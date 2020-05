Comprare azioni MPS dopo news su bad bank? Titolo non fa prezzo su Borsa Italiana

© Shutterstock

Una pioggia di acquisti ha impedito a Monte dei Paschi di fare prezzo in apertura di seduta: ecco cosa sta succedendo al titolo

Corsa a comprare azioni Banca MPS su Borsa Italiana oggi. Il titolo della banca senese non è riuscito a fare prezzo in apertura di seduta proprio a causa dei forti acquisti che sono scattati fin dai primi minuti di scambi. Mentre è in corso la scrittura del post le quotazioni di Banca Monte dei Paschi di Siena registrano un apprezzamento del 10,47 per cento a quota 1,87 euro.

Come si può vedere dal grafico, i prezzi hanno raggiunto oggi un massimo intraday a quota 1,28 euro. Il titolo, dopo quasi due ore dall'avvio della seduta, si sta quindi muovendo sui massimi. Grazie al forte balzo in avanti di oggi, la performance di Monte dei Paschi su base mensile e annua risulta essere profondamente migliorata. Rispetto a un anno fa, il titolo ha registrato una crescita del suo valore del 20 per cento mentre nel confronto con un mese fa emerge un rialzo dei prezzi di quasi il 15 per cento.

Considerando che l'andamento di Borsa Italiana oggi 29 maggio è decisamente negativo (grafico sottostante), con i titoli delle banche in calo, è spontaneo chiedersi quali sono i motivi alla base del rally della banca toscana. Perchè in una giornata decisamente incerta, molti investitori si stanno riversando a comprare azioni Banca MPS?

Azioni Monte dei Paschi: motivi del rialzo

La spiegazione sull'apprezzamento di Monte dei Paschi è semplice. Il titolo è tornato ad avere un appeal molto forte in scia alle indiscrezioni di stampa rilanciate da Milano Finanza secondo cui la banca toscana avrebbe avuto il via libera informale da parte della Direzione generale della Concorrenza della Commissione Europea a procedere alla creazione di una bad bank all'interno della quale dovranno esssere fatti confluire i crediti deteriorati di MPS.

La creazione della band bank si inserisce nel piano di risanamento del bilancio di Monte dei Paschi ed è da considerare un passaggio molto importante in vista dell'uscita del Tesoro dal capitale di Monte dei Paschi. In altre parole con il via libera alla bad bank nella quale convogliare i crediti deteriorati di MPS, il disimpegno del Tesoro, attualmente azionista di Monte dei Paschi con una quota del 68 per cento, diventa più probabile e vicino. La quota in mano al Tesoro dovrà essere messa sul mercato e lo storno dei crediti deteriorati in una bad bank è necessario per rendere più appetibile la banca sana.

Per adesso non ci sono conferme alle indiscrezioni di stampa sulla creazione di una bad bank. Da Siena non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale ma l'impressione è che il mercato ritenga valide le indiscrezioni.

Intanto il nuovo amministratore delegato di Banca MPS, Guido Bastianini, è stato cooptato nel Consiglio dell'ABI, l'associazione bancaria italiana. La presidente di Monte dei Paschi Maria Patrizia Grieco, invec,e è stata eletta nei componenti del Comitato esecutivo della stessa ABI.

Grazie al rialzo di oggi il titolo Monte dei Paschi sale ai massimi da metà aprile. Una eventuale (e molto plausibile) chiusura in positivo degli scambi significherebbe la quarta seduta consecutiva al rialzo per la banca toscana.