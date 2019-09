Cambio Euro Dollaro previsioni 2019 dopo Quantitative Easing BCE

© Shutterstock

Quale direzione prenderà il cross EUR/USD a seguito delle ultime decisioni di politica monetaria della BCE?

Il cambio Euro Dollaro è tornato nel mirino dei traders. A seguito delle recenti decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea e, in modo più specifico, a causa del lancio del nuovo Quantitative Easing BCE, il cross EUR/USD è tornato sotto ai riflettori. Al di là di quelle che possono essere state le reazioni nel breve periodo, sono in tanti ad attendersi un impatto più di lungo termine sulla coppia Euro Dollaro delle misure adottate dell'EuroTower la scorsa settimana.

La domanda che ci andiamo a porre in questo post è semplicemente questa: quali saranno le conseguenze della decisione BCE sul cambio EUR/USD nel lungo termine? E' ovvio che parlando di effetti parleremo di previsioni Euro Dollaro nel lungo periodo. Logicamente per provare a tracciare delle stime sarà necessario esaminare i dettagli delle decisioni dell'EuroTower e quindi cosa prevede il QE BCE.

Quantitative Easing BCE 2019: cosa prevede

Tra le varie decisioni adottate dalla BCE nella riunione del 12 settembre 2019, quelle più interessanti riguardano il nuovo QE BCE. La Banca Centrale Europea ha anche adottato decisioni sui tassi di riferimento e ha anche definito una forward guidance, ma in questo articolo l'attenzione sarà rivolta solo al Quantitative Easing. Per conoscere nel dettaglio tutte le altre decisioni del summit BCE del 12 settembre, si può fare riferimento a questa analisi dettagliata che riprende anche il parere di molti esperti.

Per quello che riguarda il QE, la BCE ha varato un nuovo Quantitative Easing che prevede l'acquisto di titoli di debito pari a 20 miliardi di euro al mese. L'EuroTower ha anche confermato gli acquisti di titoli che erano stati già effettuati con il precedente programma ossia con il QE BCE 2015-2018. Considerando quelle che sono le indicazioni sull'ammontare il nuovo programma di acquisto di titoli da parte della Banca Centrale Europea sembra essere meno consistente rispetto al passato. Il precedente Quantitative Easing BCE, infatti, prevedeva una spesa pari a 60 miliardi al mese.

Va rilevato che mentre le decisioni sui tassi erano scontate, il QE 2019 è stata la vera sorpresa della riunione BCE del 12 settembre. Il Quantitative Easing, infatti, non compariva nelle previsioni sul board BCE, l'ultimo dell'era Mario Draghi.

L'adozione di un nuovo QE, dopo quello chiuso neppure un anno fa, viene ritenuta da alcuni analisti quasi epocale per il semplice fatto che, aprendo nuovamente la porta al Quantitative Easing, questa misura non ha più un carattere di emergenza ma è diventata una misura normale cui la banca centrale può far ricorso.

Cambio Euro Dollaro previsioni 2019

L'adozione del QE da parte della BCE ha portato ad una revisione delle previsioni sull'andamento della coppia Euro Dollaro. Punto di partenza per esaminare le novità sulle stime è l'andamento in tempo reale del Cambio Euro Dollaro. Oggi EUR/USD è attestato a quota 1,10 lontanissimo da quelli che erano i valori rispetto ad alcuni mesi fa. Le previsioni Euro Dollaro 2019 non possono che puntare su una ulteriore restrizione del rapporto tra le due valute. Il fatto è che, restrizione dopo restrizione, la possibilità che il cross EUR/USD si attesti sulla parità non è più da escludere. Proprio questo tema sarà al centro del prossimo paragrafo.

Cambio Euro Dollaro parità

Con il nuovo Quantitative Easing BCE il cambio Euro Dollaro andrà sulla parità? La risposta a questa domanda non è una sola poichè ci sono molti fattori in gioco. In altre parole alcuni elementi sembrano lasciar intravedere la parità di EUR/USD mentre altri vanno nella direzione opposta.

Il cambio Euro Dollaro andrà sulla parità perchè l'espansione monetaria determina un indebolimento della valuta di riferimento e perchè l'economia europea continua ad essere molto debole tanto che si continua a parlare di possibile stagnazione dell'area Euro.

Allo stesso tempo però il cross EUR/USD non va verso la parità perchè la FED potrebbe non svolgere il ruolo della banca centrale passiva ossia potrebbe reagire. Al tempo stesso le previsioni sulla parità del cross EUR/USD si scontrano con la possibilità che il mercato possa aver scontato già tutto.

Insomma la questione parità del cambio Euro Dollaro non è affatto scontata e non è detto il Forex andrà per forza di cose verso questa direzione. Non è escluso che, al di là dei fattori citati, alla fine a decidere su parità si parità no del cross EUR/USD possa essere la Casa Bianca ossia le decisioni e le reazioni di Trump.