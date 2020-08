Borse previsioni agosto 2020: correzione occasione per comprare? Analisi e consigli analisti

© Shutterstock

Alcuni analisti ritengono possibile una correzione delle borse nel mese di agosto: ecco alcune idee per fare trading online sotto all'ombrellone

Cosa faranno le borse mondiali nel mese di agosto 2020? A dispetto della tradizione semi-festiva, agosto ha sempre riservato interessanti occasioni di investimento per i traders che operano sull'azionario. Essendo un mese estremamente particolare, per investire in borsa ad agosto è necessaria molta prudenza e soprattutto la conoscenza di quelle che sono le previsioni degli analisti.

Proprio di stime e consigli trading online parleremo in questo post. Abbiamo deciso di affontare l'argomento previsioni borse agosto 2020, dopo esserci resi conto che, secondo molti analisti, si sarebbero create le condizioni per una possibile correzione dell'azionario nel mese più caldo dell'anno. E' davvero così?

Borse mondiali previsioni agosto 2020

Secondo gli analisti di Morgan Stanley è molto probabile che nei prossimi 1-3 mesi quindi da agosto fino a ottobre, i mercati azionari globali possano indebolirsi. Gli analisti puntualizzano che l'eventuale indebolimento sarebbe comunque contenuto e quasi fisiologico alla luce del recente rally delle borse di mezzo mondo. Sulla stessa scia anche gli esperti di JP Morgan secondo i quali è possibile una piccola correzione dei mercati nei prossimi 15 giorni. Le stime delle due banche d'affari sono in parte convegenti e, lato operativo, spunto a fare una considerazione: comprare nel corso della correzione può essere considerata una buona idea di investimento.

Per trarre profitto da questo movimento in ottica puramente speculativa, si può procedere operando con il CFD Trading.

Secondo Renta 4, dal punto di vista macroeconomico, ci sono numerose buone notizie di cui tenere conto. E' ovvio, hanno proseguito gli analisti, che sia necessario mantere un approccio all'insegna della cautela, tuttavia no va trascurato il fatto che gli indicatori più avanzati del ciclo si stiano riprendendo.

Renta 4 ritiene che la ripresa delle PMI a V sia una buona notizia ma non ci sono indicazioni su come sarà "il livello di attività, che è chiaro che è molto più basso del livello pre-pandemico".

Per gli analisti la ripresa nei prossimi mesi non potrà che essere lenta e di bassa intensità in considerazione delle pressioni "che esistono, sia sui consumi che sulla pressione che può esistere sugli investimenti a fronte di bilanci danneggiati".

Alla luce di questo contesto Renta 4 afferma che sia ancora "troppo presto per sostenere la rotazione verso il ciclo, data la mancanza di una maggiore visibilità dell'evoluzione della pandemia e, di conseguenza, del ritmo e dell'intensità della ripresa economica".

Come si può dedurre da queste indicazioni, quindi, la variabile in grado di condizionare l'andamento delle borse continua ad essere il coronavirus. Del resto, come ha messo in evidenza Jose Luis Carpatos, CEO di Serenty Markets, se anche il presidente della FED di Minneapolis si è spinto ad ipotizzare una chiusura dell'economia Usa per 4-6 settimane come msura estrema, ma oramai indispensabile, per provare a mettere sotto controllo la pandema di coronavirus in Usa, qualcosa vorrà dire.