Azioni Saipem le migliori sul Ftse Mib: questi contratti infiammano i trader

E’ una seduta tutta al negativo quella in corso oggi a Piazza Affari. Il Ftse Mib nel corso della mattinata ha progressivamente allargato il segno rosso a causa del crescente numero di quotate in ribasso. Alle ore 11,30 la situazione è già molto definita: paniere di riferimento in ribasso di un punto percentuale con due sole quotate in verde e una raffica di segni rossi.

I due titoli che si muovono in controtendenza appartengono allo stesso settore, quello petrolifero. Si tratta di Saipem e di Tenaris. La prima, in particolare, è al centro di acquisti molto consistenti arrivando a guadagnare oltre il 3,5 per cento. Il verde di Tenaris, invece, è di circa mezzo punto percentuale segno che la progressione è più che altro frutto di un classico effetto domino.

Come si può vedere dal grafico in alto, il rialzo di Saipem consente alla quotata di consolidare la sua prestazione su base mensile che è ora pari al 5,3 per cento. Ma Saipem è una quotata che è cresciuta tanto anche su base annua essendo arrivata a guadagnare oltre il 78 per cento.

Ma cosa sta spingendo oggi gli acquisti su Saipem? Quali sono le ragioni di questa forte visibilità per la quotata engineering? Ancora una volta a pesare, come già accaduto tante volte in passato, sono le notizie sulle nuove commesse.

Tre nuovi contratti in Angola per Saipem

A scatenare gli acquisti sulle azioni Saipem è stata una notizia diffusa prima dell’apertura degli scambi: l’aggiudicazione di tre nuovi contratti in Angola da TotalEnergies Angola Block 20 (società controllata da TotalEnergies). I tre nuovi contratti riguardano il progetto Kaminho relativo allo sviluppo dei giacimenti petroliferi di Cameia e Golfinho, aree che sono situate a circa 100 km a largo delle coste dell’Angola. Complessivamente l’ammontare totale dei contratti ammonta a 3,7 miliardi di dollari. Si tratta quindi di tre commesse molto consistenti e proprio questo può spiegare la grande euforia che caratterizza i mercati.

Vediamo meglio nel dettaglio le specifiche di ogni contratto. Il primo riguarda l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione, il trasporto e il commissioning del mezzo navale FPSO Kaminho. Il secondo contratto riguarda invece l’operation & maintenance (O&M) dello stesso mezzo FPSO per un periodo di 12 anni con una potenziale estensione di altri 8 anni. Per finire c’è il terzo contratto che riguarda l’ingegneria, l’approvvigionamento, la fornitura, la costruzione, l’installazione, il pre-commissioning e l’assistenza per il commissioning e la fase di start-up di un pacchetto SURF (Subsea Umbilicals, Risers & Flowline).

Per Saipem si tratta di un grande riconoscimento. Non a caso dal management hanno messo in evidenza che l’aggiudicazione congiunta dei contratti Surf, Fpso ed O&M è la conferma della competitività del modello di business integrato di Saipem e in modo particolare della capacità della società enginnering di fornire alla clientela servizi di ingegneria e di project management in ambito offshore e impiantistico, associata a una flotta di mezzi navali all’avanguardia e a una capacità di fabbricazione in loco.

Equita conferma il rating hold sulle azioni Saipem

A seguito della notizia della nuova commessa che Saipem si è aggiudicata in Angola, Equita ha redatto una nota di analisti. Gli esperti della sim milanese hanno confermato il rating hold (mantenere) con target price a 2 euro (più basso rispetto alle valutazioni attuali).

Secondo gli analisti, la notizia dell’aggiudicazione delle nuove commesse in Angola è positiva visto che il contratto pesa per il circa il 50 per cento della raccolta ordini stimata 2024 per l’E&C offshore (divisione Asset Based Services) e per il 30 per cento della raccolta complessiva di Saipem per l’anno in corso.

La sim milanese ha poi rammentato come nel corso della presentazione dei conti del primo trimestre 2024, il management di Saipem avesse segnalato una forte campagna di acquisizione ordini nel secondo trimestre con ben due progetti in Africa occidentale. Primo di questi progetti era già noto e riguardava Azule Energy mentre il secondo è proprio il contratto di Kaminho di TotalEnergies.

Stando alle proiezioni di Equita la raccolta ordini accumulata da inizio anno da Saipem dovrebbe essere pari a 6,4 miliardi di euro, un valore che si raffronta con l’order intake 2024 di 11,6 miliardi previsto da Equita ma presentando un mix più favorevole.

Per Equita il progetto di Saipem potrebbe portare una marginalità a doppia cifra percentuale che non solo potrebbe essere pari ma anche superiore alla media della divisione ABS. Insomma anche se Equita non può non azzardare oltre il rating hold (anche perchè il titolo Saipem da inizio anno è cresciuto tantissimo), comunque mantiene alto il suo apprezzamento sul titolo.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

