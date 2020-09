Azioni Apple beffate: Saudi Aramco torna compagnia a più alta capitalizzazione

© Shutterstock

Il crollo dei prezzi di Apple costa carissimo al colosso di Cupertino: Saudi Aramco si riprende lo scettro di società a più alta capitalizzazione di tutto il mondo

Le forti vendite che hanno caratterizzato il settembre di Apple sono costate molto care alla compagnia americana. Il crollo del prezzo di Apple ha infatti avuto effetti sul livello di capitalizzazione della quotata determinando la perdita dell'invidibile primato di società a più alta capitalizzazione di tutto il mondo. Settimane fa era stata Apple a soffiare questo primato alla società saudita Saudi Aramco. Adesso è invece la compagnia araba a riprendersi lo scettro più che per demeriti di altri che per meriti propri.

Se Apple non è più la compagnia a maggiore capitalizzazione di tutto il mondo, lo si deve proprio alla stessa società di Cupertino e alla violenta correzione che hanno subito i prezzi delle sue azioni nelle ultime settimane.

Nel grafico seguente è riportato l'andamento del prezzo delle azioni Apple in tempo reale.

Come si può vedere dalle oscillazioni, nonostante lo split azionario del 31 agosto (qui tutte le info sul fraziomento azionario Apple 2020), la quotata ha registrato una serie di flessioni molto marcate già a partire dall'inizio di settembre.

Poichè sui mercati tutto si paga, ecco che il crollo si è tradotto nella perdita del primato sulla capitalizzazione fino a poco tempo prima detenuto.

Prima di parlare di numeri faccio una precisazione. Crollo di Apple non significa fuga disordinata dal titolo. Grazie allo short trading, infatti, un evento negativo come il tracollo delle quotazioni, può essere sfruttato per trarre profitto.

Azioni Apple settembre 2020

Il mese di settembre non è stato certamente positivo per Apple. Fino a oggi il colosso di Cupertino ha registrato una flessione del 17 per cento. Nello stesso periodo il prezzo delle azionio della compagnia saudita Saudi Aramco ha evidenziato un ribasso dell'1,1 per cento. Da evidenziare che l'apprezzamento del titolo saudita è avvenuto nonostante la forte flessione della quotazione petrolio.

Grazie al crollo di Apple e al leggero rialzo di Saudi Aramco, il colosso saudita è tornato ad essere la società a più alta capitalizzazione di borsa.

Infatti la capitalizzazione di mercato di Apple è passata dai precedenti 2.300 miliardi di dollari a poco più di 1.900 miliardi dollari. Un bel passo indietro.

Ma come ha fatto Saudi Aramco a crescere nonostante la flessione registrata dalle quotazione del petrolio? La spiegazione è semplice: il board della compagnia saudita ha promesso di pagare agli azionisti un dividendo di 75 miliari di dollari nel corso dell'anno corrente. Ebbene questa remunerazione è pari a 5 volte quella pagata da Apple ai suoi azionisti nel corso degli ultimi quattro trimestri. Questa mossa ha fatto la differenza e adesso Apple è tornata ad inseguire per riprendersi il primato di società a più alta capitalizzazione del mondo.