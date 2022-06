Stacchi dividendi lunedì 20 giugno 2022: classifica migliori rendimenti

Il prossimo lunedì 20 giugno ci sarà un nuovo appuntamento con gli stacchi dei dividendi. A differenza di quanto avvenuto nelle ultime settimane, a staccare la cedola saranno anche quotate del Ftse Mib. La presenza di alcune big nella lista di società impegnate lunedì prossimo con lo stacco del dividendo, rende l’evento molto interessante.

Stacco dividendi lunedì 20 giugno 2022: il programma in generale

Titoli del Ftse Mib ma non solo, saranno alle prese il prossimo lunedì con lo stacco del dividendo. Vediamo un pò di numeri anche per meglio cogliere la portata dell’appuntamento. Complessivamente saranno 13 le quotate che staccheranno la rispettiva cedola lunedì 20 giugno. La ripartizione per indici è la seguente:

7 titoli del Ftse Mib

2 Mid Cap

1 segmento STAR

1 EURONEXT MILAN

1 EURONEXT GROWTH MILAN

A fare la parte del leone, quindi, sarà il Ftse Mib. Proprio per questo motivo la nostra attenzione sarà tutta focalizzata solo sui dividendi dell’indice di riferimento di Borsa Italiana.

Stacchi dividendi Ftse Mib lunedì 20 giugno 2022: i titoli interessati

Nel precedente paragrafo abbiamo evidenziato come le società del Ftse Mib alle prese lunedì prossimo con lo stacco della rispettiva cedola sono 7. Di chi si tratta?

I titoli coinvolti saranno:

Exor

Hera

Leonardo

Poste Italiane

Snam

STM

Terna

Un aspetto molto interessante è che su 7 dividendi in stacco, ben 3 sono saldi. A questi va poi aggiunto il dividendo trimestrale di STM. In 4 casi su 7, quindi, ad essere staccata sarà una parte della cedola.

Nella tabella in basso sono indicati gli importi dei dividendi e il rendimento tenuto conto del prezzo di chiusura delle rispettive azioni nella seduta di Borsa Italiana di ieri 15 giugno. Inoltre è anche presente una colonna informazioni con all’interno un eventuale link più specifico per approfondire.

Ricordiamo che tutti i dividendi che verranno staccati il prossimo lunedì, saranno poi messi in pagamento a partire da mercoledì 22 giugno.

Titolo Importo dividendo Dividend yield Informazioni Exor 0,43 euro 0,69 per cento Hera 0,12 euro 4,14 per cento Leonardo 0,14 euro 1,42 per cento Dividendo Leonardo 2022 Poste Italiane 0,405 euro saldo / 0,59 euro totale 4,30 per cento / 6,26 per cento totale Dividendo Poste Italiane 2022 Snam 0,1572 euro saldo / 0,262 euro totale 3,03 per cento saldo / 5,03 per cento totale Dividendo Snam 2022 STM 0,5577 euro prima tranche / 0,2308 euro totale 0,17 per cento / 0,69 per cento totale Dividendo STM 2022 Terna 0,1929 euro saldo / 0,2911 euro totale 2,62 per cento saldo / 3,95 per cento totale

Rendimenti dividendi in stacco il 20 giugno: migliori dividend yield

Alla luce delle indicazioni fornite nel precedente paragrafo, quali sono i migliori dividend yield tra quelli relativi ai dividendi in stacco il 20 giugno?

Limitandoci al solo saldo, un rendimento molto interessante è quello di Poste Italiane (che primeggia anche considerando la cedola complessiva quindi anche l’acconto). Molto interessante è anche il dividend yield di Hera che arriva al 4,14 per cento. Tra i rendimenti più bassi, invece, ci sono quelli di Exor e di STM.

