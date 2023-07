Comprare Azioni Stellantis: 6 motivi per cui conviene ancora

Negli ultimi mesi, il settore automobilistico europeo ha evidenziato segnali di un forte dinamismo che è stato inglobato nelle quotazioni di molti importanti players del settore. Stando ai dati diffusi dall’ACEA (Associazione Europea dei Produttori di Autoveicoli), è oramai dall’ottobre 2022 che il settore automobilistico sembra proprio aver avviato un chiaro trend di ripresa.

Ovviamente, essendo il mercato automobilistico europeo molto eterogeneo, l’andamento delle immatricolazioni auto non è omogeneo. Ci sono paesi che si muovono sopra la media e paesi che invece, pur registrando un rialzo delle vendite, fanno peggio. Ed è qui che molti potrebbero essere indotti a pensare che tra i mercati dell’auto meno performanti ci sia quello italiana. La verità (certificata dai dati dell’ACEA) è un’altra: in Italia le vendite auto vanno meglio della media europea mentre a stentare è il mercato tedesco.

Parlare di comportato automobilistico in Italia significa fare riferimento a Stellantis, il colosso italo-francese nato dalla fusione il Gruppo PSA e FCA. Oggi Stellantis può contare su una flotta di marchi impressionante e su una capillare rete di vendite. Anche per questo motivo i conti di Stellantis hanno spesso battuto le attese degli analisti. E in borsa come si sta comportando il titolo Stellantis?

Come si può vedere dal grafico in basso, i prezzi sono cresciuti del 10 per cento su base mensile e di ben il 40 per cento su base annua. Considerando che nel semestre Stellantis ha messo a segno un rialzo del 20 per cento, possiamo dire che il colosso automotive sia stato uno dei grandi trascinatori del Ftse Mib nei primi sei mesi dell’anno.

Quando ci sono progressioni di simile entità, bisogna sempre tenere conto che lo spazio per una ulteriore risalita sia finito. E’ questa la situazione delle azioni Stellantis oppure possono crescere ancora?

Perchè comprare azioni Stellantis conviene ancora

Le azioni Stellantis scambiano a 16,3 euro. Nonostante il rialzo recente, il titolo risulta essere sottovalutato qualsiasi indicatore venga usato.

Ad esempio il rapporto P/E per il 2023 è di 3,33 mentre quello per il 2024 è di 3,23. Ciò rende la quotata molto interessante per quello che riguarda i multipli degli utili. Allo stesso tempo, però, la quotata è tra le più sottostimate presentando un rapporto “enterprise value to sales” di 0.11 per l’esercizio in corso. E anche il price to book ratio sembra suggerire sottovalutazione.

Per gli indicatori, quindi, Stellantis è da comprare. Ma lo è anche per ragioni più pratiche. Il dividend yield di Stellantis è infatti dell’8,5 per cento, tra i più alti tra quelli delle quotate del Ftse Mib. E anche il giudizio degli analisti è orientato sul buy. Per finire, rispetto al prezzo obiettivo medio, è presente un potenziale di upside enorme: ben il 40 per cento!

Certo i punti deboli non mancano a partire da previsioni di crescita piuttosto tirate e anche le stime di utile netto per azione (EPS) per i prossimi esercizi non sono brillanti. Tuttavia, la view positiva sulle azioni Stellantis sembra proprio essere maggioritaria. Insomma ci sono ben 6 ragioni per considerare la possibilità di comprare azioni Stellantis.

