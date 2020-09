Borsa Italiana Oggi 2 settembre 2020: Atlantia vola, Ftse Mib in rialzo

© Shutterstock

Il Ftse Mib parte in rialzo nella seconda seduta della settimana. Fuori dal paniere di riferimento attenzione alle azioni Tiscali

Come da attese, Borsa Italiana Oggi 2 settembre 2020 ha aperto le contrattazioni tingendosi di verde. Il Ftse Mib, ieri in affanno, si è attestato in area 19700 punti con numerosi titoli in movimento. A collocarsi in vetta al paniere di riferimento della borsa di Milano fin dal primo minuto di scambi è stata Atlantia mentre sul fondo del Ftse Mib è posizionata Diasorin ma con un ribasso comunque contenuto.

L'avvio di scambi in positivo per il mercato azionario italiano è stato agevolato dal risultato di chiusura della borsa di Tokyo e da quello di Wall Street. La borsa giapponese ha chiuso le contrattazioni con l'indice Nikkei in progressione dello 0,47 per cento a 23247 punti mentre a, New York, il Dow Jones ha archiviato la sessione con un +0,76 per cento a 28.646 punti, l’S&P500 ha messo in cassaforte lo 0,75 per cento a 3.527 punti (dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico di 3.528 punti) e il Nasdaq ha tagliato il traguardo avanti dell'1,39 per cento a 11.940 punti dopo aver aggiornato il nuovo massimo storico a quota 11.946 punti.

Nel grafico seguente è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib

La lista dei titoli migliori di oggi include:

Atlantia: +5,76 per cento a 14,24 euro

CNH Industrial: +2,43 per cento a 6,75 euro

Moncler: +1,91 per cento a 33,1 euro

Tra i titoli peggiori, invece, ci sono:

Diasorin: -0,85 per cento a 150,8 euro

Banco BPM: -0,46 per cento a 1,40 euro

Banca Generali: -0,23 per cento a 26,32 euro

Borsa Italiana Oggi 2 settembre 2020: titoli più interessanti

Dopo il rallentamento del mese di agosto, settembre evidenzia la presenza di molti spunti che potrebbero condizionare l'andamento di tante quotate.

I titoli che oggi dovrebbero essere tenuti d'occhio sul Ftse Mib sono: Enel, Fiat Chrysler Automobiles e Atlantia. Il colosso dell'elettricità ha reso noto di aver emesso un bond non convertibile subordinato ibrido perpetuo in euro rivolto a investitori istituzionali per un ammontare pari a 600 milioni di euro. Buona la domanda che è stata pari a 6 volte l'offerta per un importo complessivo pari a 3,7 miliardi di euro.

Per quello che riguarda FCA, invece, a poter fare da driver sono i dati relativi alle immatricolazioni auto nel mese di luglio. Il Lingotto ha registrato nel mese di riferimento un calo delle immatricolazioni del 9 per centorispetto allo stesso mese del 2019 facendo meglio (o meno peggio) del mercato che, nel suo complesso, ha registrato un calo delle vendite dell'11 per cento.

Infine nella lista dei titoli più interessanti di oggi c'è Atlantia. Stando alle indiscrezioni di stampa riportate da Bloomberg, la holding delle infrastrutture potrebbe essere ad un passo dall'accordo con Cassa Depositi e Prestiti sul destino della partecipazione detenuta in Autostrade per l’Italia.

Ultima annotazione per un titolo quotato sugli indici secondari di Borsa Italiana: Tiscali. La società sarda ieri ha registrato un balzo molto forte che ha allungato la striscia positiva avviata nelle sedute precedenti. Comprare azioni Tiscali converrà anche oggi?