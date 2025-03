Crollo azioni MPS, BPER Banca e Banco BPM - BorsaInside.com

Avvio di contrattazioni pesantissimo per la borsa di Milano con il Ftse Mib in ribasso di oltre un punto percentuale sotto quota 38400. Il rosso che caratterizza il più importante indice azionario è frutto della pioggia di vendite che si sta accadendo sulle quotate del settore bancario e su Prysmian. La quotata dei cavi e sistemi dopo poco più di un’ora dall’avvio delle contrattazioni è la peggiore di tutto il Ftse Mib con un ribasso monstre di oltre il 4 per cento. Ma si muovono molto male anche Banco BPM, MPS e BPER Banca con la prima in calo del 3 per cento e le altre due in ribasso per oltre il 2,8 per cento. Il sentiment generale di Piazza Affari sembra essere molto negativo nonostante i segni verdi non manchino. I rialzi sono contrati su utility e titoli difensivi. Ciò consolida l’ipotesi che le ragioni del forte rosso generale di Piazza Affari siano comunque da ascrivere al settore bancario.

E allora non c’è assolutamente nulla di cui meravigliarsi se la domanda che si stanno ponendo gli investitori riguardi proprio la situazione in borsa. Cosa sta accadendo sul Ftse Mib? E, più in particolare, cosa sta succedendo alle azioni MPS, BPER e Banco BPM?

Azioni Banco BPM, MPS e BPER Banca crollano: il punto dai mercati

La concentrazione delle vendite sui titoli bancari potrebbe essere un effetto della confusione sulle prospettive del risiko generata dal No BCE all’applicazione della Danish Compromise sull’OPA di Banco BPM su Anima Holding.

Si sta praticamente creando una situazione quasi surreale con le banche coinvolte nella varie operazioni che vanno avanti con l’iter nonostante sia tutto molto incerto. E così Unicredit ha reso noto di aver ricevuto dalla BCE e dalla Banca d’Italia il permesso di acquisire il controllo diretto di Banco BPM e indiretto delle altre società del gruppo di Piazza Meda e della stessa Anima Holding ma la stessa Piazza Gae Aulenti ha già fatto sapere che, a seguito dell’aggiornamento sulla Danish non è escluso che tutto possa essere bloccato.

Tecnicamente ora scatta la fase di revisione della Consob sull’aumento di capitale Unicredit al servizio dell’OPS su Banco BPM. L’autorità ha cinque giorni per approvare il documento di offerta. Secondo il cronoprogramma, l’offerta pubblica di scambio potrebbe iniziare a metà aprile e concludersi nella seconda settimana di giugno. Entro la fine di aprile, poi, è attesa la valutazione del governo sulla possibile applicazione del golden power all’operazione.

Intanto il prossimo 4 aprile terminerà l’offerta pubblica di acquisto su Anima da parte di Banco BPM. Piazza Meda, nonostante il no dell’Europa all’applicazione del Danish Compromise ha già fatto sapere che è sua intenzione proseguire con l’operazione, ritenendo strategica la sua partecipazione nella società di gestione del risparmio.

Insomma la situazione appare in costante evoluzione. Se a ciò si aggiunge il fatto che, a causa proprio delle pressioni ribassiste che da giorni stanno interessando Piazza Meda, i prezzi di Banco BPM si stanno muovendo verso l’OPS di Unicredit, si può avere un’idea del perchè il titolo sia in forte ribasso. I casi su BPER e MPS sono invece da inquadrare come il classico effetto domino.

