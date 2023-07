Le azioni Nexi incassano 2 valutazioni positive: ecco i nuovi rating

Le azioni Nexi non sono state particolarmente brillanti nell’ultimo periodo. Nel corso dell’ultimo mese il titolo ha segnato un apprezzamento del 2,2 per cento mentre, rispetto ad un anno fa, i prezzi sono più bassi del 2,8 per cento. Anche volendo restringere l’analisi della performance solo ai primi 6 mesi del 2023, non si nota nulla di rilevante. Da inizio anno, infatti, le Nexi sono praticamente immobili.

In questo contesto così “avaro” di appeal, hanno fatto irruzione i giudizi positivi espressi da Fitch e da UBS proprio nelle ultime ore. Vediamo più nel dettaglio come le due società hanno valutato le azioni Nexi.

Iniziamo con il giudizio più prestigioso ossia quello espresso da Fitch.

Gli analisti hanno alzato di un livello il long term issuer default rating (IDR) di Nexi, portandolo dal precedente BB a BB+ con outlook stabile. Gli stessi esperti hanno invece lasciato invariato il recovery rating al livello RR4. Nella nota dell’agenzia internazionale si afferma che l’upgrade riflette il miglioramento della capacità di deleveraging di Nexi, con la leva finanziaria lorda dell’Ebitda che è prevista da Fitch in ribasso a 3,9x entro la fine del 2023, in linea con un rating di tipo BB+.

Sempre nel report, gli esperti hanno evidenziato che questo risultato sarà conseguito grazie alla crescita organica e ad una serie di fusioni e acquisizioni, supportate da una struttura dei costi stabile e dalla realizzazione di politiche finalizzate all’efficientamenti dei costi.

Per finire Fitch ritiene che Nexi possa restare aperta e attiva dinanzi ad eventuali opportunità per quanto riguarda le acquisizioni e le fusioni (operazioni di M&A).

Profilo di Nexi

Oggi Nexi è uno principali player nel settore dei pagamenti digitali in Italia e fornisce una vasta gamma di soluzioni di pagamento alle imprese, ai commercianti e agli istituti finanziari.

La società mette a disposizione servizi di acquirer, ovvero gestisce le transazioni effettuate tramite carte di credito o debito presso i punti vendita fisici, online e mobili, oltre ad offrire soluzioni di pagamento digitale, come il mobile payment e il pagamento tramite app, e servizi di e-commerce, inclusi gateway di pagamento e piattaforme di gestione degli acquisti online.

Al tempo stesso Nexi fornisce anche servizi di elaborazione delle transazioni finanziarie, come la gestione dei pagamenti per conto di terzi e la compensazione e la liquidazione delle transazioni.

Tra i punti di forza della quotata ci sono la vasta rete di clienti, che comprende piccole imprese, grandi aziende, enti pubblici e istituti finanziari e il continuo sviluppo di nuove soluzioni di pagamento per adattarsi alle esigenze del mercato in evoluzione.

Per UBS le azioni Nexi sono da comprare

Valutazione positiva sulle azioni Nexi anche da parte degli analisti di UBS. Gli esperti hanno avviato la copertura sulla società italiana di PayTech con rating buy e target price a 10 euro, decisamente sopra quelle che sono le valutazioni correnti del titolo. Per la banca svizzera, quindi, le azioni Nexi sono da comprare perchè ci potrebbe essere un apprezzamento significativo rispetto agli attuali valori. Ma cosa dice l’analisi tecnica su questo punto?

Per quello che riguarda la seduta di oggi, si può ipotizzare una prosecuzione dell’incertezza anche perchè il Ftse Mib non è particolarmente brillante. Dal punto di vista tecnico c’è una prima resistenza a quota 7,754, mentre l’area di supporto più immediata è stimata a quota 7,59 euro. Discreti i volumi degli scambi.

