Acconto dividendo Enel 2021: quanto rende ai prezzi attuali? Conviene investire?

Deliberato l'ammontare dell'acconto sul dividendo Enel 2021: la cedola è più consistente rispetto a quella di un anno fa

Enel fa felici i propri azionisti deliberando un acconto sul dividendo 2021, relativo all'esercizio 2020, più consistente rispetto a quello distribuito un anno fa (relativo all'esercizio 2019).

L'ufficializzazione dell'ammontare della cedola che verrà staccata dai possessori di azioni Enel è arrivata nella giornata di ieri. In questo post troverai tutte le informazioni sull'acconto dividendo Enel 2021 (quindi ammontare ma anche data di pagamento) e il calcolo del rendimento della cedola (dividend yield) alla luce di quelli che sono gli attuali prezzi del titolo. Queste informazioni possono aiutarti a capire se conviene investire in azioni Enel per sfruttare l'appuntamento con lo stacco della cedola.

Tra l'altro oggi per speculare sul titolo del colosso elettrico approfittando dei dividendi non è necessario per forza comprare azioni e quindi diventare un azionista con tutto quello che implica questa situazione.

Acconto dividendo Enel 2021 a quanto ammonta

Il management dell'utility ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo Enel 2021 pari a 0,175 euro per azione. La decisione di concedere un acconto sulla cedola era scontata. Da anni, infatti, Enel è solita dividere un due tranche la remunerazione degli azionisti.

Un buon metodo per valurare se conviene investire in azioni Enel in vista dello stacco dell'acconto, è confrontare l'ammontare di questa cedola con quella staccata a titoli di acconto un anno fa. Ebbene rispetto all'acconto sull'esercizio 2019 staccato nel 2020, c'è stato un sensibile aumento. A gennaio 2020, infatti, l'acconto era pari a 0,16 euro. L'aumento della cedola è stato di circa il 9,4 per cento. Non è poco.

Acconto dividendo Enel 2021: data di stacco

Nessuna sorpresa per quello che riguarda la data di stacco dell'acconto sul dividendo Enel 2021 che è stata fissata per giorno 18 gennaio (lunedì). La data di pagamento è invece il 20 gennaio. Per la cronaca ricordo che è anche già fissata la data di stacco del saldo sul dividendo Enel.

18 gennaio è quindi la data da tenere in considerazione per investire in azioni Enel anche attraverso i CFD.

Dividend yield acconto dividendo Enel 2021

Un parametro molto utile per capire se investire in azioni Enel conviene alla luce dell'ammontare dell'acconto sulla cedola 2021 è rappresentato dal dividend yield ossia il rendimento. Considerando il prezzo di chiusura delle azioni Enel nella seduta dell'8 gennaio 2021, il rendimento dell'acconto è pari a circa il 2 per cento. Non male.

Per la cronaca, il consiglio di amministrazione della società ha ricordato che la consistenza dell'acconto sul dividendo 2021 è in linea con quello che è previsto nella politica dei dividendi relativa al Piano Strategico 2020-2022. Tale policy prevede la distribuzione di un dividendo complessivo relativo ai risultati dell'esercizio 2020 che è pari all'importo più alto tra 0,35 euro per azione e il 70 per cento del risultato netto ordinario dell'utility.