi quando si esorta il lettore a registrare un account gratuito chiedendo 250 euro, che è un controsenso piuttosto palese. Sul sito della truffa si legge infatti:

“Registrati per un account gratuito. È fondamentale che vi iscriviate subito, perché non sappiamo quanti posti saranno disponibili. Deposita l’investimento minimo iniziale di 250 €”.

Quindi, i truffatori chiedono 250€ in cambio di falsità e menzogne. Chiunque decida di dare loro questi soldi, li regala semplicemente e finirà per perderli tutti.

È fondamentale rimanere vigili e consapevoli di questo tipo di truffe crypto che sfruttano il nome di personaggi famosi. È consigliabile verificare sempre le fonti e consultare fonti affidabili prima di prendere decisioni finanziarie. Inoltre, è importante diffondere queste informazioni per evitare che altre persone cadano vittima di tali truffe ingannevoli.

