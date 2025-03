Dividendi 2025 Ftse Mib - BorsaInside.com

Oramai la stragrande maggioranza delle quotate del Ftse Mib ha pubblicato i conti dell’esercizio 2024 con relative decisioni sul dividendo 2025. Poichè conosciamo gli importi delle cedole di tutte le quotate dell’indice di riferimento, possiamo già effettuare delle valutazioni. L’argomento di cui ci andremo ad occupare in questo articolo è forse il primo criterio di valutazione che balza all’attenzione di chi è solito investire in dividendi quando si tratta di valutare una cedola rispetto ad un’altra: quali sono le quotate che hanno aumentato di più il dividendo rispetto all’anno precedente? Giusto per evitare fraintendimenti con gli anni, stiamo parlando di dividendi 2025 relativi all’esercizio 2024 da confrontare con i dividendi 2024 riguardanti l’esercizio 2023.

In linea generale, una consistente quota di società quotate sul Ftse Mib ha incrementato la cedola. Ottime notizie, quindi, per gli investitori che hanno in portafoglio questi titoli. A completare il quadro positivo della stagione dei dividendi 2025 è poi il fatto che solo pochissimi titoli hanno invece rivisto al ribasso su base annua la loro cedola a causa del peggioramento della loro situazione economica e finanziaria. Una quota altrettanto contenuta di titoli del Ftse Mib, per finire, ha confermato la cedola.

Ma quali sono le quotate che più di tutte hanno fatto felici i rispettivi azionisti e investitori incrementando il dividendo? In questo articolo analizzeremo proprio le quotate in assoluto più generose del Ftse Mib.

Le azioni che hanno aumentato di più il loro dividendo 2025

Tenendo conto che mancano ancora poche quotate all’appuntamento con la definizione della cedola, il quadro che emerge dal Ftse Mib in materia di remunerazione degli azionisti è piuttosto chiaro.

Monte dei Paschi, Unipol e BPER Banca sono i tre titoli che hanno incrementato più di tutti il dividendo rispetto a quello staccato un anno fa.

Più nel dettaglio, Banca Monte dei Paschi di Siena ha chiuso il 2024 con una crescita dell’utile operativo superiore al 15 per cento e proprio grazie a questo importante risultato ha più che triplicato la sua cedola, portandola dagli 0,25 euro staccati nel 2024 a valere sul 2023 a 0,86 euro! Un rialzo monstre per la remunerazione degli azionisti che vale alla banca toscana la palma di quotata più generosa di tutto il Ftse Mib. Se all’incremento così forte della cedola si aggiunge il fatto che le azioni MPS su base annua hanno registrato una progressione dell’81 per cento, se ne deduce che sia gli azionisti della banca toscana che i semplici investitori stanno avendo molto soddisfazioni dalla loro esposizione al titolo senese.

Unipol, invece, ha visto i propri utili crescere del 5,2 per cento e ha più che raddoppiato il dividendo, portandolo da 0,38 a 0,85 euro. Anche in questo caso parliamo di una quotata decisamente in salute visto che i prezzi delle azioni Unipol rispetto a un anno fa sono più alti del 100 per cento.

Al terzo posto c’è poi BPER Banca che ha registrato una crescita dei ricavi dell’1,8 per cento e degli utili del 4,1 per cento raddoppiando il dividendo a 0,6 euro per un ammontare complessivo di 852,97 milioni di euro e un pay out ratio del 61 per cento. Le azioni BPER Banca nell’ultimo anno si sono apprezzate del 70 per cento.

In pratica le tre quotate che più di tutte hanno incrementato la cedola rispetto a quella dell’anno precedente, fanno tutte parte del settore finanziario. Questo è un segnale chiarissimo che arriva dall’azionario italiano.

Il fatto che tutti e tre questi titoli oltre ad aver aumentato la cedola evidenziano anche forti verdi nella loro performance annuale di borsa li rende molto appetibili agli occhi degli investitori.

Le 10 quotate che hanno aumentato di più il dividendo sull’esercizio 2024

Non ci sono solo quotate del settore finance nella lista delle società più generose in materia di dividendi. Se allarghiamo l’esame alla top 10 ossia ai 10 titoli che più di tutti hanno incrementato la cedola, ecco che compaiono anche quotate del settore industriale. Prima tra tutte Leonardo che, grazie al boom delle spese per la difesa, ha visto gli ordinativi 2024 salire del 16,8 per cento e di conseguenza ha incrementato il dividendo di oltre l’85 per cento portandolo a 0,52 euro.

Ecco quindi la classifica delle 10 società del Ftse Mib che più di tutte hanno alzato la cedola.

Banca MPS: 0,86 euro da 0,25 euro

Unipol: 0,85 euro da 0,38 euro

BPER Banca: 0,6 euro da 0,3 euro

Leonardo: 0,52 euro da 0,28 euro

Banco BPM: 1 euro da 0,56 euro

Azimut Holding: 1,75 euro da 1 euro

Inwit: 0,73 euro da 0,48 euro

Iveco Group: 0,33 euro da 0,22 euro

Banco Popolare di Sondrio: 0,8 euro da 0,56 euro

Tenaris: 0,83 dollari da 0,60 dollari

Come si può notare da questa lista, se è vero che non sono state solo quotate del Ftse Mib ad incrementare il dividendo, è altrettanto vero che i titoli del settore bancario e finanziario sono la netta maggioranza. Addirittura nella classifica delle Top 10 ci sono delle insospettabili come la Banca Popolare di Sondrio che mai, fino a pochi anni fa, si poteva pensare che potesse finire in un elenco simile.

E invece la banca valtellinese ha chiuso il 2024 con un utile netto di 574,94 milioni di euro in rialzo del 24,7 per cento rispetto all’anno precedente e ha aumentato il dividendo del 43 per cento portandolo fino a 0,80 euro. Tra l’altro le azioni della Popolare di Sondrio rispetto a un anno fa risultano essere apprezzate del 63 per cento. Anche in questo caso, quindi, la soddisfazione è doppia per azionisti e investitori.

