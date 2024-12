L'Euro in balia della crisi di governo in Francia - BorsaInside

Quali potrebbero essere le conseguenze della crisi di governo in Francia sul cambio Euro Dollaro? E’ questa la domanda che agita i trader che operano sul forex dopo la notizia della caduta del governo francese con annessi rischi anche per la tenuta della presidenza della repubblica. Il presidente Macron è in bilico hanno titolato oggi molti giornali transalpini e un eventuale passo indietro dell’inquilino dell’Eliseo avrebbe gravi ripercussioni non solo sulla situazione finanziaria francese ma anche su tutta l’area Euro. Non c’è quindi da meravigliarsi se in queste ore l’attenzione dei trader che hanno in portafoglio Eur/Usd sia rivolta alle notizie in arrivo dalla Francia.

A prescindere dalla piega che gli eventi potrebbero prendere (nelle ultime ore si è parlato di una possibile apertura dei socialisti ad un nuovo esecutivo che metterebbe al riparo lo stesso Macron) è lecito attendersi una forte volatilità sulla coppia Euro Dollaro nei prossimi giorni.

In Francia è crisi di governo: cosa sta succedendo?

Da giorni la Francia sta attraversando una grave crisi politica che ha travolto il governo del primo ministro Michel Barnier. La crisi è stata innescata dalla decisione dello stesso esecutivo di utilizzare l’articolo 49.3 della Costituzione per far passare la legge di bilancio senza il voto parlamentare, una mossa giustificata dall’impossibilità di trovare compromessi con i partiti d’opposizione. Questa azione ha però alimentato le tensioni politiche, con la sinistra e l’estrema destra che hanno presentato altrettante mozioni di sfiducia contro Barnier. Il voto parlamentare ha messo con le spalle al muro il premier il cui governo è quindi caduto. A questo punto nel mirino è finito il grande tessitore della manovra che aveva portato alla formazione dello stesso governo Barnier ossia il presidente Macron.

Se non dovesse essere trovata una soluzione, uno degli sbocchi possibili potrebbe essere l’istituzione di un governo tecnico, data l’impossibilità del presidente Emmanuel Macron di sciogliere l’Assemblea Nazionale prima di un anno dall’ultimo insediamento. Lo stesso presidente della Repubblica non ha escluso la possibilità di dimettersi soprattutto se le pressioni su di lui dovessero continuare ad aumentare.

Tutta questa ingrovigliata situazione politica rischia di avere gravi ripercussioni in ambito economico. La Francia sta da tempo attraversando una fase delicatissima con un deficit previsto al 6,1 per cento del pil, ben oltre il limite del 3 per cento fissato dall’Unione Europea. Senza una legge di bilancio approvata, Parigi rischierebbe di entrare in una crisi finanziaria che metterebbe sotto pressione i mercati finanziari. Ed è qui che entra in gioco il cambio Euro Dollaro.

Effetti della crisi di governo in Francia sul cambio Euro Dollaro

C’è un precedente storico neppure troppo lontano nel tempo che sta facendo tremare i trader attivi su Eur/Usd che ora sono alle prese con la grana francese. Quando a giugno Macron decise di indire le elezioni anticipate a causa del tracollo subito dal suo partito alle elezioni europea della primavera, l’Euro crollò sul mercato del Forex arrivando a perdere ben il 2,7 per cento nel cambio con il dollaro USA.

L’instabilità politica francese è quindi un disastro per la valuta unica. Rispetto a quanto avvenne a giugno, ora la situazione è ancora peggiore. L’economia dell’area Euro è completamente in affanno a causa della crisi industriale che sta travolgendo quello che era il cuore dell’Europa ossia la Germania (ma anche la stessa Francia se la passa molto male). Il fatto che l’Eurozona non abbia più le materie prime a buon mercato che priva aveva a disposizione grazie alle relazioni amichevoli con la Russia, ha fatto esplodere i prezzi alla produzione innescando il classico effetto domino che sta avendo ripercussioni su tutta l’economia dell’area euro. Non solo ma l’elezione di Trump e i previsti dazi che gli Usa imporranno all’UE potrebbero spingere la Banca Centrale Europea a tagliare ancora più profondamente i tassi. Ciò, a sua volte, avrebbe conseguenze negative sul valore dell’Euro.

Come hanno messo in evidenza gli analisti di Barclays, l’Europa si sta avviando verso una fase di spiccata incertezza e la crisi politica della Francia potrebbe consolidare il vento contrario che soffia contro l’Euro. Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’analista Shaun Osborne di Scotiabank secondo il quale il voto anticipato in Francia significherebbe ulteriore indebolimento nelle impostazioni generali della politica fiscale europea, una situazione che metterebbe ancora più sulla graticola l’Euro.

Insomma con il rischio di subbuglio per tutti i mercati finanziari, l’Euro potrebbe davvero essere il grande malato di inizio 2025.

Operativamente la situazione è molto stimolante perchè scegliendo i CFD per fare trading online sul cross Eur/Usd è possibile speculare sia al rialzo che al ribasso.

FP Markets, inoltre, offre anche varie piattaforme per investire sul forex tra cui le popolari MT4 e MT5. La possibilità di usare il conto demo sempre gratuito consente di imparare a fare trading senza correre il rischio di perdere soldi veri.

