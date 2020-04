Quando torneranno a correre i mercati? Previsioni andamento borse

© Shutterstock

Gli esperti di Vontobel ne sono certi: se ci saranno i giusti stimoli il mercato azionario può correre nel secondo semestre 2020

Oggi le borse sono chiuse per festività ma non si è certamente fermato il dibattito sui tempi di ripartenza dei mercati azionari mondiali. Le domande che gli investitori si pongono sono sempre le stesso: quando ripartiranno le borse? Quando ci sarà un cambio di trend dei mercati azionari?

In un post pubblicato alcune settimane fa nel pieno del sell-off che ha mandato a picco le borse di tutto il mondo, ci siamo chiesti fino a quando sarebbe durato il calo dei mercati. La domanda che sarà al centro di questo post è ad essa complementare: quando torneranno a correre i mercati azionari?

Essendo questa questione molto delicata è ovvio che non ci sono interpretazioni convergenti anche perchè il dibattito è ancora in pieno svolgimento e risente delle novità che, via via, ci sono sulla diffusione della pandemia di Covid-19. L'unico aspetto certo è che quanto più l'emergenza durerà tanto più si allontanerà la ripresa delle borse.

LEGGI ANCHE - Quando ci sarà la ripresa economica dopo il coronavirus?

Mercazio azionario tornerà a correre nel secondo semestre 2020?

Il primo semestre è oramai andato anche perchè è oramai certo che per tutto il mese di aprire le misure di lockdown resteranno in vigore nella maggior parte dei paesi. E' per questo motivo che l'attenzione degli analisi di Vontobel è già rivolta al secondo semestre dell'anno. La posizioni degli esperti è certamente improntata all'ottimismo. Secondo Vontobel, grazie agli stimoli giusti, ci potrebbe essere un rally dei mercati azionari già nella seconda parte dell'anno.

Secondo Voltobel per poter assistere a questo rally sarà necessario che le autorità di regolamentazione tecnocratiche inizino a spazio a economisti pragmatici che siano capaci di dare le giuste indicazioni per il futuro. In particolare è necessario che vengano valorizzati tutti quegli economisti che siano capaci di aggredire i principali punti di crisi a partire dal rally della disoccupazione, dalla contrazione degli utili e dall'aumento della leva finanziaria. Su questo versante, proseguono da Vontobel, mentre gli Stati Uniti e la Cina hanno già fatto passi in avanti concreti, l'Europa è indietro a causa dell'assenza di visione unitaria.

Il punto di vista di Daniel Seiler, Head of Multi Asset di Vontobel AM, è molto chiaro: non appena ci saranno rassicurazioni sull'andamento dell'epidemia, la disoccupazione inizierà a calare e quindi i mercati azionari inizieranno la risalita. In tal senso non è da escludere la possibilità che possano esserci guadagni sostanziali entro la fine del 2020.

Per capire quando potrà iniziare questa ripresa, i pagagoni con quanto avvenuto in passato servono a poco. Seiler, infatti, ritiene, che questa crisi non passa essere confrontata con quella del 2008 in quanto presenta un livello di trasparenza decisamente maggiore.

Nel 2008, infatti, il percorso di miglioramento mediante la stabilizzazione delle banche in difficoltà non solo non è stato chiaro ma anche alimentato sentimenti di sfiducia e paura. In quella circostanza fu solo grazie all'azione delle banche centrali che la situazione tornò sotto controllo ma solo perchè gli investitori ebbero precise garanzie sulla solidità del sistema bancario italiano.

Mercato azionario quando tornerà a correre?

Indicare una data precisa a partire dalla quale potrà iniziare la ripresa del mercato azionario non è facile. Ci sono però alcuni elementi che Vontobel non trascura come il precedente della Cina. Pechino è stato il primo paese a uscire dall'emergenza coronavirus e quindi le mosse della Cina rappresentano un esempio. Considerando le tempistiche cinesi si può ipotizzare che l'Europa passa arrivare ad un punto di svolta entro giugno mentre gli Usa possa lasciarsi il peggio alle spalle dopo qualche altra settimana.

Ad ogni modo rispetto al 2008, oggi riuscire ad eliminare le cause della crisi sembra essere più semplice ma, rovescio della medaglia, appare decisamente più complesso riuscire a recuperare l'ottimismo e proprio questa sarà la vera sfida dei mesi a venire.

In conclusione: quanto più alta è la fiducia degli investitori nella crescita, tanto più alto sarà il numero di coloro i quali sono disposti ad assumersi rischi. Sia la sfiducia che la fiducia, infatti, per riprodursi hanno bisogno di essere altamente contagiose.