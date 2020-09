Azioni Atlantia: come sfruttare rally per fare CFD Trading dopo rumors su accordo con CDP

© Shutterstock

Corsa a comprare azioni Atlantia in scia alle indiscrezioni su un imminente addio dei Benetton alla holding

Borsa Italiana oggi 2 settembre nel segno di Atlantia. La holding che controlla Autostrade per l'Italia, sugli scudi fin dall'apertura delle contrattazioni, è arrivata a guadagnare oltre il 15 per cento attestandosi 15,5 euro. Per avere un'idea del balzo che i prezzi hanno registrato basta considerare un solo dato: la seduta di ieri, la prima del nuovo mese, si era chiusa con il titolo a 13,46 euro, 2 euro in meno rispetto al prezzo odierno.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™ ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo gratuito con 100.000€ di credito virtuale >>

Non serve essere degli esperti di finanza per comprendere che chi ieri aveva in portafoglio il titolo dei Benetton, oggi si ritrova con un profitto molto consistente.

E chi non è interessato a diventare azionista? Niente paura perchè è possibile sfruttare il rally del titolo per investire attraverso il CFD Trading. Quello che occorre per imparare a comprare e vendere CFD Azioni (Atlantia, in questo caso) è un broker autorizzato e affidabile (qui la lista dei migliori). Ad esempio puoi scegliere eToro (qui trovi la recensione di Borsa Inside) che ti offre il conto demo gratuito per esercitarti e comunque non prevede commissioni nel trading sulle azioni.

Una volta imparato a fare trading attraverso i CFD (lo ricordo, ancora una volta, i Contratti per Differenza sono uno strumento derivato e quindi non è previsto alcun acquisto diretto di azioni), sei pronto ad approfittare del rally di Atlantia per provare a trarre profitto.

eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis

Perchè Atlantia oggi vola in borsa?

Domanda tecnica: cosa è successo di così importante da spingere così tanti investitori a comprare azioni Atlantia permettendo al titolo di registrare un balzo a doppia cifra? Va bene che oggi è una seduta molto positiva per Borsa Italiana (Ftse Mib in rialzo di oltre 2 punti percentuali sopra i 20000 punti) ma è evidente che ci siano altri motivi alla base del rally.

In effetti gli acquisti sono scattati in scia alle indiscrezioni di Bloomberg secondo le quali sarebbe molto vicino un accordo tra la holding della famiglia Benetton e Cassa Depositi e Prestiti per l'uscita della prima dal capitale di Autostrade.

Stando alle indiscrezioni, il piano prevederebbe uno scorporo del 70 per cento di Aspi da Atlantia e quindi la creazione di una newco che dovrebbe lanciare un aumento di capitale da 6 miliardi per poter permettere l'ingresso della Cassa Depositi e Prestiti e di altri investitori.

In base all'intesa, i 4 miliardi di euro derivanti dall'operazione verrebbero suati per risanare parte del debito e per poter procedere con l'acquisto della quota rimanente ai Benetton al termine della scissione, pari al 18 per cento di Atlantia. Indiscrezioni anche sui tempi con l'operazione che, secondo Bloomberg, dovrebbe chiudersi entro la primavera del 2021.

Fin qui i rumors che animano la corsa a comprare azioni Atlantia (puoi sfruttarla per fare CFD Trading con eToro partendo dal sito ufficiale).

Per quello che riguarda le notizie certe, giovedì è in programma il consiglio di amministrazione di Atlantia con all'ordine del giorno il piano di scissione o la vendita dell'intera partecipazione in Autostrade per l'Italia.