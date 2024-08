Tre dividendi in stacco il 29 luglio 2024 - BorsaInside

Anche se per la maggior parte degli investitori la stagione dei dividendi 2024 di Borsa Italiana è questione archiviata, in realtà gli stacchi stanno proseguendo coinvolgendo alcune quotate di indici secondari di Piazza Affari come ad esempio l’Euronext Milan. Il fatto che non ci siano titoli del Ftse Mib alle prese con la remunerazione degli azionisti ha fatto calare il sipario sull’interesse verso l’argomento. Ciò è un vero peccato perchè, come vedremo tra poco, tra i dividendi in stacco anche oggi 29 luglio, ce ne sono alcuni che rendono davvero bene, addirittura oltre il 5 per cento.

Certo non si tratta di dividendi noti (e queste perchè le quotate cui fanno riferimento non sono molto conosciute), tuttavia soprattutto gli investitori che sono alla ricerca di un rendite stabili sbaglierebbero a non tenere in considerazione l’appuntamento di fine luglio con gli stacchi delle cedole.

Certi di aver portato un minimo di curiosità nei nostri lettori, vediamo adesso quali soni i dividendi in stacco oggi 29 luglio e soprattutto quale è questo titolo che, ai prezzi attuali, presenta un rendimento da dividendo di oltre il 5 per cento.

Sono 3 i dividendi in stacco il 29 luglio 2024

Su Borsa Italiana lo stacco dei dividendi avviene di lunedì (ovviamente nei lunedì in cui è in corso la stagione degli stacchi). In occasione dell’ultimo appuntamento del mese (29 luglio) sono tre le cedole staccate. Come già detto in precedenza tra le quotate alle prese con lo stacco non c’è un solo titolo del Ftse Mib ma attenzione perchè almeno alcuni dei titoli interessati all’appuntamento hanno comunque una certa fama. Ad esempio c’è il dividendo di Gas Plus (società quotata sull’Euronext Milan) le cui azioni sono spesso presenti nei portafogli di investimento dei trader.

Detto questo le cedole in stacco il 29 luglio sono tre. Ecco di chi si tratta e ovviamente il relativo all’ammontare del dividendo.

Gas Plus: 0,15 euro (Euronext Milan)

Toscana Aeroporti: 0,3671 euro (Euronext Milan)

Mare Enginnering: 0,01 euro (EGM)

In tutti e tre i casi si tratta di dividendi relativi all’esercizio terminato al 31 dicembre 2024. Tutte e tre le cedole in stacco verranno pagate il successivo 31 luglio (mercoledì prossimo).

Quanto rendono i dividendi in stacco il 29 luglio 2024?

Accanto all’ammontare del dividendo, un’informazione ancora più interessante per gli investitori è il rendimento della cedola. Tecnicamente si tratta di un indicatore finanziario che misura il rendimento che un investitore ottiene dai dividendi di un’azione rispetto al prezzo corrente di quella stessa azione. Il dividend yield è espresso come una percentuale e rappresenta quanto un’azienda paga in dividendi annuali per ogni unità di valuta investita nel suo titolo azionario.

Detto questo, i tre rendimenti da dividendo relativi cedole in stacco il 29 luglio sono: 5,81 per cento per quello che riguarda Gas Plus, 2,78 per cento per quanto concerne Toscana Aeroporti e 0,26 per cento per quanto riguarda Mare Engineering. Specifichiamo che questi tre dividend yield sono calcolati sulla base del prezzo di chiusura delle rispettive azioni nella seduta di borsa del 25 luglio 2024.

Come abbiamo già accennato in precedenza, molto corposo è il dividend yield di Gas Plus.

Per quello che riguarda la reazione in borsa dei titoli alle prese con lo stacco, le azioni Gas Plus segnano una progressione del 5,4 per cento mentre le Mare Engineering avanzano dell’1,3 per cento.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.