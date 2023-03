3 azioni finanziarie ad alto dividend yield su cui investire nel 2023

Torniamo a parlare di titoli con i migliori dividend yield ma questa volta operiamo una sorta di settorializzazione circoscrivendo la nostra analisi solo al settore finanziario. Si tratta di un comporto molto dinamico che negli ultimi mesi è stato caratterizzato da un forte recupero dopo un 2022 difficile a causa del progressivo rialzo dei tassi di riferimento da parte delle banche centrali.

Ebbene se l’obiettivo è quello di individuare le azioni finanziarie ad alto dividend yield è necessario, tanto per iniziare, lasciar perdere Borsa Italiana e allargare i propri scenari fino a Wall Street. E’ innegabile che le migliori occasioni siano sulla borsa americana.

Se ti spaventa operare su mercati diversi da quello nazionale, devi sapere che le azioni americane (reali) possono essere comprate direttamente da casa e senza la necessità di attivare un conto deposito titoli con la propria banca (quindi senza spese di consulenza).

Fatta questa premessa, entriamo nel vivo dell’argomento. Il post si articola in due parti: nella prima faremo riferimento all’idea di investimento che sottende l’acquisto dei titoli finanziari ad alto dividend yield mentre nella seconda parleremo delle 3 azioni che offrono il più alto rendimento da dividendo.

Perchè comprare azioni finanziarie ad alto dividend yield?

Quali sono le ragioni per cui vale la pena prendere in considerazione la possibilità di inserire in portafoglio titoli finanziari ad alto rendimento da dividendo? Tanto per iniziare è necessario tenere in considerazione l’attuale contesto di riferimento che non è più quello positivo di inizio anno. Il fallimento della Silicon Valley Bank prima e poi la crisi di Credit Suisse hanno profondamente cambiato le carte in tavola. Un dato su tutti: il fondo negoziato in borsa SPDR S&P Regional Banking, che investe nelle azioni di 140 banche regionali statunitensi, ha perso oltre il 26 per cento del suo valore in pochissimo tempo.

Il sell-off bancario ha determinato una significativa correzione dell’intero settore finanziario e a farne le spese sono stati anche quei titoli che non presentano particolari problemi di liquidità.

In questo contesto, diventa fondamentale scegliere quelle banche che offrono dividendi consistenti agli azionisti e che quindi sono in grado di proteggere sia pure parzialmente dalle perdite finanziarie.

Ecco quindi 3 azioni finanziarie che offrono dividend yield alti ma soprattutto vantano un potenziale di rialzo significativo:

Ares Capital

Hercules Capital

TPG

Azioni Ares Capital Corporation

Iniziamo la trattazione delle azioni Ares Capital Corporation. Tanto per iniziare stiamo parlando del più grande BDC per asset che fa riferimento ad Ares Management, uno dei pionieri nell’alternative asset management. Ares Capital sempre incrementato il suo portafoglio di prestiti, anche nel 2022 (anno dell’emergenza covid19). Grazie ad una posizione da leader sul mercato, Ares Capital ha sempre premiato i suoi azionisti con risultati molto significativi. E’ da 2004 che i rendimenti cumulativi della quotata sovraperformano non solo i competitors diretti ma anche lo stesso indice S&P 500.

Per quello che riguarda la composizione del portafoglio, Ares Capital si concentra su industrie in crescita che non sono influenzate dai cicli economici. Praticamente il 50 per cento del portafoglio è concentrato su 4 aree ben precise: software, assistenza sanitaria, servizi commerciali e assicurativi.

Ad inizio febbraio 2023, Ares Capital ha reso noto lo stacco di un dividendo di 0,48 dollari per azione a trimestre per complessivi 1,92 dollari per azione all’anno. Tenendo conto di quello che è il prezzo delle azioni Ares, il dividend yield ammonta all’11 per cento con rapporto di pagamento del 77 per cento. E’ molto importante evidenziare che la maggior parte dei BDC distribuisce il 100 per cento del proprio utile netto come dividendi.

In borsa le azioni Ares Capital sono scambiate a premio rispetto alla media del settore. Il rapporto EV/Sales è pari a 10,14x, il P/E a 14,62x e il P/B a 0,95x. La maggiore valutazione del premio è dovuta al miglior rapporto tra rendimento da dividendi e rapporto di pagamento ma anche al fatto che Ares Capital ha una posizione da leader nel suo segmento di mercato.

Per quello che riguarda le valutazioni degli analisti, Ares Capital vanta target price di 20 dollari da Wells Fargo. Secondo JMP Secutities invece il prezzo obiettivo è di 23 dollari per azione. Il consensus di Wall Street indica un target price medio di 22 dollari che, in basi agli attuali prezzi del titolo, corrisponderebbe ad un potenziale di upside del 26,43 per cento.

Azioni Hercules Capital

Il secondo titolo che può vantare un alto dividend yield e al tempo stesso un forte potenziale di rialzo è Hercules Capital. Si tratta di una società che è specializzata in investimenti in titoli di debito strutturati e titoli di debito senior garantiti. Il management concentra la sua attività principalmente su cinque gruppi industriali: tecnologia, biotecnologia, software come servizio, energia rinnovabile e situazioni speciali.

