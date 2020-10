Quanto investire in oro? Ecco la percentuale strategica da avere in portafoglio

© Shutterstock

Le previsioni puntano su un ulteriore rialzo del prezzo dell'oro ma è consigliabile non lasciarsi troppo trasportare dall'euforia

Il recente rally che le quotazioni dell'oro hanno messo a segno, ha spinto molti traders a puntare sul metallo giallo. Il balzo ad oltre 2000 dollari l'oncia ha donato molta visibilità al gold e così investire in oro è diventato uno dei punti fermi della strategia di molti traders.

In questo post affronteremo un argomento che, molto spesso, viene giudicato secondario ma non lo è affatto soprattutto per chi ha deciso già di impegnare una parte del suo capitale per speculare sull'andamento della quotazione oro ma non sa quanto destinare a tale scopo. Il tema del post sarà quanto conviene investire in oro.

Onde evitare spiacevoli equivoci che spesso sorgono in questi casi, precisiamo subito che in questo articolo si fa riferimento all'oro finanziario e non a quello fisico (lingotti e monete d'oro per intendersi). Per investire in oro finanziario ossia speculare sui prezzi senza comprare gold reale, ci sono tante strade a disposizione. Quella più accessibile a tutti è il CFD Trading. Se non conosci il meccanismo di funzionamento dei contratti per differenza, consigliamo la lettura della guida per principianti su come fare trading online da zero.

Ideale sarebbe affincare allo studio teorico anche l'esercizio pratico. Puoi farlo, senza correre il rischio di perdere soldi reali, grazie al conto demo che broker autorizzati come ad esempio eToro (leggi qui la recensione di Borsa Inside) ti offrono gratuitamente.

Quanto investire in oro?

Investire tutto il proprio capitale in oro attraverso i CFD è un grave errore ma non per la scelta del gold come asset su cui speculare ma per il fatto che, negli investimenti, è sempre necessario diversificare al massimo. Mai destinare tutto il capitale per investire su un solo asset.

Premesso questo e tenuto conto che la quantità in oro da avere in portafoglio varia da caso a caso, la soglia che gli analisti spesso citano è il 5 per cento. Il famoso Ray Dalio in più di una occasione ha affermato che una percentuale strategica del 5 per cento dei propri asset dovrebbe essere rappresentata dal gold. Questa percentuale è una sorta di livello minimo che, ovviamente, può anche essere visto al rialzo.

Se le previsioni oro (qui un aggiornamento) stimano un possibile apprezzamento del gold, è ovvio che la soglia del 5 per cento può anche salire. La cosa importante è che nei portafogli ci sia sempre almeno un 5 per cento impegnato sull'oro.

Il fatto che la quota di capitale da investire in oro possa salire alla luce delle circostanze è nell'ordine naturale delle cose. Lo stesso Ray Dalio ha recentemente incrementato la quota del suo fondo investita in oro al 20 per cento! Dalio ha scelto gli ETC come strumento per investire in oro finanziario ma lo stesso discorso vale anche con i CFD (qui il link ufficiale alla demo eToro).

Recentemente anche Warren Buffutt ha fatto notizia per aver allargato la quota del suo capitale investita in oro. Il celebre oracolo di Omaha ha infatti comprato azioni Barrick Gold, azienda quotata sulla Borsa Usa e attiva nel business dell’estrazione mineraria. In questo seconda caso c'è stato un investimento indiretto sull'oro che puoi approfondire leggendo il post sul perchè Warren Buffett ha deciso di investire in oro.

Prezzo oro salirà ancora?

Le mosse di Ray Dalio e Warren Buffett sono un chiaro segnale che, in alcuni ambienti, ci sia la consapevolezza che il rally del prezzo dell'oro potrebbe proseguire. Secondo gli esperti di Societe Generale, è quasi certo che gli acquisti da parte delle banche centrali proseguiranno a causa di un contesto geopolitico che appare sempre più incerto. Il vero elemento catalizzatore per il prezzo dell'oro potrebbe essere rappresentato dall'assenza di valide alternative.

La storia dimostra che in tutti i casi passati la FED ha sempre tenuto bassi i tassi di interesse per cercare di arginare la crisi. Il problema è che, in questa occasione, i tassi non si possono più abbassare essendo arrivati praticamente a zero. E allora cosa può fare la FED? La sola strada a disposizione è quella di continuare a stampare moneta in modo tale da evitare che l'economia imploda. Ma, come afferma Ray Dalio, cash is trash (che tradotto sarebbe il denaro liquido è spazzatura) e quindi più altri soldi vengono stampati, più quelli già in circolazione perdono il loro valore.

Come reagiranno gli investitori a tutto questo? Guardando ancora di più al bene rifugio per eccellenza ossia all'oro. E' per questo motivo che, anche secondo SocGen, il rialzo del valore dell'oro non potrà che proseguire.

