Da inizio anno le azioni Telecom Italia si sono mosse in controtendenza rispetto all’andamento generale di Piazza Affari. Da un lato c’è infatti un mercato azionario italiano che è mediamente salito del 20 per cento mentre dall’altro c’è l’ex monopolista che invece ha perso il 18 per cento. Le percentuali sono grossomodo simili solo che la direzione è diametralmente opposta.

a questa situazione qualche trader potrebbe anche pensare che quello attuale sia il momento giusto per comprare azioni Telecom Italia a sconto e puntare sul loro riapprezzamento. Ma è davvero così? Il solo fatto che il titolo si sia deprezzato del 18 per cento è sufficiente per giustificare un acquisto?

Nelle scorse settimane le azioni TIM sono state al centro di un report dell’agenzia di valutazione internazionale S&P. Gli esperti hanno rivisto al rialzo di due notch il target da B+ a BB confermato l’outlook a stabile. Per alcuni investitori questo potrebbe essere l’appiglio tanto auspicato per passare dalla teoria alla pratica ossia per entrare sul titolo delle telecomunicazioni a prezzi convenienti. In realtà, e questo è un aspetto che in pochi hanno tenuto in considerazione, all’upgrade di S&P non è seguito alcun aumento di target price da parte di broker e analisti. Vediamo proprio nel dettaglio quali sono state le reazioni degli esperti all’upgrade di S&P (motivato, come oramai arcinoto, dal completamento della cessione della rete a KKR e quindi dal conseguente calo dell’indebitamento).

Alla ricerca del valore giusto delle azioni Telecom Italia

Sono stanti tantissimi gli analisti italiani intervenuti dopo la promozione di Telecom Italia da parte di Moody’s. Websim ha confermato il suo target price a 0,38 euro ricordato che l’upgrade di S&P fa seguito a quello di Moody’s (da B1 a Ba3) e potrebbe precedere una analoga promozione da parte della terza sorella, Fitch.

Nel loro report gli analisti hanno affermato che le attese per l’esercizio 2024 sono per un debito pari a 7,53 miliardi di euro e per una leva finanziaria pari a 2. Websim, inoltre, non esclude che nell’anno corrente altri fattori positivi possano impattare sulle azioni Telecom Italia anche se non ci sono ancora certezze sui vari dossier aperti, dalla cessione di Sparkle a quella di Inwit.

Altra sim intervenuta su TIM dopo la promozione di S&P è stata Equita. Gli esperti milanese hanno ribadito il rating buy (quindi comprare) e il target price a 0,34 euro. Il prezzo obiettivo implica un potenziale di upside più basso rispetto a quello indotto da quello espresso da Websim. La valutazione di Equita è in generale positiva ma non c’è alcuna euforia su quanto avvenuto e il motivo è molto semplice: la promozione di S&P era attesa e non ha sorpreso nessuno. A questo punto, hanno affermato gli analisti, a fare la differenza potrebbe essere l’esecuzione delle opzioni legate a Sparkle, a Inwit e al canone di concessione che è stato incorporato per 0,75 miliardi nella valutazione della sim contro il miliardo indicato dalla sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello sull’argomento.

Dell’assenza di soprese dalla valutazione di S&P ne sono anche convinti gli analisti di Intesa Sanpaolo. Gli esperti della banca italiana, già prima della promozione dell’agenzia Usa, avevano confermato il rating buy e il target price a 0,4 euro. Dopo la promozione si sono limitati a ribadire la loro valutazione aggiungendo che la notizia è ovviamente positiva ma era del tutto attesa dal mercato.

Insomma il rialzo del rating è certamente una novità importante ma il suo effetto non è destinato ad impattare più di tanto sui prezzi. Il fatto che però ci siano vari dossier aperti può essere un buon segnale di investimento. Chi volesse comprare azioni Telecom Italia può ricorrere sia alle piattaforme di broker come eToro che a quelle di banche come Fineco.

