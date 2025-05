Azioni Eni, Saipem e Tenaris - BorsaInside.com

C’è un certo affanno tra le quotate del settore petrolifero nella seduta di oggi. In un contesto generale che vede il Ftse Mib decisamente piatto, i titoli più legati all’andamento del prezzo del greggio, da Eni a Saipem passando per Tenaris, registrano ribassi più o meno consistenti. A metà mattinata le azioni del Cane a Sei Zampe segnano un calo dell’1 per cento a 12,5 euro, quelle della quotata engineering sono in ribasso dello 0,3 per cento a 2,07 euro le Tenaris flettono dello 0,47 per cento a 14,67 euro. Non si tratta di ribassi spaventosi ma l’andazzo è abbastanza chiaro. Il calo dei titoli petroliferi è palesemente da mettere in relazione con la nuova contrazione segnata dalle quotazioni oil. Ilo prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a giugno 2025) è infatti sceso a quota 56,5 dollari al barile dopo che già nei giorni scorsi aveva registrato un calo.

Insomma, tutto torna con la tradizionale correlazione tra prezzo del petrolio e azioni oil che torna a manifestarsi in tutta la sua evidenza.

Un segnale molto chiaro che in trader interessati ad investire sia sulle azioni petrolifere che sullo stesso prezzo del greggio dovrebbe tenere in considerazione.

Pesante taglio di target price sulle azioni Eni a fine aprile

Tra le tre quotate del settore petrolifero del Ftse Mib, quella che stenta di più è Eni. Potrebbe non essere un caso ma al contrario un effetto del downgrade di target price che la quotata del Cane a Sei Zampe ha incassato a fine aprile dagli analisti di Intesa Sanpaolo. Gli esperti hanno portato il target price a 16,2 euro confermando il rating a buy (comprare). Il nuovo prezzo obiettivo, per quanto più basso rispetto a quello precedente, implica un potenziale di upside abbondante rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni del titolo oil.

Per la cronaca pochi giorni prima della decisione di Intesa SP, era arrivato un analogo giudizio da parte di Berenberg solo che, in questo caso, il rating era stato ribadito a neutral mentre il target price, venendo abbassato a 13,5 euro, andava ad implicare un potenziale di upside più basso.

Nel corso dell’ultimo mese le azioni Eni hanno perso il 4 per cento ma il vero problema è l’andamento anno su anno che evidenzia una flessione di oltre 14 punti percentuali.

Sulle azioni Tenaris pesa anche la trimestrale?

Spostandoci sulle azioni Tenaris (-5 per cento di ribasso sia nell’ultimo mese che su base annua), va ricordato come la quotata la scorsa Ottava abbia scontato una trimestrale in calo ma comunque sopra le previsioni con gli investitori che si erano mostrati particolarmente delusi per la scarsa visibilità offerta dalla quotata sulla seconda parte dell’anno. Inoltre nel corso della call con gli analisti, l’amministratore delegato, Paolo Rocca, aveva affermato che proprio il calo dei prezzi del petrolio potrebbe mettere sotto pressione tutti i gruppi del settore.

Il manager, in particolare, aveva dichiarato che se la situazione fosse riuscita a stabilizzarsi a quello che è l’attuale livello, e ciò non sta scritto da nessuna parte che possa accadere perchè negli ultimi due mesi gli eventi sono stati imprevedibili, e prezzo del petrolio dovesse restare compresso all’interno della forchetta attuale, allora per forza di cose sarà necessario adeguare il livello di capex a un più basso cash flow. In questo contesto, aveva poi concluso l’Ad Rocca, non è detto che non possano essere rinviati i progetti a lungo termine che potrebbero essere lanciati nel 2026.

Proprio oggi le azioni Tenaris sono state al centro di un report degli analisti di Equita con cui pur nell’ambito di una conferma della view bullish (rating buy), il target price è stato rivisto al ribasso a 18,8 euro. Tenendo conto di quelli che sono gli attuali prezzi ora il potenziale di upside è più contratto.

