Azioni Enel da comprare dopo ultime novità su Enel Americas: consigli e opinioni analisti

Per Equita e Fidentiis il rating Enel è buy mentre per Banca Akros è consigliabile accumulare: le prospettive del colosso elettrico sono positive

Comprare o vendere le azioni Enel? Per molti analisti non ci sono dubbi anche in relazione alle recenti novità riguardanti Enel Americas: il titolo Enel è un buy secco. In questi termini si sono espressi gli esperti di Equita e quelli di Fidentiis mentre la posizione di Banca Akros è leggermente più sfumata. Secondo quest'ultimo broker, infatti, le azioni Enel sono ad accumulare.

Accumulate, comunque, è parente prossimo di buy e allora non ci sono dubbi su quello che si evince dagli ultimi aggiornamenti in merito alle raccomandazioni sul titolo del colosso dell'elettricità: le azioni Enel sono un asset interessante su cui investire.

Prima di esaminare i motivi alla base di tutta questa euforia sul titolo, ricordo che per investire sull'andamento del titolo, non è necessario comprare azioni e quindi diventare azionisti. Una valida alternativa è rappresentata dal CFD Trading grazie al quale è possibile speculare sull'andamento dei prezzi.

Azioni Enel e ultime novità su Enel Americas

Come si può vedere dal grafico in basso, le azioni Enel scambiano a 7,46 euro, l'1,9 per cento in più rispetto alla chiusura di ieri. Il titolo si muove meglio del Ftse Mib che oggi 24 settembre 2020 è comunque in rialzo. Grazie alla progressione in atto, la performance di Enel su base mensile è ora negativa solo per il 3,45 per cento mentre, rispetto a un anno fa, le quotazioni del colosso elettrico sono più alte del 13,5 per cento. Puoi constatare da solo tutte queste informazioni, facendo riferimento al grafico in basso.

L'impatto delle novità sulla riorganizzazione delle attività nel Sud America è quindi positivo. Nella giornata di ieri è stata la stessa società a specificare che l'obiettivo è quello di integrare nel perimetro di Enel Americas, anche le attivitaÌ? rinnovabili del gruppo Enel in Centro e Sud America, con esclusione del solo Cile.

L'operazione riguarda gli asset che Enel detiene in Argentina, Brasile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panama e PeruÌ?. Stando alle indiscrezioni, dovrebbero essere realizzate una serie di fusioni che porteranno poi alla fusione in Enel Américas,

Un'attività di vasta razionalizzazione che determinerà un incremento della partecipazione di Enel in Enel Américas e richiederà anche una trasformazione dello statuto sociale di EA al fine di procedere con la necessaria rimozione delle limitazioni esistenti ad oggi in virtù delle quali un singolo azionista non può avere in mano più del 65 per cento del diritto di voto.

Azioni Enel: due buy e un accumulate nelle ultime ore

In scia alle novità sul dossier Enel Americas, gli analisti di Equita sim e quelli di Fidentiis hanno confermato la loro raccomandazione di acquisto. Tale indicazione è utile anche se operi sul titolo attraverso il CFD Trading.

Secondo Equita l'operazione che Enel punta a realizzare su Enel Americas è positiva anche se sarà necessario attendere i rapporti di concanbio per poter effettuare una valutazione migliore. View bullish su Enel per Eqyita, quindi, con target price fissato a 8,5 euro.

A consigliare di comprare azioni Enel (e quindi andare long sul titolo Enel se si opera con il CFD trading) sono stati anche gli esperti di Fidentiis. Anche secondo Fidentiis la notizia della fusione in Enel Americas è positiva in quanto permette al colosso elettrico di superare gli attuali limiti sulla partecipazione che sono stati fissati dallo statuto di Enel Amèricas e di procedere con una razionalizzazione completa che riguarda tutta la struttura operativa in America Latina.

Infine Banca Akros che sulle azioni Enel vanta un rating accumulate con target price a 9 euro. Anche questo broker giudica positivamente le ultime novità sulla semplificazione delle partecipazioni Enel in America Latina. Per gli analisti l'operazione di fusione può essere considerata come la migliore opzione strategica per riuscire ad eliminare il limite del 65 per cento aumentando allo stesso tempo il consolidamento delle minoranze in Enel.

Insomma ben tre analisti su tre sono molto positivi sulle azioni Enel a seguito delle ultime notizie sulla fusione in Enel Americas. Questa è una informazione da tenere in debita considerazione nella definizione di una strategia trading sulle azioni.