Dividendo ENAV 2024 a 0,23 euro, conti 2023 fanno volare il titolo

Tra le quotate protagoniste su Borsa Italiana nella penultima seduta della settimana c’è ENAV. La società che ha in mano la gestione del traffico aereo in Italia è balzata in vetta al settore Mid Cap fin dal primo minuto dall’avvio delle contrattazioni grazie ai conti 2023 valutati molto positivamente dal mercato.

Dopo un’ora dall’apertura delle contrattazioni sono i numeri a sancire il successo di ENAV. I prezzi delle azioni salgono di oltre il 6 per cento a quota 3,45 euro. Grazie alla progressione in atto oggi la performance di ENAV relativa all’ultimo mese è ora positiva per il 5,3 per cento. Resta però il fatto che il titolo nell’ultimo anno ha registrato un deprezzamento di quasi 12 punti percentuali. Stiamo quindi parlando di una quotata che si è deprezzata e che, grazie all’effetto dirompente dei conti 2023, sta ora attirando compratori. La vera questione è capire se il titolo ha ancora lo spazio per crescere anche dopo il rally di oggi oppure se la corsa a comprare azioni ENAV sia solo frutto dell’euforia momentanea per i conti.

Dividendo ENAV 2024: ammontare e data di stacco

Quando si parla di conti di una quotata il pensiero va subito al dividendo. Possiamo subito dare una buone notizia: il management della società che gestisce il traffico aereo civile in Italia ha deliberato lo stacco di una cedola a valere sull’esercizio 2023 e questo grazie proprio al supporto dei risultati finanziari registrati lo scorso anno.

Il dividendo ENAV 2024 è pari a 0,23 euro per azione per un ammontare che ammonta complessivamente a 124,5 milioni di euro. Due le date che i possessori di azioni ENAV e chi investe sul titolo devono segnare sul calendario: il 27 maggio e il 29 maggio. La prima data è quella di stacco del dividendo mentre la seconda quella di pagamento.

Conto ENAV 2023: come è andata nel dettaglio

E adesso vediamo come è andato nel dettaglio l’esercizio 2023 di ENAV. La quotata ha chiuso l’anno con un miglioramento di molti parametri finanziari. Nel dettaglio i ricavi totali sono stati pari a un miliardo di euro con un rialzo del 5,9 per cento nel confronto con i 944,31 milioni ottenuti l’anno precedente. L’aumento del fatturato di ENAV è stato possibile grazie al maggior traffico aereo gestito e alle commesse sul mercato estero. Oltre ai ricavi anche il margine operativo lordo (MOL) della quotata è aumentato passando da 272,19 milioni di euro a 300,05 milioni di euro con un rialzo del 10,2 per cento. Grazie al rialzo del MOL anche la marginalità è salita al 30 per cento. Per finire la società ha chiuso il 2023 con un utile netto pari a 112,92 milioni di euro contro i 105 milioni contabilizzati nell’esercizio 2022.

Come si può vedere da questi parametri, tutto è migliorato in casa ENAV nel corso dell’ultimo anno. Un’altra buona notizia per gli investitori che infatti, non a caso, stanno comprando azioni ENAV in questa prima parte della seduta.

Concludiamo il riferimento ai conti 2023 di ENAV analizzando la dinamica del debito. A fine anno l’indebitamento netto della quotata aveva segnato un calo a 322,27 milioni di euro, rispetto ai 407,85 milioni di inizio anno. La flessione del debito è da imputare alla dinamica degli incassi e dei pagamenti connessi all’operatività ordinaria che ha determinato un flusso di cassa positivo anche alla luce della ripresa dell’attività del trasporto aereo.

Previsioni ENAV sull’esercizio 2024

Accanto ai conti relativi all’esercizio 2023, il management di ENAV ha anche pubblicato le stime sull’esercizio in corso. La società punta a chiudere l’anno con un traffico di rotta pari a 11,3 milioni di unità di servizio con un aumento del 6,7 per cento rispetto al 2023. Inoltre sono stimati ricavi totali mid-single digit in aumento di circa il 5 per cento rispetto al 2023. Ancora l’Ebitda è visto in crescita mid-single digit (5 per cento circa) rispetto al 2023. Per finire, stando alle previsioni dei vertici, gli investimenti previsti per il 2024 sono pari a 120 milioni di euro.

Come detto in precedenza i conti 2023 stanno spingendo gli acquisti sulle azioni ENAV. Ma anche le stime sul 2024 sembrano essere molto apprezzate dal mercato.

