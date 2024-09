Morgan Stanley fissa in alto il target price di Intesa Sanpaolo - BorsaInside

L’imminente taglio dei tassi BCE (la riduzione di 25 punti base del costo del denaro nel board di settembre è scontata) preoccupa gli investitori che hanno una forte esposizione sulle azioni del settore bancario. In realtà la mossa dell’EuroTower non sarà un problema per tutte le banche, anzi è possibile che, pure in un contesto di tassi più bassi, alcune azioni del settore possano continuare a crescere. E’ questa la prospettiva abbozzata dagli analisti di Morgan Stanley sulla big Intesa Sanpaolo.

Per gli esperti della banca d’affari Usa, pur in un contesto caratterizzato dalla sofferenza di tutto il comparto bancario per il taglio dei tassi BCE, le azioni Intesa Sanpaolo possono incrementare il loro valore di ben un quarto rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni.

La prospettiva tracciata da Morgan Stanley è interessante sia per gli investitori che hanno già in portafoglio azioni della quotata guidata da Messina che per quelli che puntano ad una rimodulazione della componente banking del portafoglio proprio alla luce dell’imminente svolta monetaria da parte della BCE.

Se la preoccupazione è che le banche possano deprezzarsi a causa del taglio del costo del denaro, allora aumentare il peso di Intesa SP o inserire azioni al posto di altri titoli banking, può essere una interessante idea di investimento. Tra l’altro le azioni Intesa Sanpaolo possono essere comprate fisicamente ma possono anche essere tradate con i CFD.

Piattaforme consigliate per fare trading CFD su azioni Italgas

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info eToro 100$ ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Fineco ZERO N.1 in Italia Scopri di più FP Markets 100 AUD 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Perchè le banche “temono” il taglio dei tassi BCE

Un investitore con poca conoscenza dei mercati potrebbe chiedersi per quali ragioni le azioni del settore bancario guardino con nervosismo all’imminente taglio dei tassi BCE. A tal riguardo va anzitutto evidenziando come il rialzo del costo del denaro a livelli record abbia permesso a tutte le azioni bancarie di apprezzarsi in modo più o meno notevole.

Premesso questo, il taglio dei tassi BCE (già a giugno l’EuroTower ha ridotto il costo del denaro di 25 punti base), avrebbe come conseguenza immediata il ribasso dei margini di profitto di tutte le banche. A sua volta questa flessione impatterebbe sui ricavi degli istituti bancari.

Questo ragionamento non fa una piega, tuttavia, come dimostrato proprio dal report di Morgan Stanley, è evidente che ci sono banche e banche. Intesa Sanpaolo, non a caso una delle preferite degli analisti americana, è ben posizionata per reggere al taglio dei tassi BCE. Addirittura il prezzo delle sue azioni può anche crescere nonostante uno scenario di settore non più favorevole.

Azioni Intesa Sanpaolo a +38% da inizio anno

Come si può vedere dal grafico in alto, le azioni Intesa Sanpaolo da inizio anno sono cresciute del 38 per cento mentre anno su anno la prestazione è positiva per il 50 per cento. Anche restringendo il frame temporale ad un mese, emerge un segno verde sia pure del 7 per cento. Va evidenziato che ad inizio agosto, nell’ambito del sell-off che ha mandato a picco tutti i mercati azionari, il prezzo delle azioni Intesa SP è sceso sotto quota 3,4 euro per poi risalire rapidamente sui livelli attuali.

Nonostante quest’ottima performance, stando a Morgan Stanley, le azioni della banca hanno spazio per salire fino a 4,6 euro. Il raggiungimento di un prezzo obiettivo simile, si traduce in un potenziale di upside del 25 per cento rispetto alle attuali quotazioni.

Gli investitori che vogliono cavalcare la prospettiva tracciata dalla banca d’affari Usa e decidono di comprare azioni Intesa Sanpaolo possono operare sia con broker come eToro che con banche come Fineco.

eToro: permette di comprare azioni Intesa Sanpaolo vere e al tempo stesso di fare trading al rialzo e al ribasso attraverso i CFD azionari operando a leva. Strumento esclusivo è il copy trading con cui copiare le strategie dei trader migliori.

Unisciti alla community di eToro Prova Demo Gratuita Sul sito di Etoro Piattaforma N.1 al mondo per il Social Trading

ETF - CRYPTO - CFD

Licenza: CySEC - FCA - ASIC

Copia i migliori trader del mondo Avviso: il tuo capitale è a rischio

Fineco: ritenuta la banca con la migliore piattaforma trading, consente di acquistare comprare azioni reali ma anche di fare trading con i CFD e con i più esclusivi super CFD. Due i tipi di conto tra cui il nuovo conto di solo trading senza costi fissi che è ideale per i principianti.

La qualità del trading N.1 SCOPRI DI PIÙ Sul sito di Fineco 100% trading, senza compromessi

N.1 in Italia

Regime Fiscale Amministrato

0% CANONE MENSILE DI GESTIONE Avviso: il tuo capitale è a rischio

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.