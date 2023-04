Cambio Euro Dollaro a +15% da settembre. Come investire con i CFD FX?

Qualcuno tra i nostri lettori ricorda i mesi in cui il cambio Euro Dollaro si muoveva attorno alla parità? Ebbene quel periodo sembra essere oramai lontanissimo visto che il cross EurUsd oggi si muove in area 1,10. La parità non è più uno spettro anche perchè l’entità del rialzo che la coppia di valute ha messo a segno negli ultimi mesi inizia ad essere molto consistente.

Rispetto a settembre, infatti, il cambio Euro Dollaro è cresciuto del 15 per cento. Poco potrebbe azzardare qualcuno e invece è tantissimo se si tiene conto che stiamo parlando di un mercato molto particolare, come è il caso del Forex, dove gli scossoni nei rapporti tra le varie valute possono anche provocare dei terremoti a livelli geopolitico.

Comunque quello che conta mettere in evidenza è che il trend sulla coppia Forex più importante è ormai profondamente mutato. Adesso è l’Euro a rafforzarsi e ovviamente questo non è un caso.

Prima di analizzare più nel dettaglio come è avvenuto il cambio di tendenza da parte dell’Euro Dollaro, ricordiamo ai lettori che per investire sul Forex non è necessario comprare veramente valute reali. Si può infatti speculare sull’andamento del cross (quindi sul parametro EurUsd) attraverso uno strumento derivato come i Contratti per Differenza.

Cosa è successo al cambio Euro Dollaro in questi mesi?

Ci alcune coincidenze che, ovviamente, non sono tali ma anzi spiegano i motivi per cui si è passati da due situazioni agli antipodi tra di loro: la parità EurUsd e il rally della Moneta Unica.

Riavvolgendo il nastro degli eventi si può notare come nel momento in cui il cambio EuroDollaro era precipitato ai minimi del 2022 (praticamente sotto la parità), la FED aveva i tassi di riferimento al 3,25 per cento e la BCE all’1,25 per cento.

Era quella una fase particolare in cui da un lato c’era la banca centrale americana che aveva già avviato il suo programma di rialzo dei tassi per contrastare la forte inflazione, mentre dall’altro c’era la BCE che seguiva le mosse d’OltreOceano ma in differita di alcuni mesi.

Ma non si trattava solo di differenze nel timing del rialzo. In realtà nel momento in cui il cambio Euro Dollaro è scivolato attorno alla parità, si riteneva che la Federal Reserve avrebbe proseguito con la stretta monetaria in modo molto più energico rispetto all’Europa.

Oggi siamo in una situazione opposta e proprio questo spiega perchè l’Euro è tornato ad essere forte sul Dollaro. In effetti mentre la FED, anche a causa della crisi che sta travolgendo le banche regionali Usa, sembra essere ben disposta verso una riduzione del ritmo di aumento dei tassi, la BCE non sembra essere intenzionata a cambiare registrato anche perchè l’inflazione nell’area Euro continua ad essere un problema. Quindi tra le due banche centrali, in base a quella che è la situazione attuale, è la Federal Reserve che potrebbe svoltare.

Infatti, stando alle più recenti dichiarazioni di autorevoli esponenti dell’EuroTower, i tassi nell’Area Euro dovrebbero continuare a salire anche oltre il 3,50 per cento che hanno raggiunto con le decisioni prese nel board di aprile. Lo scenario più plausibile è che si arrivi come minimo al 4 per cento se non addirittura al 4,25 per cento entro settembre.

Cosa sta a significare tutto questo? Semplicemente che la divergenza tra le due sponde dell’Oceano è destinata a ridursi ad appena l’1 per cento nel giro di poco tempo.

In questo contesto il cambio Euro Dollaro potrebbe apprezzarsi ancora di più rispetto agli attuali livelli. Questo perchè le due banche centrali sembrerebbero avere visioni completamente diverse sulla strada da seguire dopo la fine delle stretta (che prima o poi arriverà per tutti). Da un lato, infatti, c’è la FED che i tassi potrebbe tagliarli entro il 2023 e dall’altro la BCE che si fermerà con i rialzi ma senza tagli significativi nel medio termine.

Con queste premesse, la crescita del cambio Euro Dollaro dovrebbe essere garantita.

Come investire su EurUsd con i CFD

I Contratti per Differenza sono uno strumento finanziario che permettono di investire su mercati molto diversi tra loro tra cui c’è appunto il Forex. E tra le coppie Forex più importanti abbiamo proprio EuroDollaro.