Precisiamo subito che Hercules è stata una delle vittime del crollo della SVB. Tuttavia il management ha già annunciato di non avere liquidità, mezzi equivalenti, servizi bancari diretti o rapporti operativi con SVB. Questa circostanza limita senza dubbio le conseguenze negative.

La società vanta un portafoglio di investimenti di alta qualità con il 75,3 per cento concentrato su titoli di debito senior (i quali vantano la massima priorità nell’ordine di rimborso). Inoltre il 95,3 per cento dei prestiti ha un tasso di interesse variabile che ammortizza le conseguenze negative derivanti dai cambiamenti nella politica monetaria Usa. E per finire, Hercules Capital può vantare oltre 600 milioni di dollari di liquidità disponibile.

Per quello che riguarda il dividendo, Hercules Capital può vantare un significativo rendimento da cedola. La società distribuisce 0,39 dollari per azione a trimestre che corrisponde a 1,56 dollari per azione all’anno. Tra l’altro proprio a febbraio, Hercules Capital ha comunicato lo stacco di dividendo aggiuntivo di 0,08 dollari per azione a trimestre (quindi 0,32 dollari per azione all’anno). Alla luce di questo aumento il payout totale a sale a 1,88 per azione e questo valore, ai prezzi attuali, implica un dividend yield del 15,8 per cento.

In borsa le azioni Hercules Capital sono scambiate a un premio rispetto alla media del settore: il rapporto EV/Sales è pari a 9,89x, P/E a 15,76x e P/B a 1,13x. Tuttavia grazie ad un migliore rendimento delle attività e del patrimonio netto, la quotata ha sempre scambiato a premio rispetto ai concorrenti.

Le valutazioni degli analisti sono interessanti. Il target price minimo fissato da Oppenheimer è di 15 dollari per azione mentre JMP Securities vede il prezzo obiettivo a 18 dollari per azione. Un valore equo, secondo il consensus di Wall Street, è pari a 16 dollari per azione. Una simile valutazione implica un potenziale di rialzo del 35,02 per cento.

Azioni TPG

E concludiamo la lista delle azioni finanziarie con i migliori dividend yield 2023 con le TPG, società che fornisce servizi di gestione patrimoniale alternativa e consulenza ai clienti sugli investimenti di capitale. TPG investe in fondi di private equity, immobiliari, hedge e prestiti.

La quotata è molto interessante perchè opera nel dinamico settore dell’alternative asset management. Stando ad una recente ricerca di Preqin, gli asset under management (AUM) dei gestori patrimoniali alternativi fino al 2027 dovrebbero registrare un tasso annuo composto (CAGR) del 9,3 per cento per raggiungere quota 23,3 trilioni di dollari contro i 13,7 trilioni di dollari nel 2021.

Sempre secondo questo sondaggio, nonostante il calo dei rendimenti attesi, il 30 per cento degli investitori istituzionali dovrebbe incrementare le proprie partecipazioni nel prossimo anno mentre il 46 per cento dovrebbe lasciarle ai livelli attuali.

Oggi TPG è uno dei primi cinque players nel mercato del private equity (PE).

Per quello che riguarda la cedola, i vertici della quotata puntano a distribuire ogni trimestre almeno l’85 per cento dell’utile netto sotto forma di dividendi. Nel 2022, TPG ha pagato agli azionisti 1,59 dollari per azione con un dividend yield del 5,8 per cento. Visto che l’AUM dovrebbe essere in crescita, ci dovrebbe essere in parallelo anche un aumento anche dei dividendi corrisposti agli azionisti.

Dal punto di vista finanziario, TPG può vantare un bilancio molto solido con un livello di debito totale pari a 444,6 milioni di dollari, liquidità e mezzi equivalenti pari a 1,12 miliardi.

In borsa le azioni TPG sono scambiate a sconto rispetto alla media del settore di riferimento. Il rapporto EV/Sales è infatti pari a 5,46x, il P/Cash flow a 6,99x e il P/E a 12,03x.

Cosa pensano gli analisti del titolo? Secondo gli esperti di Credit Suisse c’è spazio di crescita fino a 31,5 dollari per azione ma Keefe, Bruyette & Woods vedono il prezzo di TPG a 40 dollari. E per finire stando al consensus di Wall Street un valore equo di mercato del titolo potrebbe essere 37 dollari. Con una valutazione simile, il potenziale di rialzo delle azioni potrebbe essere del 36,53 per cento. Niente male.

Come comprare le azioni ad alto dividend yield su Freedom24

Nel corso dell'articolo abbiamo spesso fatto riferimento al broker Freedom24 per comprare le azioni del settore finanziario con i dividend yield più alti e il maggiore margine di crescita. Sappiamo che ci sono molti broker che permettono di acquistare titoli azionari.

Gli investimenti in titoli e altri strumenti finanziari comportano sempre il rischio di perdita del capitale. L’investimento in un’IPO può comportare ulteriori restrizioni. Le previsioni o le performance passate non sono garanzia di risultati futuri.

