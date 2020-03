Rimbalzo borse oggi: come approfittare del recupero dei mercati e guadagnare

© Shutterstock

Dopo Wall Street e Tokyo anche le borse europee, piazza affari compresa, segnano un forte rimbalzo. Il ruolo del maxi piano di aiuti varato da Trump

Andando a guardare all'andamento dei mercati, si può affermare, senza ombra di dubbio, che oggi 25 marzo sia il giorno del rimbalzo per le borse di tutto il mondo. Gli acquisti sono tornati a prevalere sui mercati mondiali e il merito del rally è degli Stati Uniti. Il via libera dell'amministrazione americana ad un maxi piano di aiuti da oltre 2000 miliardi di dollari per sostenere l'economia Usa danneggiata dal coronavirus, ha spinto al rialzo prima la borsa di Wall Street, poi quella di Tokyo e infine tutte le borse europee compresa Borsa Italiana.

Mentre nei giorni passati il crollo della borsa americana aveva gettato nel panico l'azionariato asiatico e, a seguire, quello europeo, oggi 25 marzo si è verificato il meccanismo inverso ossia al rimbalzo di Wall Street ha fatto seguito quello del Nikkei e quindi quello delle borse europee.

Ma vediamo un pò di numeri per avere un'idea. La borsa di Wall Street ha chiuso la seduta di ieri con il Dow Jones in rialzo dell'11,26 per cento oltre i 20mila punti. Il principale indice azionario americano ieri è entrato nella storia avendo realizzato la migliori perfermance dal lontano 1933. Da evidenziare che il balzo in avanti è avvenuto quando il piano di aiuti da 2000 miliardi di dollari non era stato ancora approvato. Di conseguenza, alla luce anche dell'andamento attuale delle borse europee, ci si può attendere una borsa americana in rialzo anche nella seduta di oggi.

Al rimbalzo della borsa Usa ha fatto poi seguito quello della borsa giapponese. Anche in questo caso siamo dinanzi a veri e propri record. L'indice Nikkei ha chiuso la seduta avanti dell'8 per cento, mettendo a segno la performance più robusta dal lontano 2008. In forte progressione anche il Topix che è salito del 6,9 per cento. Da evidenziare che il rimbalzo della borsa giapponese è avvenuto nonostante l'ufficializzazione del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo al 2021 a causa dell'emergenza coronavirus.

Per finire le borse europee. Tutti i mercati del Vecchio Continente, sfruttando l'onda dell'euforia in arrivo da Oltre Oceano, hanno aperto la seduta con rialzi molto forti. Rimbalzo per Borsa Italiana, quindi, ma rimbalzo anche per la borsa di Parigi e per quella di Berlino.

Anche in questo caso vediamo i numeri. Il Ftse Mib, dopo essere arrivato a guadagnare oltre il 4 per cento, segna alle ore 11,30 una progressione dello 0,5 per cento. Acquisti anche sul Cac40 che avanza dello 0,4 per cento e sul Dax tedesco che è in rialzo dello 0,4 per cento. Da annotare che nel corso della mattinata, le borse europee hanno ridotto la progressione dando l'impressione che il rimbalzo scattato in apertura di seduta si stia progressivamente esaurendo.