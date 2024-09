Cambiano le prospettive del settore Difesa - BorsaInside

Le azioni Leonardo rischiano di perdere il contatto con quota 21 euro. Il titolo della Difesa, infatti, dopo il crollo di ieri, oggi registra una flessione che porta il passivo accumulato nelle ultime due sedute a quasi 8 punti percentuali. Giusto per farsi un’idea del deprezzamento del titolo è sufficiente tenere conto che la scorsa Ottava si chiudeva con la quotata leggermente sotto ai 23 euro mentre oggi fa appunto fatica a restare agganciata ai 21 euro.

Cosa sta succedendo alle azioni Leonardo? C’è il rischio che il trend rialzista fin qui caratterizzante possa venire meno? In effetti Leonardo da inizio anno ha segnato una progressione del 38 per cento e anche il dato anno su anno è molto buono (+58 per cento). Questi numeri potrebbero agevolare le prese di profitto sul titolo per altro senza alcuno scandalo visto che è naturale che un titolo molto apprezzato alla lunga possa avviare un ritracciamento. Nel caso specifico delle azioni Leonardo, la lunga corsa dei prezzi è sempre stata sostenuta da un driver ben preciso: la crescente tensione internazionale. I due fronti di guerra attivi in Medio Oriente (scontro Israele – Hamas) e ad Est (conflitto russo-ucraino) hanno sostenuto per mesi tutti i titoli della Difesa, Leonardo compresa.

Ebbene stando alle ultime indiscrezioni almeno uno di questi conflitti, quello in Medio Oriente, potrebbe presto chiudersi con un accordo tra le parti. La strada per una tregua è lontana ma a Gerusalemme Netanyahu è sempre più isolato. I mercati hanno percepito l’attenuamento della tensione e da qui il forte ribasso che ieri ha caratterizzato non solo Leonardo ma anche tutti i player del settore difesa (Rheinmetall, Saab).

Come cambiano le valutazioni degli analisti sulle azioni Leonardo

Gli analisti di Bank of America sono stati tra i primi a rendersi conto che la tensione geopolitica, almeno in Medio Oriente, si sta attenuando. Secondo gli esperti il contesto sta cambiano e quindi le attuali valutazioni delle società della difesa non hanno più quello spazio di apprezzamento che potevano avere fino a poche settimane fa. L’alert di BofA è molto chiaro: il contesto sta evolvendo e non sarà più così favorevole ai titoli della difesa come è stato fino ad ora.

Se Bank of America sembra essere passata dall’ottimismo alla prudenza, gli analisti italiani di Banca Akros continuano ad avere fiducia nel comparto e infatti hanno ribadito il rating buy sulle azioni Leonardo con target price a 29 euro. Questo prezzo obiettivo, tenendo conto del prezzo attuale del titolo, implica un potenziale di upside bello considerevole. Tra i catalizzatori citati di Banca Akros ve ne è uno ben preciso: il fatto che Leonardo sia la sola società in gara per la fornitura di elicotteri di supporto Puma alla Royal Air Force UK (il valore del contratto è di 1 miliardo di sterline).

Sulla stessa scia degli analisti di Banca Akros ci sono gli esperti di Intesa Sanpaolo. Anche per loro le azioni Leonardo sono buy ossia da comprare. Il prezzo obiettivo però è più basso fermandosi a 26,1 euro (minor potenziale di upide).

A conferma della fase di incertezza che avvolge il titolo Leonardo (e le prospettive del settore difesa), il fatto che ad agosto gli esperti di Goldman Sachs avessero ribadito il rating neutral, chiaro invito alla prudenza.

