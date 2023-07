3 titoli che nel secondo semestre segnano un rally dei prezzi. Comprare queste azioni adesso?

Stai cercando di titoli da inserire nel tuo portafoglio nel secondo semestre 2023? Sei nel post giusto. In questo articolo analizzeremo proprio 3 quotate che, nella storia, hanno spesso registrato forti rialzi nel periodo compreso tra luglio e dicembre. Alla luce di questi precedenti storici, non è quindi da escludere che queste 3 quotate possano registrare un apprezzamento delle loro quotazioni anche nella secondo semestre 2023.

I tre titoli in questione sono:

Micron Technology

Copart

KLA

Iniziamo subito dal primo.

Azioni Micron Tecnology

Micron Technology, Inc. è una società statunitense specializzata nella produzione di semiconduttori e di soluzioni di memoria. Fondata nel 1978, Micron è uno dei principali produttori mondiali di memorie DRAM (Dynamic Random Access Memory) e NAND Flash. Le memorie DRAM sono utilizzate principalmente come memoria principale nei computer, nei server e in altri dispositivi elettronici. Offrono un’alta velocità di accesso ai dati, ma richiedono un’alimentazione costante per mantenere i dati memorizzati. Le memorie NAND Flash, invece, sono utilizzate in dispositivi di archiviazione come schede di memoria, chiavette USB e SSD (Solid State Drive). Le memorie NAND Flash offrono un’archiviazione non volatile, il che significa che i dati vengono mantenuti anche in assenza di alimentazione.

Nelle ultime 5 volte in cui l’S&P 500 di Wall Street ha registrato un balzo del 10 per cento nel primo semestre 2023, Micron ha messo a segno un rally del 60 per cento nel successivo secondo semestre 2023.

Tra l’altro la quotata ha anche annunciato che il prossimo 25 luglio sarà effettuata la distribuzione dei dividendi agli azionisti. Durante l’anno, la società pagherà 0,46 dollari per azione ogni trimestre. Ai prezzi attuali il dividend yield trimestrale di Micron è dello 0,73 per cento.

Guardando ai fondamentali, nell’ultima trimestrale Micron ha battuto le attese degli analisti grazie ad entrate migliori del consensus. La società ha beneficiato soprattutto dell’aumento della domanda per i chip di memoria che, a sua volta, ha tratto beneficio dal boom dell’intelligenza artificiale.

Il 26 settembre prossimo verranno pubblicati i conti del nuovo trimestre. Stando alle stime comunicate dallo stesso management le vendite dovrebbero arrivare a 4,1 miliardi di dollari.

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, come si può anche vedere dal grafico in alto, è presente un primo livello di Fibonacci a quota 64,80 dollari. Tale area ha mostrato di essere un forte supporto per il rimbalzo dei prezzi. C’è poi un secondo secondo livello di Fibonacci a quota 61,72 dollari, che è coincidente con la media mobile su 200 giorni. E’ proprio questa convergenza a suggerire l’idea che ci possa essere spazio per un rally dei prezzi proprio nella seconda parte dell’anno.

Azioni Copart

Copart Inc. è un’azienda statunitense che opera nel settore delle aste di veicoli danneggiati e di salvataggio. Fondata nel 1982, Copart si occupa dell’acquisto, della vendita e della distribuzione di veicoli usati e danneggiati attraverso una piattaforma di aste online. L’attività principale di Copart riguarda la gestione delle aste per veicoli provenienti da assicurazioni, autodemolizioni, flotte di veicoli aziendali e altre fonti. I veicoli messi all’asta possono essere danneggiati a causa di incidenti stradali, calamità naturali o altri eventi. Copart fornisce un canale per acquistare tali veicoli da parte di rivenditori, demolitori, riparatori di auto e privati ​​interessati.

Nelle 5 volte in cui l’indice S&P 500 ha messo a segno un rialzo di oltre il 10 per cento nel primo semestre, le azioni di Copart si sono apprezzate del 52 per cento nel secondo semestre 2023.

Lato fondamentali, gli ultimi conti trimestrali sono stati forti con utili per azione e fatturato migliori delle stime. Il prossimo 6 settembre verrà diffusa la nuova trimestrale e le attese sono positive.

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, Copart sta seguendo un trend rigidamente bullish.Il titolo è sopra la media mobile a 50 e 200 giorni e questo è un chiaro segnale di rialzo. Superate anche le resistenze e questo è un altro elemento che fa ben sperare per la seconda parte dell’anno.

Azioni KLA

KLA Corporation un’azienda americana specializzata nella produzione di strumenti e soluzioni per il controllo di processo e il monitoraggio di difetti nel settore dei semiconduttori e dell’industria dei dispositivi di memoria. La società fornisce una vasta gamma di tecnologie, attrezzature e software utilizzati nella produzione e nella ispezione dei semiconduttori, dei wafer e dei dispositivi a stato solido. I suoi sistemi sono impiegati per il controllo qualità, il monitoraggio delle linee di produzione e l’identificazione dei difetti durante la fabbricazione dei chip e dei componenti elettronici.

Nelle ultime 5 volte in cui l’indice S&P 500 ha registrato un rialzo del 10 per cento nel primo semestre, il titolo di KLA Corporation è salito del 44 per cento nel successivo secondo semestre.

I conti trimestrali presentati ad aprile hanno battuto le attese. In particolare l’EPS è stato pari a 5,49 dollari contro io 5,36 dollari previsti. A fine luglio sarà pubblicata la nuova trimestrale.

Dal punto di vista dell’analisi tecnica le azioni KLA Corporation seguendo un trend bullish. I prezzi si muovono in un canale ascendente restando sempre sopra le medie a 50 e a 200 giorni. Questo è un segnale abbastanza chiaro sulle potenzialità del secondo semestre 2023.

Perchè questi titoli possono volare nel secondo semestre 2023

Leggendo le singole schede dei tre titoli, è possibile rendersi conto come sia presente uno stesso minimo comun denominatore. In tutti e 3 i casi si tratta di titoli che sono cresciuti tantissimo dopo che nel primo semestre il loro indice di riferimento, l’S&P 500, era aumentato di oltre il 10 per cento.

Quindi quando l’S&P 500 nei primi 6 mesi dell’anno sale di oltre il 10 per cento, questi tre titoli tendono a volare nel secondo semestre. Questa è una costante che però non è detto si possa verificare sempre visto che le performance passate non sono mai garanzia di quelle future (regola base del trading).

