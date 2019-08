Crisi di governo: scenari possibili e strategie trading su cambio Euro Dollaro e Borsa Italiana

© Shutterstock

Quali saranno le reazioni dei traders dinanzi ai vari scenari possibili a seguito della crisi di governo in Italia?

CONDIVIDI

Quali sono gli scenari possibili per la crisi di governo in Italia? Ci saranno nuove elezioni oppure sarà più probabile un governo istituzionale? La maggioranza Lega Movimento 5 Stelle reggerà oppure si profila una maggioranza alternativa magari tra pentastellati e Partito Democratico? Le domande sul tavolo a seguito delle ultime novità della politica italiana sono davvero tante. Essendo questa crisi di governo quantomeno anomala, praticamente tutti gli scenari possibili hanno le stesse chance di verificarsi.

Con la rivoluzione del Social Trading scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo e inizia a copiare automaticamente le prestazioni del loro portafoglio di trading. Demo gratuita da 100.000€ Scopri i migliori trader >>

Proprio perchè tutte le ipotesi sono sul tavolo, non c'è da stupirsi se investitori e traders attraversano una fase di enorme incertezza. Gli operatori sono molto insicuri e di conseguenza la parola d'ordine in questa fase così delicata non può che essere quella della prudenza. E' logico, infatti, che ogni scenario possibile con l'attuale crisi di governo sia legato ad una diversa strategia trading.

Questo post sarà appunto dedicato alle differenti strategie trading da adottare dinanzi al verificarsi di differenti situazioni politiche.

Se sei solito investire attraverso il trading online, ossia mediante i Contratti per Differenza, troverai certamente di tuo interesse questa guida. E' inutile dire che, proprio in considerazione del carattere anomalo di questa crisi di governo, tutto gli scenari hanno le stesse probabilità di verificarsi. In altri termine ad oggi non si può escludere che effettivamente si vada verso nuove elezioni come non si può escludere che ci possa essere una nuova maggioranza di governo tra 5 Stelle e Partito Democratico. E chi lo dice poi che i due partiti di governo non mettano una pietra sopra e riprendano la loro esperienza come se nulla fosse?

Prima di scendere nel dettaglio una piccola parentesi sui motivi per cui la crisi di governo in Italia (per quanto strana) sia un evento capace di condizionare l'umore degli investitori. La crisi di governo, qualunque sano le evoluzioni possibili, è certamente price sensitive.

Crisi di governo perchè è importante per borse e Forex

La crisi di governo in Italia è un argomento che interessa i mercati di tutto il mondo poichè da essa potrebbe dipendere il futuro stesso dell'Unione Europea. L'Italia non è la Grecia e un'uscita del Paese dall'area Euro avrebbe un effetto a catena su tutta l'area Euro. Il peso dell'Italia sull'UE è indiscutibile: stiamo infatti parlando del terzo manifatturiero (sia pure in rapido declicno) e di un Pil tra i più alti. E' per questo motivo che la crisi di governo italiano è un evento importantissimo non solo per Roma ma per tutta l'area Euro.

Crisi di governo: scenari possibili

Oggi 20 agosto il premier Conte riferirà al Senato. Sarà al termine dei discorso di Conte che si capirà quale sarà il futuro del governo Lega 5 Stelle. Le previsioni dicono che tutte le ipotesi sono sul campo. In altre parole non ci sono elementi per dire se la crisi di governo poterà a nuove elezioni già in autunno oppure ad un rimpasto o ancora ad un governo istituzionale. Schiematicamente ecco i possibili sbocchi della crisi di governo in Italia.

Elezioni subito già in autunno: scenario peggiore per i mercati perchè lascerebbe l'Italia senza una legge di bilancio e con le clausole Iva pronte a scattare.

Governo tecnico o governo istituzionale: questo scenario è guardato con un certo favore dai mercati e dagli investitori. Dietro la preferenza per un governo istituzionale non c'è chissa quale congiura ma solo la consapevolezza che un esecutivo di questo tipo sarebbe il solo modo per dare tranquillità. Il governo tecnico avrebbe il compito di disinnescare le clausole di salvaguardia sull'Iva.

