Azioni Telecom Italia e trimestrale: previsioni. Cosa fare con il titolo?

Tra le ultime quotate di Borsa Italiana alle prese con la pubblicazione dei conti trimestrali c’è Telecom Italia. Per l’ex monopolista la data calda sarà quella di oggi 29 maggio. Il titolo in vista della pubblicazione della trimestrale viaggia con un ribasso dello 0,12 per cento a quota 0,25 euro Già la seduta di ieri si era chiusa con un leggero ribasso ma va tenuto conto che, al contrario, la prima sessione settimanale aveva visto le azioni TIM tingersi di forte verde. Ad ogni modo è evidente che sia il clima di attesa in vista della pubblicazione della trimestrale a condizionare la prestazione del titolo.

Cosa può fare chi desidera fare trading sulle azioni Telecom Italia nella giornata di oggi? Tanto per iniziare è bene essere consapevoli che su ogni trimestrale si può speculare in due distinti momenti. Prima della diffusione dei conti si può fare trading online sulle previsioni mentre dopo la diffusione dei risultati si può speculare sui dati reali. Ovviamente se i conti alla fine risultano migliori delle stime della vigilia, allora è logico attendersi un rialzo del titolo mentre a conti peggiori delle stime corrisponde, quasi sempre, un calo dei valori.

Centrali, quindi, sono proprio le previsioni e appunto su di esse andremo a concentrare le nostra attenzione.

Trimestrale Telecom Italia: ecco le ultime previsioni

Secondo le stime di consensus raccolte da Bloomberg nelle scorse settimane, i ricavi di Telecom Italia alla fine del primo trimestre 2024 si dovrebbero attestare a quota 4,03 miliardi di euro, in calo rispetto ai 4,3 miliardi messi a segno nell’ultimo trimestre del precedente esercizio. Bisogna però tenere conto che alla fine del 2023 i ricavi dei servizi di TIM avevano tratto beneficio dal contributo positivo del Brasile e del mercato domestico che dopo ben 22 trimestri era tornato a crescere.

Proprio dal Brasile sono già arrivate indicazioni positive per Telecom Italia. La controllata carioca Tim Brasil ha infatti chiuso il primo trimestre 2024 con una crescita sia dei ricavi che dell’Ebitda, dell’utile netto e del flusso di cassa operativo. In particolare ad impressionare è stato l’utile netto che nei primi tre mesi dell’anno ha segnato una crescita a doppia cifra salendo fino a 519 milioni di reais contro i 437 di un anno prima che si traduce in una progressione percentuale del 19 per cento. Molto tonici anche i ricavi di TIM Brasil che hanno segnato un aumento del 7,3 per cento a quota 6,096 miliardi.

Tornando alle previsioni sulla trimestrale di Telecom Italia intesa come gruppo va evidenziato che i risultati saranno riportati sia in relazione al vecchio perimetro, quindi compresa NetCo, che in relazione a quello che è il nuovo perimetro, quindi con esclusione di NetCo.

Proprio per questa ragione gli analisti di Equita (a cui si devono le stime più aggiornate sui conti trimestrali di TIM) hanno fornito una doppia preview. La prima che comprende NetCo e la seconda che si attiene invece al nuovo perimetro.

In relazione al vecchio perimetro, la sim milanese ha confermato che il focus resterà sul debito after lease che viene visto a quota 21,353 miliardi di euro contro i 21,295 miliardi indicati dal consensus. I dati sul debito comprendono i 250 milioni di euro di sequestro disposto dalla Procura che è stato poi annullato ad aprile.

Per quello che riguarda invece il nuovo perimetro, le stime di Equita sono uguali a quelle del consensus degli analisti e quindi i ricavi domestici sono previsti in progressione dello 0,4 per cento a quota 2,376 miliardi di euro e quelli da servizi domestici in rialzo dello 0,9 per cento a quota 2,178 miliardi. Le previsioni di Equita sull’Ebitda domestico di TIM sono leggermente più alte del consensus (previsto un aumento del 10,2 per cento a 478 milioni di euro). Stesso discorso per le stime di Equita sull’Ebitda after lease domestico di Telecom Italia che è visto in salita dell’11,1 per cento a quota 440 milioni di euro.

Comprare azioni Telecom Italia in attesa della trimestrale?

E torniamo quindi alla domanda iniziale: cosa fare con le azioni Telecom Italia nel giorno della pubblicazione della trimestrale? Sempre gli analisti di Equita sembrano avere le idee molto chiare sul titolo dell’ex monopolista. La loro valutazione, infatti, era buy e resta buy. Per la sim milanese, quindi, le azioni Telecom Italia sono da comprare. Il prezzo obiettivo assegnato è di 0,37 euro il che, tenendo conto di quelle che sono le attuali valutazioni, implica un buon potenziale di upside.

La valutazione di Equita non si allontana più di tanto dal consensus degli analisti raccolto da Bloomberg dove a prevalere è la view bullish. Il 61,1 per cento dei giudizi espressi su TIM sono buy, il 33,3 pe cento hold e la quota restante sell. In pratica tra gli analisti raccolti nel consensus Bloomberg solo uno consiglia di vendere le azioni Telecom Italia. Per quello che invece riguarda il target price medio a 12 mesi esso è pari a 0,33 euro (leggermente più basso di quello di Equita) con un potenziale di upside del 33 per cento (anche esso più basso di quello della sim milanese).

Il dossier NetCo è centrale per Telecom Italia

Tra i catalizzatori più importanti nel futuro prossimo di Telecom Italia c’è il dossier NetCo. La società Netco sarà ceduta al fondo Usa Kkr. Il closing dell’operazione ci sarà entro l’estate. Stando alle più recenti indiscrezioni di stampa, l’antitrust europeo sarebbe pronta a dare il via libera all’operazione di cessione di senza condizioni e questo perchè il fondo statunitense KKR avrebbe fornito una serie di garanzie alla DG Comp in relazione ai contratti di coinvestimento con gli operatori alternativi.

La cessione di NetCo potrebbe dare ulteriore visibilità al titolo delle telecomunicazioni. Ricordiamo che per comprare azioni Telecom Italia ma anche per fare trading con strumenti derivati come i CFD si possono usare sia broker come eToro che banche con piattaforma trading come Fineco.

