Il 2024 delle banche è stato l’ennesimo anno dominato dai rialzi. Grazie ai tassi BCE eccezionalmente alti fino a giugno, le azioni delle banche hanno registrato corposi rialzi che, in molti casi, si sono sommati a quelli del 2023. Oramai l’anno è agli sgoccioli e l’attenzione degli investitori è già rivolta a quello che potrebbe accadere nel 2025. Il contesto del nuovo anno sarà decisamente diverso rispetto a quello a cui i trader si sono abituati da tempo. E’ vero che, almeno per tutto il primo semestre 2025, sarà il dossier-risiko a dominare il segmento di mercato ma è altrettanto vero che i tassi BCE caleranno ancora e il loro ribasso non creerà le condizioni ottimali per i titoli del settore bancario. In questa situazione quali potrebbero essere le migliori azioni del settore bancario? Quali sono da comprare e quali invece sono da guardare con maggiore prudenza? E, per finire, dove è possibile trovare l’upside più ampio?

Le domande a cui dare una risposta sono un bel pò. Lo faremo con l'aiuto degli analisti che coprono i titoli bancari.

Migliori azioni banche italiane da comprare nel 2025

Le coperture degli analisti sulle quotate sono spesso diverse tra loro. In alcuni casi i trader sono addirittura dinanzi a valutazioni antitetiche. Proprio per questa ragione una tecnica che gli investitori più sul pezzo tendono ad usare è quella di guardare alle medie. Bloomberg da tempo pubblica classifiche molto interessanti su questo punto. Proprio da queste metriche si deduce che sono le azioni Intesa Sanpaolo le prime della classe per quello che riguarda la valutazione mentre le azioni Unicredit hanno il maggiore potenziale di upside.

Ecco nel dettaglio la classifica delle migliori azioni bancarie italiane del 2025:

Intesa Sanpaolo : 80,8 per cento dei giudizi buy e 19,2 per cento hold. Il target price a 12 mesi è di 4,55 euro che, in base ai prezzi attuali, implica un potenziale di upside del 16,4 per cento

: 80,8 per cento dei giudizi buy e 19,2 per cento hold. Il target price a 12 mesi è di 4,55 euro che, in base ai prezzi attuali, implica un potenziale di upside del 16,4 per cento Unicredit : 72,7 per cento di rating a livello buy e 27,3 per cento a hold. Il target price medio è di 47,02 euro mentre il potenziale di rialzo è del 19,8 per cento rispetto alle attuali quotazioni

: 72,7 per cento di rating a livello buy e 27,3 per cento a hold. Il target price medio è di 47,02 euro mentre il potenziale di rialzo è del 19,8 per cento rispetto alle attuali quotazioni BPER Banca: 75 per cento di rating a buy e il restante 25 per cento a hold. Target price medio a 7,11 euro ossia il 16,2 per cento al di sopra dei livelli attuali.

Queste tre banche hanno tutte le stesso minimo comun denominatore: non c’è un solo analista tra quelli che le coprono che abbia rating sell. Le prospettive di BPER Banca, Unicredit e Intesa Sanpaolo per il 2025 sono bullish.

Quali sono state le migliori banche del 2024

Dopo aver fatto il punto sulle prospettive per il 2024, veniamo adesso alla situazione dell’anno in corso. Il 2024 non è ancora chiuso tuttavia, considerando che la borsa di Milano sarà a ranghi ridotti durante tutto il periodo delle festività natalizie, un primo bilancio si può già fare a metà mese.

Tra le sei big del settore bancario, quella che ha fatto meglio nel 2024 è stata Monte dei Paschi. Le quotazioni della banca toscana sono più che raddoppiate da inizio anno. Beneficiando di un mix di fattori convergenti tra cui il rally della redditività, i rumors su eventuali operazioni di M&A e la decisione della BCE di eliminare la supervisione sui dividendi, le azioni MPS sono finite in portafogli da cui mancavano da anni. A proposito di cedole, la banca toscana punta alla distribuzione di un dividendo MPS 2025, relativo all’esercizio 2024, superiore a un miliardo con payout del 75 per cento.

Nel 2024 MPS si è quindi scoperta banca in salute e il suo primato nella classifica delle migliori banche dell’anno che si sta per chiudere vale doppio.

Alle spalle di Monte dei Paschi troviamo poi:

BPER Banca: in rialzo di circa il 100 per cento senza catalizzatori significativi

Banco Bpm: in progressione del 62 per cento grazie all’OPS di Unicredit (per ora solo annunciata e respinta da Piazza Meda)

Unicredit: avanti del 55 per cento

Intesa Sanpaolo: +48 per cento da inizio anno

Banca Popolare di Sondrio: +37 per cento

Molto significativo il fatto che la peggior banca tra quelle quotate sul Ftse Mib abbia registrato una progressione di ben il 37 per cento rispetto a inizio anno. Tutto questo la dice molto lunga sul clima di euforia che ha caratterizzato il settore bancario italiano in tutti questi mesi. Tutto per la gioia dei trader che hanno inserito titoli di queste banche nel loro portafoglio anche ricorrendo a strumenti di tipo derivato come i CFD.

Come investire sulle azioni delle banche nel 2025: il punto di vista di Barclays

Conosciamo troppo bene i mercati finanziari per non sapere che da qui alla fine dell’anno la cronaca sarà tempestata da valutazioni sull’azionario firmate dalle varie banche d’affari. Proprio nei giorni scorsi, gli esperti di Barclays si sono già espressi con un report su tutto il comparto banking europeo.

Gli esperti hanno tagliato l’EPS per il biennio 2025-2026 tra l’1 e il 2 per cento alla luce delle nuove stime sui tassi BCE (1,5 per cento contro il 3 per cento attuale). L’EPS 2026 indicato da Barclays è più alto dell’1 per cento rispetto alle previsioni di Bloomberg.

Tutte le banche preferite dalla banca britannica sono quelle con il NII (margine d’interesse netto) a lunga durata. Nella lista figurano quindi colossi come Lloyds, Bnp Paribas, Julius Baer, Deutsche Bank e KBC. Non c’è nessuna banca italiana tra le preferite di Barclays. Ciò però non significa che manchino le valutazioni favorevoli. Su ben 5 banche italiane quotate sul Ftse Mib ci sono, dal punto di vista di Barclays, ben 5 rating overweight. Questa valutazione rientra sempre nella gamma delle opzioni bullish (pur non essendo al pari di un rating buy) ed implica il consiglio di sovrappesare nel proprio portafoglio il titolo interessato. Visto che il rating è identico, a fare la differenza può essere il target price e soprattutto il potenziale di upside implicato.

Ecco allora la lista delle azioni bancarie italiane su cui investire nel 2025 sfruttando il potenziale di upside:

Banco BPM: target price 8,5 euro comfermato

Monte dei Paschi: target price 7 euro confermato

BPER Banca: target price da 7,2 euro a 6,7 euro declassato

Intesa Sanpaolo: target price da 4,7 euro a 4,5 euro ribassato

Unicredit: da 47,8 euro a 46,10 euro rivisto al ribasso

Come si può vedere da questo elenco mentre il prezzo obiettivo di Banco BPM e MPS è stabile, quello di BPER, Intesa e Unicredit è stato leggermente tagliato anche perchè questi tre titoli sono cresciuti tanto e, rispetto ai primi due, sembrano avere minori occasioni di visibilità.

