Azioni Pirelli in ribasso dopo annuncio su esercizio golden power

La prima di Ottava non sembra essere una giornata positiva per il titolo Pirelli. Se da un lato il Ftse Mib segna una progressione dall’altro ci sono le azioni Pirelli che invece perdono l’1,2 per cento (dato alle ore 13,00) attestandosi in area 4,56 euro.

Tra l’altro la flessione rimediata da Pirelli determina un ulteriore peggioramento della già negativa performance su base mensile della quotata. Rispetto ad un mese fa, infatti, il prezzo delle azioni Pirelli è più basso del 6 per cento. Impatto nullo, invece, sulla prestazione su base annua che, come si può anche vedere dal grafico in basso, continua ad essere positiva per il 7,6 per cento.

Al di là dei numeri, comunque, ciò che conto evidenziare che è oggi Pirelli è l’assoluto protagonista del Ftse Mib. In un contesto generale dominato dallo stacco dei dividendi residui, infatti, a catturare l’attenzione degli investitori è soprattutto la decisione del governo italiano di esercitare la golden power sul gruppo della Bicocca in relazione al rinnovo del patto parasociale che era stato sottoscritto in data 16 maggio 2022 da China National Tire & Rubber Corporation, Marco Polo International Italy e Marco Tronchetti Provera.

Nel provvedimento firmato dall’esecutivo sono contenute tutta una serie di specifiche prescrizioni nei confronti di China National Tire & Rubber Corporation.

Vedremo successivamente di cosa si tratta e come funziona la golden power.

Cosa è la golden power

Cosa è questa golden power che il governo italiano ha deciso di esercitare su Pirelli?

L’espressione golden power è legata ad azione di oro e fa riferimento al potere che lo Stato italiano si è riservato al fine di proteggere e preservare i propri interessi strategici.

In base alla normativa, lo Stato può esercitare il golden power attraverso una serie di misure che includono il potere di veto su decisioni riguardanti operazioni societarie (ad esempio fusioni, acquisizioni o cessioni) e la possibilità di imporre restrizioni o condizioni specifiche alle aziende, come l’obbligo di notifica e approvazione preventiva di determinate operazioni.

Solitamente il meccanismo del golden power viene applicato in settori considerati strategici, come la difesa, la sicurezza nazionale, l’energia, le telecomunicazioni, i trasporti, l’acqua e altre infrastrutture critiche per il Paese.

Quali sono le imposizioni del governo alla China National Tire & Rubber Corporation

Nel documento redatto dal governo vengono indicate tutte una serie di prescrizioni che la China National Tire & Rubber Corporation deve eseguire. I punti sono veramente tantissimi. Tra i più interessanti ci sono:

l’impegno a far sì che l’amministratore delegato di Pirelli, tratto dalla lista di maggioranza, venga indicato da Camfin e che di conseguenza, su 12 Amministratori di Pirelli, tratti dalla lista di maggioranza, 4 vengano designati dalla Camfin di Tronchetti Provera

l’impegno a non esercitare attività di direzione e di coordinamento

l’impegno ad introdurre, in analogia con il Patto sottoscritto il primo agosto 2019, la carica del direttore generale a cui delegare il potere di implementare il business plan, il budget e la gestione ordinaria della Pirelli

l’impegno a far si che gli Organi delegati di Pirelli vengano individuati esclusivamente tra gli amministratori designati da Camfin

l’impegno a introdurre modifiche nello statuto in modo tale che, in relazione alle delibere consiliari attinenti agli attivi di rilevanza strategica nonché di nomina e revoca dall’ufficio dei dirigenti con responsabilità strategica (key managers of Pirelli), la proposta sia riservata all’amministratore delegato e qualsiasi decisione contraria si possa adottare solo con il voto di almeno i 4/5 del consiglio di amministrazione

