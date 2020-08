Comprare azioni Telecom Italia: perchè il titolo oggi corre sul Ftse Mib?

© Shutterstock

Telecom Italia grande protagonista su Borsa Italiana ma cosa spinge la corsa a comprare azioni TIM?

Comprare azioni Telecom Italia sembra essere la "moda" di oggi 26 agosto su Borsa Italiana. Il titolo dell'ex monopolista è salito in vetta al Ftse Mib fin dalle prime battute consolidando man mano il proprio rialzo. Mentre è in corso la redazione del post, il titolo Telecom Italia segna una progressione del 4,33 per cento a quota 0,38 euro (+1 per cento la performance sul base mensile mentre, rispetto a un anno fa, le quotazioni TIM sono più basse del 14,8 per cento

Il valore delle azioni TIM ha raggiunto un massimo intraday a quota 0,3889 euro prima di attestarsi sui livello attuali. Nonostante il leggero allontamento dai massimi, il trend giornaliero di Telecom Italia resta improntato al rialzo.

Considerando che il Ftse Mib oggi è attestato sulla linea della parità, è evidente che ci siano dei motivi domestici alla base della corsa a comprare azioni Telecom Italia.

Conoscere i drivers che spingono in alto il titolo è indispensabile per capire se il rally possa proseguire oppure sia destinato ad esaurirsi presto. Prima di analizzare le cause del balzo di TIM, ricordo che per investire in borsa non è necessario acquistare titoli.

Corsa a comprare azìoni Telecom Italia ma perchè?

Sono le recenti indiscrezioni in merito alla creazione di una rete unica di TLC a spingere gli acquisti su TIM. Stando a quanto affermato dal quotidiano La Repubblica, il fondo americano KKR potrebbe essere interessato sarebbe ad acquistare una quota di minoranza della rete secondaria di TIM. Tale operazione potrebbe aprire la porta ad una operazione più grande sulla rete unica attraverso l'integrazione della rete di Telecom con Open Fiber. Tale operazione verrebbe condotta sotto l'egida della Cassa Depositi e Prestiti.

La svolta, dopo mesi di indiscrezioni, sarebbe arrivata nei giorni scorsi quando il premier Conte, attraverso alcuni intermediari avrebbe confermato la disponibilità del governo ad aprire all'investimento di KKR.

Pieno appoggio da parte dell'esecutivo, quindi, alla trattativa relativa alla cessione di una quota di Fibercop, la nuova società che incorporerebbe la rete secondaria di Tim. Grazie all'ingresso di KKR, TIM incasserebbe 1,8 miliardi. Questo passaggio sarebbe solo l'inizio di un più vasto disegno che potrebbe poi proseguire con un'integrazione nell'operazione della Cassa Depositi e Prestiti e di Fastweb e quindi, in uno step finale, anche di Open Fiber.

Novità concrete potrebbero esserci in occasione della prossima riunione del board di Telecom Italia che è prevista per il 31 agosto. In quella circostanza potrebbe arrivare il via libera del management all'ingresso di KKR in Fibercorp, passaggio che, come detto, potrebbero aprire la porta ad altre operazioni.

Considerando l'appuntamento, non è da escludere che fino al 31 agosto il titolo Telecom Italia possa restare sotto ai riflettori.