Stacchi dividendi 15 maggio 2023: ecco a chi tocca (e quanto rende)

Lunedì 15 maggio 2023 nuova tornata con gli stacchi dei dividendi su Borsa Italiana. Da alcune settimane si è ufficialmente aperta la stagione delle remunerazioni degli azionisti e sono già svariati lunedì più o meno condizionati dallo stacco delle cedole. Via via tutte le quotate che hanno deliberato il dividendo stanno eseguendo le procedure di stacco nelle date indicate in sede di approvazione di bilancio/ratifica da parte dell’assemblea degli azionisti.

Detto questo, quali saranno i titoli che lunedì prossimo staccheranno la rispettiva cedola?

Dobbiamo subito deludere i lettori perchè il prossimo lunedì non c’è alcuna quotata del Ftse Mib impegnata con la remunerazione degli azionisti. Per rivedere le big alle prese con lo stacco della cedola sarà necessario attendere il 22 maggio, il cosiddetto dividend day quando saranno le staccate le cedole di tantissime quotate del Ftse Mib.

Forse ti può anche interessare — Dividendi Borsa Italiana 2023: tutte le cedole del Ftse Mib con data di stacco

E allora se non ci sono titoli del Ftse Mib a staccare la cedola, chi farà felici gli investitori?

I dividendi in stacco lunedì prossimo sono ben 15. Tra questi c’è anche Credem, un titolo del Mid Cap. Ci sono poi due società che fanno parte del segmento Star di Borsa Italiana, 1 del Euronext Milan e le restanti appartenenti all’Euronext Growth Milan.

Tutti i dividendi in stacco lunedì saranno pagati mercoledì 17 maggio.

Di seguito sono riportate le società alle prese con lo stacco della cedola, l’ammontare della stessa e in più anche il dividend yield correlato sulla base dei prezzi del titolo al termine della seduta di borsa dell’11 maggio.

Ricordiamo che nelle data di stacco, le azioni della società verranno scambiate senza il diritto al dividendo.

Quindi un azionista ha acquistato le azioni di una società prima della data di stacco, avrà diritto al dividendo in base alla quota di azioni posseduta, anche se poi vende le azioni prima della data di pagamento del dividendo. Se invece un azionista acquista le azioni della società dopo la data di stacco, non avrà diritto al dividendo in questione.

La data di pagamento del dividendo, invece, rappresenta il momento in cui i dividendi verranno effettivamente distribuiti agli azionisti che ne hanno diritto.

Forse ti può anche interessare — Calcolo e calcolatore di dividendi nel CFD Trading: come funziona. Esempio pratico

Società Ammontare dividendo Rendimento da dividendo Credem 0,33 euro 4,63 per cento Piovan 0,2 euro 1,98 per cento Salcef Group 0,5 euro 2,3 per cento Zignago Vetro 0,6 euro 3,55 per cento GPI 0,5 euro 4,15 per cento Comer Industries 0,75 euro 2,34 euro Confinvest 0,1 euro 5,29 per cento Franchetti 0,01 euro 0,32 per cento llpra 0,06 euro (prima tranche) 1,19 per cento labormar 0,1 euro 1,19 per cento Lucisano Media Group 0,04 per cento 2,94 per cento Notorious Pictures 0,115 euro 6,57 per cento Premia Finance 0,1504 euro 4,61 per cento Rating Force 0,09 euro 1,58 per cento Vimi Fasteners 0,053 euro 3,68 per cento Stacchi dividendi 15 maggio 2023

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!