Con l’inizio anche in Italia della stagione delle trimestrali, uno dopo l’altro tutti i titoli del Ftse Mib saranno alle prese con la pubblicazione dei risultati dei primi sei mesi 2024. Tra i conti più attesi ci sono quelli di Enel che verranno approvati dal consiglio di amministrazione della quotata giorno 25 luglio. Il motivo di così tanta attesa per la trimestrale Enel è facilmente intuibile: il titolo è uno più amati dai trader italiani. Un primato che non deve stupire per due motivi: l’affidabilità del brand e l’elevata market cap della quotata.

Proprio perchè le azioni Enel sono presenti nei portafogli di investimento di molti italiani, l’interesse sul tema previsioni conti trimestrali è molto alto. Anche in questo caso nulla di cui stupirsi poichè, come noto ai trader più esperti, su una quotata alle prese con i conti trimestrali si può investire in due distinti momenti: prima della pubblicazione dei risultati (e in questo caso si parla di trading sulle previsioni trimestrali) e a diffusione dei conti avvenuta. Vediamo allora quali sono le previsioni degli analisti sui conti trimestrali di Enel ma vediamo anche quale è la valutazione media del titolo.

A tal riguardo possiamo già anticipare un aspetto che certamente farà molto piacere agli investitori: i prezzi delle azioni di Enel saranno si cresciuti su base annua (+6 per cento il rialzo che per una utility è molto significativo), tuttavia, stando a quello che è il prezzo obiettivo medio, potrebbero continuare a salire. Il potenziale di upside rispetto alle quotazioni attuali è infatti di circa il 16 per cento. In altre parole per gli analisti che coprono la quotata, il valore più corretto delle azioni Enel è del 16 per cento più alto rispetto a quello precedente la pubblicazione della trimestrale.

Le ultime previsioni sulla trimestrale Enel sono ottimistiche

Stando alle indicazioni di consensus il secondo trimestre 2024 di Enel si dovrebbe chiudere con un fatturato in aumento del 25,5 per cento su base annua a quota 25,96 miliardi di euro e un Ebitda in rialzo del 5,3 per cento a quota 5,55 miliardi.

Per quello che riguarda l’Ebit, invece, esso è visto in incremento del 14,8 per cento a quota 3,64 miliardi di euro. Indicazioni positive dovrebbero arrivare anche dal fronte debito. L’indebitamento netto di Enel al 30 giugno 2024 è infatti previsto in calo a quota 56 miliardi di euro. Il management ha già fatto sapere che il dato dovrebbe ulteriormente contrarsi a fine anno attestandosi a 54 miliardi di euro. La flessione del debito sarebbe sostenuta dalle tante dismissioni strategiche che sono oramai in fase di finalizzazione.

Ebit è previsto un incremento del 14,8% a 3,64 miliardi, mentre il debito è stimato in riduzione a 56 miliardi, ma la società ha già fatto sapere che scenderà a 54 miliardi entro fine anno (2,4x Ebitda rispetto a 3,7x nel 2022) considerando le dismissioni strategiche in fase di finalizzazione.

Dalle stime per il solo secondo trimestre 2024 e quelle su tutto l’esercizio in corso, Bloomberg vede ricavi a quota 94,87 miliardi e un Ebitda di 22,54 miliardi. Quest’ultimo, in particolare, si dovrebbe collocare nella parte alta della guidance compresa tra 22,1 miliardi e 22,8 miliardi. Per finire, il consensus di Bloomber vede l’Ebit del colosso elettrico a quota 14,47 miliardi e un utile netto pari a 6,78 miliardi.

In merito sempre alle indicazioni su tutto il 2024, non è da escludere che gli analisti possa anche incrementare il dividendo magari salendo anche sopra l’obiettivo di payout del 70 per cento. Ricordiamo che proprio lo scorso lunedì è stato staccato il saldo dividendo Enel 2024 relativo all’esercizio 2023.

Per la maggior parte degli analisti le azioni Enel sono da comprare

Le ottime previsioni del consensus sul secondo trimestre 2024 di Enel si affiancano alle view decisamente bullish che caratterizza la view della stragrande maggioranza degli analisti. I numeri non lasciano spazio ad equivoci: per ben 23 analisti su 28 le azioni Enel sono da comprare (rating buy). Gli altri 5 hanno invece un approccio più prudente con rating hold. Non c’è nessun sell. Per nessun esperto tra quelli che coprono il titolo, Enel è da vendere. Se a ciò si aggiunge che, come già anticipato nella premessa, il target price medio sulle azioni implica un potenziale di rialzo del 16 per cento, non si può non propendere per un approccio rialzista in vista della diffusione dei risultati di Enel.

