Azioni Saipem da comprare a prezzi stracciati? Spunta ipotesi aumento di capitale

Nessun rimbalzo per Saipem dopo la batosta di ieri: il primo piano restano il profit warning e la richiesta di aiuto a Eni e CDP Industria

Azioni Saipem sempre sotto pressione a Piazza Affari. Dopo il pesante ribasso rimediato nella seduta di ieri in scia alla notizia del profit warning sui conti 2021, anche oggi le azioni Saipem sono al centro di vendite molto intense. Il titolo ha avviato gli scambi con un ribasso a doppia cifra per poi ridurre il rosso attorno al 5 per cento. In un contesto generale caratterizzato da un Ftse Mib intonato positivamente, il passivo della quotata engineering non può che spiccare.

Il nuovo crollo delle azioni Saipem smentisce le stime dei trader rialzisti. Questi ultimi, avevano ipotizzato un possibile rimbalzo già nella giornata di oggi dopo il tracollo emerso ieri. Nulla di tutto questo è avvenuto a dimostrazione di come la tensione sul titolo resti altissima. Per alcuni osservatori non è da escludere che la perdita di valore di Saipem possa addirittura non essere ancora finita. Una prospettiva estrema che, dal nostro punto di vista, potrebbe essere eccessivamente penalizzante.

Più probabile è che la volatilità sul titolo possa restare molto alta almeno fino a quando non ci saranno risposte da parte dei principali azionisti in merito alla richiesta di aiuto formulata dal managenet della società.

In generale quando un asset è al centro di una volatilità molto pronunciata, crescono le occasione di trading. Per operare in situazioni caratterizzate da repentini cambi nella direzione dei prezzi, è però fondamentale usare un broker autorizzato per operare.

Crollo azioni Saipem: cosa succederà adesso?

Alle ore 11,00, le quotazioni Saipem registravano un ribasso del 6,3 per cento poi ridottosi al 5 per cento nella mezzora successiva. Le azioni scambiano a 1,28 euro contro gli 1,32 euro dell'apertura. Considerando che il titolo ha raggiunto una quotazione minina intraday a quota 1,15 euro, si può ipotizzare che la spinta ribassista stia perdendo di intensità.

Il crollo rimediato in due giorni dalla quotata ha avuto effetti devastanti sulla performance ad un mese e su quella ad un anno del titolo. Rispetto ad un mese fa, infatti, il prezzo delle azioni Saipem è ora più basso del 30 per cento mentre la prestazione su base annua evidenzia un tracollo del 40 per cento.

Considerando che lo scorso venerdì Saipem scambiava a 1,93 euro e addirittura giovedì i prezzi era superiori ai 2 euro, si può pensare che mai come adesso sia conveniente comprare azioni Saipem a super sconto. Una strategia che viene spesso seguita dai traders più dinamici i quali, scegliendo broker completi come ad esempio eToro (qui trovi la nostra recensione) possono anche utilizzare tutta una serie di strumenti molto utili per imparare ad operare.

Come abbiamo però detto in precedenza la fase ribassista di Saipem potrebbe ancora non essere finita. Fondamentali saranno le novità degli ultimi giorni. Secondo le indiscrezioni di stampa pubblicate oggi da alcuni quotidiani italiani, non è da escludere che la società engineering, una volta avuto il via libera da parte dei suoi azionisti di riferimento (Eni e Cassa Depositi e Prestiti Industria) possa prendere in considerazione la possibilità di lanciare un aumento di capitale per un ammontare superiore al miliardo di euro. Staremo a vedere.