Incertezza prolungata ossia niente governo e gioco continuo delle parti: altro scenario che i mercati guardano quasi con terrore. Il motivo è facilmente intuibile: l'incertezza prolungata genera incertezza altrettanto forte sui mercati.

LEGGI ANCHE: Spread BTP BUND prudente in attesa di Conte: ecco cosa succederà con la crisi di governo

Crisi di governo e crollo Borsa Italiana

Non appena la Lega ha innescato la crisi di governo, Borsa Italiana ha registrato una flessione molto pesante e ovviamente anche lo spread Btp Bund è finito sottopressione salendo fino a 230 punti base. Successivamente il Ftse Mib ha messo a segno una serie di rialzi fisiologici ma è ovvio che la tensione resti molto forte. Negli ultimu giorni, i mercati hanno dato l'impressione di essere guardighi e in attesa di capire come la crisi di governo possa evolvere. In pratica è plausibile che gli investitori stiano attendendo di capire se e come questa crisi di governo tornerà ad essere normale oppure se all'orizzonte ci sia un lungo periodo di incertezza. Ad ogni modo la parola d'ordine è prudenza.

Crisi di governo: correlazione Forex Borsa Italiana spread

Ad attendere novità dalla crisi di governo non sono solo gli investitori che hanno in portafoglio azioni ma anche chi opera sul Forex. Dinanzi ad un evento come la crisi di governo andamento dello spread, andamento di Borsa Italiana e effetti sulle valute sono strettamente collegati. E' ovvio che se la crisi di governo dovesse evolvere verso uno scenario poco rassicurante, lo spread tornerebbe a salire, Borsa Italiana crollerebbe e lo stesso Euro finirebbe sulla graticala con conseguenze sul cambio Euro Dollaro. Un effetto domino potrebbe abbattersi su un'Italia già alle prese con un debito pubblico a livelli record ma anche su un'Europa che è ad un passo dalla recessione anche a causa dell'intensificarsi della guerra commerciale Usa-Cina.

LEGGI ANCHE - Guerra dazi Usa VS Cina: conseguenze su borse e forex

Crisi di governo: reazione mercati con vari scenari

In base a quello che si è detto in precedenza, conseguenza naturale è che a seconda dello scenario in cui la crisi di governo evolverà, la reazione dei mercati (borse e forex) sarà diversa.

Nuove elezioni ad ottobre: contrariamente a quello che si può pensare, non è quello delle nuove elezioni subito lo scenario peggiore per borse e forex. Ovviamente, considerando gli appuntamenti dell'Italia con la legge di bilancio e con le clausole Iva, le nuove elezioni sarebbero un problema ma non sarebbero il male assoluto poichè non è affatto detto che la forza No Euro per eccellenza, ossia la Lega in versione Borghi, possa vincere.

Governo tecnico e governo istituzionale: non ci vuole la sfera di cristallo per capire che questo per i mercati sarebbe lo scenario migliore perlomeno nel breve termine. Un governo tecnico ma anche un governo istituzionale rassicurerebbe i mercati pur nella consapevolezza che le forze populiste avrebbero ancora più argomenti di critica. Ad ogni modo con un governo istituzionale è logico attendersi un calo dello spead, un rialzo del Ftse Mib e delle azioni del settore bancario e, sul Forex, un rafforzamento dell'Euro nel cambio con il Dollaro.

Incertezza e prosecuzione crisi di governo anomale: questo è in assoluto lo scenario peggiore anche se la presenza di Mattarella dovrebbe riuscire a disinnescare questa ipotesi. Incertezza politica significherebbe assalto della speculazione internazionale non solo sull'Italia e sugli asset italiani, quindi BTP sotto attacco, spread alle stesse e crollo della borsa, ma anche sul Forex con l'Euro in indebolimento progressivo. Una situazione di prolungata incertezza politica avrebbe come conseguenza una volatilità molto forte con rischio sistemico sull'Italia. Se operi con il trading di CFD l'approccio da adottare sarebbe quello short su tutte le azioni italiane e sul Ftse Mib. Occasioni anche sul cambio Euro Dollaro.