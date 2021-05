Azioni Atlantia e trimestrale: short trading dopo conti primo trimestre 2021?

© Shutterstock

Il titolo Atlantia scivola sul fondo del Ftse Mib dopo la pubblicazione dei conti del primo trimestre 2021. Ecco quello che sta succedendo

Tra i titoli più in affanno nella prima parte della seduta di Borsa Italiana, c'è Atlantia. La holding è apparsa molto debole fin dall'apertura degli scambi e, mentre è in corso la redazione del post, registra una flessione dell'1,83 per cento a quota 15,6 euro contro un Ftse Mib che invece si muove al rialzo evidenziando una progressione dello 0,2 per cento.

La tendenza a vendere azioni Atlantia è frutto della delusione degli investitori per i conti trimestrali che la società ha diffuso nel premarket. Prima di analizzare nel dettaglio la trimestrale Atlantia, ricordiamo che, in situazioni in cui un titolo è caratterizzato da un ribasso, è comunque possibile investire e trarre profitto.

Trimestrale Atlantia: conti primo trimestre 2021

Atlantia ha chiuso il primo trimestre 2021 con ricavi operativi pari a 2,03 miliardi di euro, in contrazione dell'8 per cento rispetto ai 2,21 miliardi messi a segno nel primo trimestre 2020. Il management della società ha sottolineato che la diminuzione del fatturato è legata alle restrizioni alla mobilità provocate dalla pandemia Covid-19 e in vigore a partire da inizio marzo 2020. L'impatto di queste restrizioni è stato quantificato in circa 200 milioni di euro.

Scedendo nel conto economico, il primo trimestre 2021 si è chiuso con un margine operativo lordo precipitato da 1,27 miliardi a 1,12 miliardi di euro (-12 per cento). Di conseguenza il risultato netto (esclusa la quota di terzi) è stato negativo per 67 milioni di euro, contro il rosso di 10 milioni di euro che era stato contabilizzato alla fine del primo trimestre 2020.

Per quello che riguarda il debito, al 31 marzo 2021, l'indebitamento netto della società era pari a 38,26 miliardi di euro contro i 39,24 miliardi di inizio anno. Sempre alla stessa data, Atlantia poteva fare affidamento su di una riserva di liquidità (costituita da disponibilità liquide e mezzi equivalenti, depositi vincolati e linee di credito committed non utilizzate) pari a complessivi 14,92 miliardi di euro.

Per finire nel primi trimestre 2021 gli investimenti sono ammontati a 384 milioni di euro mentre le attività operative hanno creato un flusso di cassa pari a 364 milioni di euro.

Atlantia le prospettive per l'esercizio 2021

Oltre ad aver approvato i conti del primo trimestre 2021, il consiglio di amministrazione della società ha anche fornito delle indicazioni sull'intero esercizio 2021. Il management ritiene possibile un potenziale miglioramento nei risultati operativi dell'anno in corso rispetto a quello precedente ma non in misura tale da poter tornare ai livelli pre-crisi del 2019. Sempre secondo i vertici di Atlantia, inoltre, il miglioramento dovrebbe risultare più marcato nel settore autostradale rispetto a quello aereo.

Parlando di numeri, il management di Atlantia prevede ricavi nell'ordine di 9,4 miliardi di euro e un valore dei flussi operativi di circa 3 miliardi di euro. Secondo i vertici della società, inoltre, i flussi operativi attesi potrebbero essere superiori agli investimenti programmati per l'esercizio 2021.