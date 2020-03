Fusione Intesa Sanpaolo UBI Banca e FCA Peugeot: quali conseguenze da crisi Covid-19?

© Shutterstock

Le prospettive della fusione FCA Peugeot e dell'OPS di Intesa Sanpaolo su UBI Banca a seguito dell'emergenza coronavirus

Il 2020 di Borsa Italiana sarebbe dovuto passare alla storia come l'anno di due grandi operazioni: la fusione FCA Peugeot e l'offerta pubblica di scambio (OPS) lanciata da Intesa Sanpaolo su UBI Banca.

A causa dell'emergenza coronavirus e del crollo dei mercati di tutto il mondo a partire da Borsa Italiana che, in poche settimane, è precipitata da 22000 punti ad appena 15000 punti, il contesto nel quale sarebbero dovute avvenire queste due storiche operazioni, è profondamente cambiato. Ripetiamo, a scanso di equivoci, che ad essere alterato è il contesto di fondo e non le due operazioni che invece restano in piedi.

In altre parole, nonostante la crisi Covid19, la fusione Fiat Chrysler Gruppo Peugeot ci sarà e anche la procedura relativa all'OPS di Intesa Sanpaolo su UBI Banca andrà avanti. Vediamo però nel dettaglio quali saranno le coordinate delle due operazioni alla luce della crisi innescata dal coronavirus.

Fusione Intesa Sanpaolo UBI Banca: cosa cambia con crisi Covid19

I titoli Intesa Sanpaolo e UBI Banca sono finiti sotto pressione nelle ultime settimane a causa dell'emergenza coronavirus.

Alcuni dati per meglio inquadrare l'entità del ribasso che le due azioni del settore bancario hanno subito. Il prezzo delle azioni UBI Banca è precipitato dai 4,32 euro del 19 febbraio agli attuali 2,3 euro. Tra l'altro UBI Banca oggi figura nell'elenco dei titoli su cui è vietato lo short selling come si può leggere in questo articolo.

Il prezzo delle azioni Intesa Sanpaolo è invece passato da 2,6 euro del 26 febbraio agli 1,43 euro attuali.

Considerando che entrambi i titoli hanno registrato un calo marcato, il rapporto tra i prezzi delle due azioni è rimasto in linea con quello indicato nell'offerta, anche alla luce della prossima distribuzione dei dividendi.

Tuttavia, secondo quanto evidenziato dall'inserto L'Economia del Corriere della Sera, nel caso in cui ci dovesse essere una forte recessione (e su questo punto molti analisti sono concordi parlando di recessione breve ma intensa), sarebbe inevitabile un incremento delle inadempienze delle banche commerciali. Questa reazione porterebbe alla creazione di nuovi consistenti pacchetti di NPE che dovrebbero essere collocati. Il rischio ultimo è che si renda necessario varare aumenti di capitale.

Fusione FCA Peugeot: cosa cambia con crisi Covid19

L'operazione di fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot avrebbe dovuto rivoluzionare il mercato auto creando un nuovo colosso del settore. L'emergenza coronavirus non metterà in pericolo il processo di integrazione tra le due case automobilistiche.

Secondo il Sole 24 Ore sono stati i vertici del gruppo francese a ribadire, in estrema chiarezza, che l'operazione proseguirà nei tempi richiesti nonostante il forte sell-off che ha colpito i due titoli. Lo stesso quotidiano di Confindustria, però, non esclude la possibilità che sull'operazione possano esserci delle modifiche. In altre parole se l'impianto della fusione regge, diventa invece più difficile che i tempi possano essere rispettati.

Parlando di numeri, ha poi proseguito il Sole 24 Ore, "il deal da 50 miliardi di dollari e 45 miliardi di euro, oggi, in realtà, arriva appena a 20 miliardi". E' anche per questo motivo che i termini dell'accordo, previsti per la fine del 2020, potrebbero subire uno slittamento al nuovo anno.

Come nel caso di UBI Banca e Intesa Sanpaolo, ti ricordo che anche sulle azioni FCA e Peugeot puoi investire usando i CFD. Per ridurre al minimo il rischio di perdere soldi reali, inizia dal conto demo.