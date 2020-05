Borsa Italiana Oggi (29 maggio 2020): azioni Juve, Lazio e Roma sotto ai riflettori, previsti realizzi sul Ftse Mib

© Shutterstock

I futures sui principali indici di Borsa Italiana annunciano un'apertura in ribasso dopo il rally di ieri. Spunti su FCA, UBI Banca e Intesa Sanpaolo

Dopo 4 sedute consecutive al rialzo, per Borsa Italiana oggi 29 maggio potrebbe essere arrivato il momento delle prese di profitto. Sia le indicazioni in arrivo da Oltre Oceano, con la borsa di Wall Street in ribasso, che l'andamento dei futures sui principali indici di Piazza Affari, annunciano un avvio di contrattazioni in calo nell'ultima di Ottava.

Tra gli appuntamenti clou in programma oggi (agenda macro) c'è l'asta di titoli di stato italiani per un controvalore pari a 7,5 miliardi di euro. Più nel dettaglio ad essere oggi oggetto di collocamento saranno due BTP e un CCTeu.

Nel grafico seguente è indicato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

Punto di riferimento per prevedere l'andamento di oggi di Piazza Affari, è la chiusura della borsa di Wall Street. La piazza di New York ha chiuso la seduta con il Dow Jones in calo dello 0,58 per cento a 25.401 punti, l'S&P500 in ribasso dello 0,21 per cento a 3.030 punti e il paniere Nasdaq che ha rimediato un calo dello 0,46 per cento a 9.369 punti. A spiccare sull'indice dei titoli tech è stata la forte flessione dei due maggiori social network: Twitter e Facebook. La prima, a causa del braccio di ferro con Trump, ha perso il 4,45 per cento mentre Facebook, fresca delle ultime novità su Libra, ha registrato un calo dell'1,61 per cento.

Borsa Italiana oggi 29 maggio: azioni più interessanti

Sono davvero tanti i titoli che potrebbero registrare spunti interessanti già in apertura di contrattazioni.

Tra le società quotate sul Ftse Mib spunti non mancano per FCA, UBI Banca e Intesa Sanpaolo. Il Lingotto è stato al centro di un report degli analisti di Moody's ma soprattutto potrebbe essere influenzato dalle notizie in merito al via libera arrivato da Sace per la concessione della garanzia pubblica sull'80 per cento del prestito bancario da 6,3 miliardi di euro erogato da Intesa Sanpaolo. A questo punto, dopo l'ok di Sace, manca solo il via libera finale da parte del Tesoro.

Per quello che riguarda invece le due banche, Intesa Sanpaolo e Ubi Banca, le variazioni di prezzo delle rispettive azioni potrebbe essere ispirate dalle dichiarazioni che il numero uno di Ubi, Massiah, ha rilasciato in uan intervista a La Repubblica. Il manager, facendo riferimento all'offerta pubblica di scambio che è stata promossa da Intesa Sanpaolo ha affermato che la sua banca è in attesa di avere chiarezza sull'operazione, soprattutto in relazione al verificarsi della clausola MAC (Material adverse change).

Oltre a questi tre titoli quotati sul Ftse Mib, ci sono poi altri tre titoli di indici secondari che oggi potrebbero registrare variazioni di prezzo. Si tratta di Juventus, Lazio e Roma. Le tre quotate potrebbero trovare una sponda nella notizia della ripresa del campionato di calcio il prossimo 20 giugno dopo mesi di sospensione. Le azioni delle società di calcio sono state decisamente sottopressione in borsa negli ultimi tempi a causa del lockdown.