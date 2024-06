Italgas piatta dopo previsioni su esercizio 2024: ecco quali sono i target

Tra le quotate meno appariscenti della seduta di oggi c’è Italgas. Il titolo del settore energetico registra un rialzo frazionale dello 0,03 per cento a quota 4,86 euro. Eppure a Italgas le ragioni per finire nel mirino degli investitori non mancherebbero. Proprio oggi, infatti, il management della quotata ha reso note le previsioni per l’esercizio 2024.

Nel documento sono riportati tutti i target finanziari per l’anno corrente. Di solito quando vengono diffuse informazioni simili, gli investitori tendono ad accendere un faro sulla quotata interessata. Il fatto che nel caso di Italgas non sia avvenuto nulla di tutto questo induce a pensare che i target per l’esercizio in corso fossero attesi. Da qui l’assenza di sorpresa e quindi l’assenza di variazioni di prezzo rilevanti. Nonostante questo, soprattutto se si ragiona in un’ottica di lungo termine, vale la pena analizzare i dettagli della guidance 2024 di Italgas.

Previsioni esercizio 2024 Italgas in dettaglio

I vertici di Italgas prevedono di chiudere l’esercizio in corso con ricavi adjusted in area 1,8 miliardi di euro sugli stessi livelli di un anno fa. Considerando che il primo trimestre non è stato particolarmente brillante per questa voce, il management punta a mettere a segno un recupero del giro d’affari nel corso della parte restante dell’anno.

Scendendo nel conto economico, l’Ebit adjusted viene visto a quota 0,8 miliardi di euro mentre investimenti tecnici di Italgas si dovrebbero attestare a quota 0,9 miliardi. La società ha precisato che è suo intento investire la maggior parte dalla capex in Italia ribadendo l’impegno per il repurposing e la trasformazione digitale del network. Per quello che riguarda la Grecia, Italgas intende perseguire lko sviluppo della rete di distribuzione muovendosi in linea con quello che è il programma degli investimenti.

Infine, per quello che riguarda il debito, nel 2024 l’indebitamento netto della quotata dovrebbe essere pari a 6,6 miliardi di euro mentre il leverage dovrebbe essere inferiore al 64 per cento.

Cosa fare con le azioni Italgas

Italgas è uno dei titoli meno brillanti del Ftse Mib. Nel corso dell’ultimo mese i prezzi hanno perso il 7 per cento mentre anno su anno il ribasso è del 9 per cento.

La quotata è rimbalzata agli onori della cronaca a metà maggio a seguito della presentazione di un’offerta non vincolante per l’intero capitale di 2i Rete Gas. E’ attualmente in corso un periodo di esclusiva per effettuare una diligence finalizzata alla formulazione di un’offerta vincolante per l’acquisto del 100 per cento del capitale di 2i Rete Gas. I vertici di Italgas puntano a finalizzare l’acquisizione attraverso il ricorso a un finanziamento bridge garantito di JP Morgan.

Gli analisti, nonostante l’andamento debole del titolo, non credono ad un rilancio nel breve termine. E infatti le valutazioni restano prudenti. Proprio oggi gli esperti di Equita hanno confermato il rating hold (quindi mantenere) tagliando il target price a 5,9 euro. Nonostante il downgrade di prezzo obiettivo, comunque, è presente un buon potenziale di upside.

