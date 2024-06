Azioni Telecom Italia sospese da Borsa Italiana: nuovo crollo nonostante novità su cessione NetCo

Anche oggi Borsa Italiana è nel segno di Telecom Italia. Fin dall’apertura degli scambi il titolo dell’ex monopolista è stato travolto dalla vendite tanto da spingere la stessa Borsa Italiana a sospendere le negoziazioni su TIM per eccesso di ribasso. Le azioni Telecom Italia, quindi, risultano essere in asta di volatilità. I numeri sono già impressionanti nonostante sia passata appena mezzora dall’avvio della seduta: – 6,1 per cento il passivo e 0,23 euro il prezzo delle azioni.

Il nuovo crollo di oggi arriva dopo il recupero in extremis registrato nella seduta di ieri. Telecom Italia, infatti, in scia alla presentazione dei conti del primo trimestre 2024, aveva evidenziato ieri un’altissima volatilità. L’ex monopolista era prima crollato (assieme a Pirelli) per poi mettere a segno un vero e proprio colpo di coda finale che aveva permesso ai prezzi di guadagnare l’1,55 per cento. La sessione di ieri era stata caratterizzato da volumi impressionanti (oltre 950 milioni i pezzi passati di mano) e anche quella di oggi sembra essersi aperta con un boom degli scambi a dimostrazione del forte interesse speculativo verso il titolo.

Visto quanto accaduto nella seduta di ieri, non è da escludere che anche oggi si possa verificare qualcosa di simile. Di conseguenza non è affatto detto che il titolo Telecom Italia, in caduta libera nella primissime battute di scambi, non possa alla fine cambiare rotta. Di certo c’è solo che anche oggi, con tutta probabilità, la volatilità sulle azioni Telecom Italia è destinata a restare molto alta. Come è noto a chi è solito investire in borsa, alta volatilità si traduce in ottime occasioni di trading ma anche in rischio più elevato del solito (diventa quindi importante saper gestire questo fattore nel migliore dei modi).

Via libera della Commissione UE a KKR per l’acquisto di NetCo

Il colpo di coda registrato ieri da Telecom Italia nella parte finale della seduta non è scattato a casa ma è stato un effetto del via libera che la Commissione UE ha dato al fondo Usa KKR per l’acquisto di NetCo. Più precisamente l’atto comunitario autorizza il perfezionamento dell’operazione di cessione di NetCo a Optics Bidco, una società società controllata da Kohlberg Kravis Roberts & Co. – KKR). La richiesta era stata comunicata alla Commissione UE dallo stesso acquirente lo scorso 19 aprile 2024.

Il passo della Commissione Europea era scontato mentre meno lo erano le tempistiche. Con questa decisione (assunta in fase 1) non ci sono ora problemi per il perfezionamento dell’operazione nelle tempistiche previste. Sotto questo punto di vista, quindi, la notizia è certamente positiva per le azioni Telecom Italia. E infatti se la seduta di borsa di ieri è stata corretta sul finale è proprio grazie al via libera a a KKR per l’acquisto di NetCo. Oggi evidentemente è invece scattata un’analisi più razionale sulla novità (attesa) e da qui il ritorno del sotto sulle azioni TIM.

Tra l’altro il calo in atto questo mattina non ha ripercussioni sull’andamento dell’ex monopolista nel medio termine. I prezzi di Telecom Italia rispetto ad un mese fa restano più alti del 6 per cento. Anno su anno, invece, emerge un rosso di circa 4 punti percentuali. A questo punto diventano centrali le valutazioni dei vari analisti che potrebbero arrivare nei prossimi giorni in scia proprio alla diffusione dei conti del primo trimestre 2024 e al via libera della Commissione UE a KKR per l’acquisto di NetCo. L’ultima valutazione risale al 20 maggio scorso quando gli esperti della sim milanese Intermonte avevano confermato il rating buy (comprare) alzando il prezzo obiettivo a 0,38 euro. L’upgrade ha determinato il miglioramento del potenziale di upside della quotata.

Per comprare azioni Telecom Italia è possibile ricorrere sia a broker come eToro che a piattaforme di banche come Fineco.

eToro: è il broker ideale per comprare azioni reali e allo stesso tempo fare trading al rialzo e al ribasso attraverso i CFD azionari. Con eToro è disponibile il copy trading con cui copiare le strategie dei trader migliori.

Unisciti alla community di eToro Prova Demo Gratuita Sul sito di Etoro Piattaforma N.1 al mondo per il Social Trading

ETF - CRYPTO - CFD

Licenza: CySEC - FCA - ASIC

Guadagna fino al 5,3% di interessi annui Avviso: il tuo capitale è a rischio

Fineco: si può considerare la banca italiana con la migliore piattaforma trading in Italia. Sulle azioni consente l’acquisto di titoli reali, il trading con i CFD e il trading con i più esclusivi super CFD. Molto interessante il nuovo conto di solo trading senza costi fissi.

La qualità del trading N.1 SCOPRI DI PIÙ Sul sito di Fineco 100% trading, senza compromessi

N.1 in Italia

Regime Fiscale Amministrato

0% CANONE MENSILE DI GESTIONE Avviso: il tuo capitale è a rischio

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Siamo su Telegram Rimani aggiornato con le ultime novità su investimenti e trading!