Ancora una giornata difficile per le azioni Telecom Italia che hanno mandato in archivio la seduta di metà settimana con un passivo di oltre il 2 per cento. Le vendite sono state costanti durante tutta la sessione e si sono tradotte nella peggior prestazione di tutto il Ftse Mib. Da notare che il paniere di riferimento di Piazza Affari ha archiviato le contrattazioni avanti dello 0,7 per cento e quindi TIM si è mossa in controtendenza rispetto al principale indice. Ciò sta a significare che le ragioni alla base del vistoso calo sono esclusivamente domestiche.

Prima di lasciarsi trasportare dal pessimismo ci preme evidenziare che il rosso di Telecom Italia non cambia la view bullish sul titolo da tempo sostenuta dagli analisti di Equita. La sim milanese ha infatti ribadito il rating buy quindi l’indicazione di acquisto. Il target price, ma questo lo vedremo successivamente, non è affatto male e implica un buon potenziale di upside.

Quali catalizzatori su Telecom Italia dopo l’ok UE alla cessione di NetCo?

Nei giorni scorsi le azioni Telecom Italia hanno goduto di una forte visibilità grazie al via libera dell’UE alla cessione di NetCo. Il passaggio non era affatto scontato e per questo motivo viene considerato una buona notizia dagli analisti. In pratica, grazie a questo ok, l’operazione è adesso blindata.

E’ tempo quindi di guardare ad altro e proprio sui nuovi catalizzatori si sono interrogati gli analisti di Equita. Cosa può dare visibilità al titolo TIM nelle prossime settimane? E’ questa una domanda alla quale i trader dovrebbero trovare una risposta prima di posizionarsi sul titolo.

Per gli analisti di Equita ci sono un bel pò di eventi che potrebbero dare una certa visibilità al titolo. Tanto per iniziare proprio a giugno 2024 ci sarà il deal sulla cessione di NetCo. Finalmente l’operazione sarà portata alla concretizzazione e questo non sarà solo un motivo di visibilità per l’ex monopolista ma un fatto determinate dal punto di vista finanziario. Con la cessione, infatti, ci sarà una riduzione del debito di Telecom Italia per 14,2 miliardi di euro (questo dato fu a suo tempo indicato dalla società e viene anche citato nelle linee fornite al Capital Markets Day quindi è reale e non ipotizzato).

Andando avanti per l’estate potrebbe esserci un altro grande catalyst per TIM: la presentazione di una offerta vincolante congiunta per Sparkle da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF, e del fondo spagnolo Asterion. Secondo le analisi di Equita la stima di Sparkle nella somma delle parti dovrebbe essere pari a circa 750 milioni di euro quindi si tratta di una operazione nuovamente impattante sulla situazione finanziaria del colosso delle telecomunicazioni.

Terzo evento, atteso per la fine dell’anno (quindi si parla di lungo termine) è l’aggiornamento sul rimborso del canone di concessione di 1 miliardo di euro e post cessione di NetCo. Il dossier è ostico e gli analisti di Equita si attendono che possano essere fatti dei passi concreti su una ipotesi di aggregazione o anche di collaborazione tra Open Fiber e la stessa NetCo.

Tirando quindi le somme, dopo l’ok europeo alla cessione di NetCo, tre driver potenti potrebbero condizionare l’andamento delle azioni Telecom Italia nei prossimi mesi. Un’ottima notizia per i trader che hanno intenzione di investire nel titolo dell’ex monopolista o che vogliono aumentare il peso delle azioni TIM nel loro portafoglio.

Ecco perchè le azioni Telecom Italia arriveranno a 0,34 euro

Come detto in precedenza, Equita consiglia di comprare azioni Telecom Italia. Il target price è di 0,34 euro, ben oltre le valutazioni attuali. Ciò implica un potenziale di rialzo molto consistente. Ma perchè TIM dovrebbe arrivare fino a questo obiettivo di prezzo?

Secondo gli esperti saranno proprio i tre catalizzatori citati a portare le azioni Telecom Italia fino a 0,34 euro. Si tratta di un valore aggiornato per riflettere il mark-to-market di TIM Brazil a causa della sopravvenuta debolezza del settore delle tlc in Brasile e per effetto della più pronunciata debolezza del cambio EUR-BRL, fattori che sono stati solo in parte compensati dalla più alta probabilità assegnata all’incasso del canone di concessione (portata da Equita dal precedente 50 per cento al 75 per cento).

Chi volesse assecondare la prospettiva bullish sulle azioni TIM può operare sia con broker come eToro che con banche come Fineco.

