12 azioni che pagano dividendi in crescita costante: lista 2023

Quando si decide di investire sulle mercato azionario, è necessario sempre tenere in debita considerazione il peso dei dividendi. Lo storico delle cedole, l’andamento degli utili e il fattore speculativo sono i tre elementi alla delle selezione dei titoli da mettere in portafoglio. I trader che hanno un approccio di breve termine guardano soprattutto al terzo elemento (quello speculativo) ma chi invece punta a definire un investimento di lungo periodo deve tenere in considerazione tutte e tre le variabili.

In questo articolo focalizzeremo la nostra attenzione sul primo aspetto citato: la remunerazione degli azionisti. Abbia detto che l’approccio cui facciamo riferimento è quello di lungo periodo che, per quello che riguarda la questione “cedole”, si traduce nella ricerca di azioni che pagano dividendi in costante aumento nel corso del tempo. Non ci interessano titoli che un anno staccano un dividendo consistente e poi per i 3 anni successivi riducono o addirittura cancellano lo stacco della cedola. Se l’obiettivo è quello di investire in borsa nel lungo termine, allora è necessario comprare azioni con dividendo in continua crescita.

Gli investitori sembrano essere sempre più interessati all’argomento e infatti su internet crescono le ricerche di espressioni come:

Tutte queste domande hanno lo stesso minimo comun denominatore: essere proiettate verso il futuro.

In questo articolo è possibile trovare una lista con 12 azioni che pagano dividendi in costante crescita. Attenzione perchè i titoli riportati nell’elenco non sono quelli con il dividendo più alto. Come già detto in precedenza, in un’ottica di lungo di investimento a lungo termine, a noi non interessa inserire in portafoglio titoli che fanno notizia un solo anno grazie ad un dividendo molto alto per poi confondersi con la massa, ma solo quotate che da anni riescono, lentamente, ad incrementare la cedola staccata.

Su tutte queste azioni oggi è possibile investire a condizioni molto vantaggiose.

Ecco l’elenco di 12 azioni che negli ultimi 50 anni non hanno solo sempre staccato il dividendo (già questo sarebbe un aspetto molto positivo) ma hanno anche consegnato ai lori azionisti / investitori dividendi in continua crescita, anno dopo anno:

ABM Industries Inc

Abbott Laboratories

American States Water

Becton Dickinson

Black Hills Corps

Commerce Bank Shares

Cincinnati Financial

Colgate Palmolive Co

California Water Service

Dover Corp

Emerson Electric

Farmers & Merchants Bancorp

Questi 12 titoli che abbiamo elencati sono l’ideale per chi investe andando alla ricerca di un flusso incrementale di reddito (lungo termine). Si tratta, infatti, di azioni che pagano sempre un dividendo ma che soprattutto, esercizio dopo esercizio, riescono ad incrementare questa cedola.

Vediamo adesso di saperne qualcosa in più in modo tale da aiutare i lettori nella scelta dei titoli da mettere in portafoglio.

Tra le quotate che abbiamo citato nell’elenco è Black Hills Corps a vantare il miglior dividend yield. Ai prezzi attuali, infatti, il titolo rende il 3,55 per cento. Il rendimento da dividendo più basso, invece, è quello di Becton Dickinson. L’aspetto più interessante, però, riguarda lo storico. Sono ben 68 anni che American States Water aumenta, esercizio dopo esercizio, l’ammontare della cedola. A seguire abbiamo la Cincinnati Financial che aumenta la cedola da ben 62 anni. Abbott Laboratories con i suoi 50 anni di aumenti di dividendi sembra essere quasi una quotata da dilettanti eppure è uno dei titoli più adatti per chi punta ad investire sui dividendi.

Insomma questi dati dicono che non c'è che l'imbarazzo della scelta per chi vuole investire in azioni che pagano dividendi costanti nel corso del tempo.

Tra l'altro questo broker mette anche a disposizione il conto demo gratuito che è molto utile per imparare ad investire in azioni con dividendo in crescita senza correre il rischio di perdere soldi veri.

Come trovare le azioni con i migliori dividendi per gli anni futuri

In precedenza abbiamo stilato una lista con le migliori azioni che staccano dividendi in aumento. L’elenco lo abbiamo composto noi ma ora vogliamo offrire ai lettori un metodo per farlo da soli.

I parametri da considerare per trovare le azioni a miglior crescita del dividendo sono 5. Eccoli uno per uno:

La capitalizzazione di borsa: puntare solo su aziende che presentano grandi dimensioni e scambi giornalieri elevati (volumi)

Il tasso di crescita annuale dei dividendi: deve essere superiore all’aumento medio dei dividendi all’interno dell’indice S&P 500 di Wall Street. Attuando questo parametro si investe solo in quelle società che sono capaci di aumentare i dividendi con tassi superiori alla media di mercato

Tenere conto della crescita o comunque della stabilità del dividendo negli ultimi anni indipendentemente da come si è mossa l’economia (tenendo conto di questo parametro è possibile trovare le società che staccano cedole anche quando il mercato va male

Il rating degli analisti: quasi inutile dire che è meglio considerare solo i BUY ossia comprare

La presenza di un Payout sostenibile (percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo). Secondo gli investitori più esperti sono da preferire quelle società che hanno un livello di Pay Out più contenuti.

Questi gli elementi di cui tenere conto per trovare le azioni con i dividendi a maggiore crescita. Una volta individuati non resta che sfruttare questo potenziale investendo.

